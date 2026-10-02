Protección de datos ante IA, biometría y brecha de seguridad

El 9 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Protección de Datos Personales de Ecuador (SPDP) expidió cuatro resoluciones que fortalecen el marco regulatorio aplicable al uso de inteligencia artificial, datos biométricos y la gestión de vulneraciones de seguridad de datos personales.

La Resolución 0037-R actualiza las reglas para sistemas de IA, ahora también aplicables a los encargados del tratamiento; la 0038-R permite que la propia SPDP se apoye en IA para gestionar denuncias, siempre bajo supervisión humana; la Resolución 0039-R establece reglas específicas para el tratamiento de datos biométricos; y la 0040-R cierra el círculo con reglas claras para notificar brechas de seguridad con incidencia en datos personales.

Las nuevas reglas exigen evaluaciones de impacto previas para los sistemas biométricos, establecen requisitos reforzados cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, restringen la identificación biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos y fijan reglas específicas para la notificación de incidentes de seguridad.

¿Qué implica para las empresas? Las organizaciones sujetas a estas disposiciones deberán evaluar el impacto de las nuevas reglas sobre sus sistemas de IA y biometría, sus mecanismos de consentimiento y sus protocolos de respuesta y notificación ante incidentes de seguridad.