IALaw Presenta: «Definiciones Digitales: Compilatorio De Definiciones A La Peruana De Temas Digitales».

Llegar a cumplir 18 años no es sencillo. Es un hito para toda persona y para toda organización. Es empezar una etapa de adultez, es cosechar lo que se sembró durante los primeros años y empezar a cultivar lo que se deberá cosechar en el futuro. Hoy 12 de Septiembre, IALaw celebra 18 años de haber empezado este largo camino entre el derecho y el mundo digital, de adentrarnos en la regulación de la tecnología y enfrentar los retos que nos trajo la sociedad de la información y la digitalización, es haber encontrado un acelerante para el uso intensivo de tecnología por el COVID y haber estado preparados para enfrentarnos a dicho escenario.

Cumplimos 18 años y lo celebramos publicando un libro de libre acceso «Definiciones Digitales: Compilatorio de Definiciones a la Peruana de Temas Digitales» escrito por nuestro Socio Principal Erick Iriarte Ahon, cuya trayectoria es más que reconocida a nivel nacional e internacional en materia de derecho digital.

Es nuestro aporte a la construcción de una sociedad de la información en el Perú, la construcción de un #PeruDigital. Felices 18 años IALaw.

A todos nuestros aliados, clientes y equipo, pasados y presentes, con los cuales hemos construido IALaw, gracias totales por su apoyo en estos años, y nuestro compromiso de seguir creciendo con ustedes, liderados por nuestra Socia Manager, la Dra. Fatima Toche Vega.

A continuación les dejamos la introducción al libro «Definiciones Digitales: Compilatorio de Definiciones a la Peruana de Temas Digitales«. Al final del texto podran encontrar el enlace para descargarse el libro libremente, porque la información debe fluir.

«¿Por qué "Definiciones Digitales: Compilatorio de Definiciones a la Peruana de Temas Digitales"?. Esa es una gran pregunta que tratare de esclarecer en las siguientes líneas.

Partiré diciendo que no es el primer esfuerzo de compilación que he realizado. En 2005 CEPAL me pidió que hiciera un primer levantamiento normativo en materia de protección de datos personales, firma digital y contratación electrónica, y delitos informáticos por medios informáticos. El documento "Estado situacional y perspectivas del derecho informático en América Latina y el Caribe"1, de los primeros en su especie, sirvió para los diálogos de eLAC casi desde su creación en 2005 y de insumo para el derecho comparado.

Hace mas de una década a raíz de una pregunta de José Carlos Mariátegui, sobre hechos históricos en la evolución del internet en el Perú, comencé a ordenar "Datos para la Crónica del Internet en el Perú: 20 años de Internet", una historia del internet en el Perú que publique de manera digital en lamula.pe2, y que estoy en proceso de actualización con lo ocurrido en los pasados 13 años.

En el 2012 en Derecho y Sociedad publique: "Marco legal para el internet en el Perú. Exploración inicial"3 con una serie de normas que se habían estado publicando Luego de ello, con el apoyo de la Cancillería, inicie un compilado de normas en temas digitales, ya en el 2014 hacían un par de miles y de eso hace una década atrás.

En pandemia, inicie un compilado de temas de protección de datos personales, había tiempo para dedicarse a ordenar legislación, jurisprudencia constitucional y precedentes administrativos, lo publicó en digital Iriarte & Asociados, bajo el título "Guía Normativa, Jurisprudencial y Administrativa sobre Protección de Datos Personales en el Perú".4

En pandemia también prepare un "Compendio de Legislación Penal Informática en el Perú", que he ido actualizando con las modificaciones normativas y en breve verá la luz también.

Es decir he ido sistematizando información que no solo me es útil a mí sino a todos aquellos que hacen investigación sobre temas digitales, pero también a quienes les toca litigar, hacer informes, preparar normativa y en general estar involucrados en los procesos digitales. La información debe fluir, y debe fluir siempre. Ese es el principio que debe servirnos de guía.

Pero la presente compilación es un ejercicio diferente, no fui tras las normas en si mismas, sino a extraer las definiciones, esas que deben ser la guía para posteriores decisiones, futuras regulaciones o planteamientos de negociaciones comerciales, cuando no de desarrollo de políticas públicas en materia digital. Y el reto fue mayor porque encontré no una sola definición sino múltiples para un mismo término, aún en legislaciones del mismo "peso" normativo, y cuando no la versión que la ley tiene una definición y el reglamento la "altera" (sea por ampliación, disminución o simplemente cambio radical con respecto a la ley).

Es así que lo que empezó por un requerimiento puntual en relación a los servicios digitales y en especial a la definición de canal digital, que fui encontrándome con normativa aún mayor a la que había recopilado en documentos previos, pero que además había cambiado en el tiempo, de manera especial por y tras la pandemia (y durante ella también).

El ordenamiento que encuentras aquí tiene un corte temporal arbitrario. Además, sin duda faltarán normativas que añadir u otras que aparecerán. Este es un documento vivo. Por eso, como lector te invito a aportar otras definiciones a definicionesdigitales@iriartelaw.com. Solo con el apoyo de muchos se puede construir una compilación de este tipo, para que otros cuenten con información oportuna y cierta, más aún de carácter normativo.

El compilado fue un reto desde su inicio -como les comentaba pero también es una nueva tarea para mantener actualizado. Es una herramienta de ayuda para la labor jurídica, en estudios y en los juzgados. Para la investigación científica, en universidades y centros de investigación Para el derecho comparado tanto en entidades multilaterales como en organismos internacionales. Es finalmente, como indica la Política 35 sobre Sociedad de la Información del Acuerdo Nacional del Perú5, cuya redacción tuve el honor de liderar6, un instrumento para la sociedad civil en su lucha por derechos en entornos digitales y por un Internet libre, abierto, neutro y para todos.

