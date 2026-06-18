[Blog] Foot Et Contrefaçon

Le 11 juin 2026 débute la 23ème Coupe du monde de football. L’occasion de rappeler que les grands évènements sportifs et culturels, qui dopent généralement la demande en produits dérivés officiels, génèrent également une augmentation des produits de contrefaçon, sur les marchés physiques et en ligne.

A titre d’exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les douanes avaient mené 27 500 missions de contrôle et saisi plus de 500 000 contrefaçons.

De même, pour la Coupe du monde 2026, avant même le début des festivités, les douaniers de Marne-la-Vallée (77) ont saisi, fin mai, près de 2 300 maillots contrefaisants tandis que la police nationale a, quant à elle, saisi une soixantaine de faux maillots sur le marché de Creil, vendus 20 euros pièce (contre une centaine d’euros pour les produits authentiques).

Ces produits à bas prix sont bien souvent de mauvaise qualité, voire dangereux, et portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à l’image des titulaires de droits.

À l’heure où la contrefaçon s’intensifie autour des grands événements sportifs, il est essentiel de maîtriser les leviers de protection de la propriété intellectuelle.

Participez à notre webinaire dédié :

Sport et contrefaçon : protéger les droits de propriété intellectuelle sur le terrain et en ligne

Le 25 juin 2026

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5295346311421428311?source=Blog+FR

Nos experts y décrypteront les risques, partageront des cas concrets et vous donneront des clés actionnables pour sécuriser vos droits avant, pendant et après les événements sportifs.