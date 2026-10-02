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2 October 2026

Abren consulta sobre protección de datos por validación de identidad

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Colombia's Superintendence of Industry and Commerce has opened a public consultation to gather technical, legal, and practical perspectives on future identity validation mechanisms and personal data protection, with particular focus on preventing identity theft and impersonation. The initiative seeks input on biometric authentication technologies, secure data processing standards, and international best practices from financial entities, telecommunications operators, academia, and civil society.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una consulta pública para recibir aportes sobre los futuros mecanismos de validación de identidad y protección de datos personales, con especial atención a la prevención de riesgos como la suplantación. La iniciativa busca recoger perspectivas técnicas, jurídicas y prácticas que contribuyan al diseño de mecanismos de verificación más seguros y confiables.

Entre los temas objeto de consulta se encuentran el uso de tecnologías de autenticación como la biometría, su efectividad y confiabilidad, el tratamiento seguro de datos personales, las alternativas de verificación, los estándares técnicos y las buenas prácticas internacionales. Podrán participar personas naturales, organizaciones, entidades financieras, operadores de telecomunicaciones e información, operadores biométricos, academia y representantes de la sociedad civil.

Los interesados podrán presentar sus aportes hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 4:00 p. m. La SIC plantea este espacio como una oportunidad para conocer experiencias y propuestas que contribuyan al desarrollo de mecanismos de validación de identidad. La participación busca aportar a soluciones que combinen seguridad y confiabilidad con una adecuada protección de los datos personales. Así, la consulta incorpora distintas perspectivas para fortalecer las prácticas de autenticación y verificación.

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