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1 November 2024

Налоговые Последствия Банкротства В Монголии

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В ходе процедуры банкротства в Монголии банкротное лицо...
Mongolia Tax
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1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства в Монголии банкротное лицо может нести ответственность за уплату налога на прибыль с налогооблагаемого дохода, налога на добавленную стоимость по применимым сделкам, задолженности по налогам на имущество, неуплаченных налогов на заработную плату и социальных взносов для сотрудников. Кроме того, компания должна продолжать подавать необходимые налоговые декларации.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

В ходе процедур банкротства компания должна в первую очередь погасить любые непогашенные налоговые задолженности.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Учредители (акционеры) банкротящегося предприятия не несут личной ответственности за налоговые долги компании на субсидиарной основе.

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

Никаких налоговых последствий от продажи имущества банкрота не возникает.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Долги кредиторов погашаются за счет средств, полученных от продажи активов компании, и нет рисков для покупателей, приобретающих имущество банкрота.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
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Bolormaa Volodya
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