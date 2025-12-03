Dubai'de Şirket Kuruluşu ve Vergi Avantajları

Neden Dubai?

Dubai, yatırımcılar ve girişimciler için Orta Doğu'nun en cazip iş merkezlerinden biridir. Şirketinizi Dubai'de kurarak modern finans altyapısına erişebilir, stratejik konumu sayesinde Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına kolay erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Dubai, yatırımcı dostu vergi politikaları ile öne çıkar.

Dubai'de Şirket Kurmanın Avantajları

%0 kişisel gelir vergisi, 100,000 USD'ye kadar %0 kurumlar vergisi, üzeri %9, bazı serbest bölgelerde doğru şirket yapılandırması ile %0

Serbest bölgelerde %100 yabancı mülkiyet

Stratejik konum: Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına kolay erişim

Yatırım teşvikleri ve avantajlı finansal destekler

Uluslararası iş ortamı ve geniş iş ağı

Yatırımcı ve aileleri için uzun süreli oturum izni ve güvenli ekonomi

Dubai'de Vergi Avantajları

Bireysel Gelir Vergisi: Birleşik Arap Emirlikleri'nde bireysel gelir vergisi uygulamaz.

Kurumsal Vergi: 2023 itibarıyla yıllık geliri 375.000 AED (yaklaşık 100.000 USD) altındaki şirketler için vergi uygulanmaz. Belirli bir gelirin üzerindeki şirketler için kurumsal vergi %9'dur. Bazı serbest bölgelerde doğru şirket yapılandırması ile %0 vergi sağlanabilir.

Katma Değer Vergisi (KDV): 2018'den itibaren Dubai'de ticari mal ve hizmetlere %5 KDV uygulanmaktadır. Bazı sektörler ve durumlarda değişiklikler veya muafiyetler olabilir.

Gayrimenkul Vergileri: Gayrimenkul alım-satımı ve kiralamadan doğrudan vergi alınmaz. Ancak yerel harçlar ve belediye vergileri uygulanabilir. Kiralamadan elde edilen gelir üzerinden de vergi alınmaz.

Oturum ve Vize Avantajları

Dubai'de şirket kuran yatırımcılar, kendileri ve aileleri için uzun süreli oturum izni alabilir. Bu sayede hem iş hem de aile yaşamı güvence altına alınmış olur.

Dubai'de Kurulabilecek Şirket Türleri

Ana kara Şirketi (LLC): BAE genelinde ticaret yapma özgürlüğü ve kamu/özel sektör projelerine katılım imkânı sağlar.

BAE genelinde ticaret yapma özgürlüğü ve kamu/özel sektör projelerine katılım imkânı sağlar. Serbest Bölge Şirketi (FZE / FZCO): %100 yabancı mülkiyet ve vergi muafiyeti sunar. Ticaret serbest bölge içinde veya uluslararası olarak yapılabilir.

Şirket Kuruluş Ücretleri

Ücretler, seçilen serbest bölge veya anakara ile belirlenen faaliyet türüne göre değişiklik göstermektedir.

Şirketin hedeflediği operasyon ve vergi avantajlarına göre ücretlendirme farklılık gösterebilir (ör. %0 vergi avantajı için fiziki ofis ve istihdam gereklilikleri).

