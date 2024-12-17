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17 December 2024

越南个人信息保护法草案公开征询意见：为隐私护航

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2024年9月24日，越南政府对外公布了《个人信息保护法（草案）》（以下简称"PDPL"）及其提案草案，广泛征求公众的审查和宝贵意见。
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Huy Nguyen
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《个人数据保护法（草案）》旨在基于四项政策为越南境内个人数据的保护提供统一的法律框架。

2024年9月24日，越南政府对外公布了《个人信息保护法（草案）》（以下简称“PDPL”）及其提案草案，广泛征求公众的审查和宝贵意见。这份PDPL草案共包含68条内容，分为7个章节，旨在基于以下四项政策为越南境内个人数据的保护提供清晰、详尽且统一的法律框架：

  1. 统一与个人数据及个人数据保护相关法律术语的法律规定；
  2. 明确数据主体的权利与义务；
  3. 完善数据处理过程中的个人数据保护规定，以及；
  4. 完善确保个人数据保护的条件和措施的相关规定。

PDPL草案吸纳了第13/2023/ND-CP号法令（以下简称“PDPD”）中关于个人数据保护的所有重要原则，并在此基础上增添了多项新内容，亮点如下：

  • 个人数据保护的范畴更加广泛，不仅包括金融、银行、信贷和信用信息活动 1，还涉及大数据、人工智能、云计算、员工监控与招聘、健康与保险信息等领域 2
  • 此外，草案还特别提到了位置数据 3、生物特征数据 4、网络空间中的社交媒体与通信服务 5的规定，也概述了运营、使用和收集这些类型数据的组织的义务和责任。
  • PDPL草案将个人数据保护与处理定义为一项商业服务 6，引入了数据保护专家、组织和认证机制的新定义。个人和敏感数据的保护不再仅限于内部部门，私营部门提供者也将参与其中。
  • 引入信用评级系统，用以评估提供个人数据保护服务的组织 7
  • 数据处理影响评估（DPIA）和跨境传输（CTIA）规定得到更新，具体包括：明确定义跨境传输个人数据的案例，以及在任何变化发生时对这些档案进行半年更新。在公司解散或合并、个人数据保护组织和专家变更，或业务线和服务涉及个人数据变更时，必须立即更新档案。
  • 新政策涉及个人数据保护解决方案的研究与开发、提升个人数据保护能力、教育、培训和传播个人数据保护知识，以及个人数据保护活动的检查。

预计PDPL草案将于2025年5月经由国民议会通过，并从2026年1月1日起正式生效。草案并未提供过渡期，也未明确是否会取代现有的PDPD，或是与之并存。然而，鉴于其目的是“统一与个人数据及个人数据保护相关的法律术语的法律规定”，PDPL有望成为优先适用的法律规范。

PDPL草案现正公开征求公众意见，截止日期为2024年11月24日。

Footnotes

1. PDPL草案第27条

2. PDPL草案第28条

3. PDPL草案第30条

4. PDPL草案第32条

5. PDPL草案第31条

6. PDPL草案第37条

7. PDPL草案第41条

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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