Abren consulta sobre protección de datos por validación de identidad

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una consulta pública para recibir aportes sobre los futuros mecanismos de validación de identidad y protección de datos personales, con especial atención a la prevención de riesgos como la suplantación. La iniciativa busca recoger perspectivas técnicas, jurídicas y prácticas que contribuyan al diseño de mecanismos de verificación más seguros y confiables.

Entre los temas objeto de consulta se encuentran el uso de tecnologías de autenticación como la biometría, su efectividad y confiabilidad, el tratamiento seguro de datos personales, las alternativas de verificación, los estándares técnicos y las buenas prácticas internacionales. Podrán participar personas naturales, organizaciones, entidades financieras, operadores de telecomunicaciones e información, operadores biométricos, academia y representantes de la sociedad civil.

Los interesados podrán presentar sus aportes hasta el 25 de septiembre de 2026 a las 4:00 p. m. La SIC plantea este espacio como una oportunidad para conocer experiencias y propuestas que contribuyan al desarrollo de mecanismos de validación de identidad. La participación busca aportar a soluciones que combinen seguridad y confiabilidad con una adecuada protección de los datos personales. Así, la consulta incorpora distintas perspectivas para fortalecer las prácticas de autenticación y verificación.