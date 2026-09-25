泰国知识产权厅公布 2026 年申请统计数据：发明专利、小专利及外观设计专利

系列第二篇：2026 年发明专利、小专利及外观设计专利趋势与审查效率分析

泰国知识产权厅（DIP）公布了 2026 年上半年（1—6 月）知识产权申请统计数据，原文见：https://www.facebook.com/share/p/195YtEgr3K/。本系列共两篇， 第一篇聚焦于商标与版权领域，本文为第二篇，聚焦于发明专利、小专利（petty patent）及外观设计专利的最新发展动态。除核心数据外，本次统计结果还梳理了泰国专利体系下本土与海外创新格局、驱动新增申请的核心行业、以及审查效率方面可能的改进空间。

核心要点

发明专利申请量持续增长，共提交4299 件，同比增长 4.47%；专利授权量同比大幅提升 20.49%，表明审查效率持续优化；

发明专利申请以外国申请人为主导，占总申请量的 87%，进一步巩固了泰国作为国际专利保护重要司法辖区的地位；

小专利申请量同比增长 13.10%，注册量大幅上升45.41%，反映出本土创新活力增强，审查效率的不断提升；

泰国本土申请人占小专利申请总量的 94%，且申请量排名前五的主体均为泰国高校；

外观设计专利申请量同比增长 5.79%，注册量同比上升 45.03%，体现出工业设计保护需求的持续增长；

发明专利、小专利与外观设计专利的统计数据均显示出创新活动和授权产出的持续提升，但三类知识产权的核心增长因素差异显著。

发明专利

发明专利申请量同比小幅增长，增幅不足 5%，但专利授权量则同比大幅提升 20%。

指标 数值 较上年同期变化 发明专利申请量 4,299 +4.47% 发明专利授权（注册）量 2,887 +20.49% 授权量占申请量比例* ~ 67.2%

申请人来源

在泰国发明专利申请中，外国申请人占比87%，占据了主导地位。

排名前五的发明专利申请量

排名 申请人 所属国家 申请量 1 丰田汽车公司 日本 139 2 高通公司 美国 136 3 日本制铁株式会社 日本 78 4 JFE 钢铁株式会社 日本 63 5 先正达作物保护股份公司 瑞士 56

如图所示，发明申请量排名前五的申请人中日本占据三个席位。这些专利申请覆盖汽车、通信、钢铁、农业四大领域，其中汽车领域的丰田与通信领域的高通申请量不相上下，几乎并列首位。

排名前五的创新领域

在各类技术领域中，以下领域的发明专利申请数量位居前列。

医药及健康产品领域以 562 件申请量位居首位，体现出药品、医疗及健康技术领域持续活跃的状态。通信技术领域以 380 件申请量紧随其后。排名第三的抗体与生物制药创新领域（195 件）与排名第五的酶相关生物技术领域（102 件），共同表现出生命科学与生物技术领域的强劲研发活力。排名第四的高分子工业技术领域（126 件）则反映出聚合物、工业化学及先进材料领域正迎来显著的创新浪潮。

结论 – 发明专利

2026年上半年统计数据显示，泰国持续吸引大量国际专利活动，同时审查效率也取得了明显进步。与此同时，发明专利授权数量大幅增长，其中医药、通信和生物技术领域的专利申请保持活跃，进一步巩固了泰国作为东南亚重要专利管辖区的地位。

小专利

发明专利主要由跨国公司主导，而小专利体系则呈现出截然不同的景象，绝大多数创新都来自国内。

小专利申请量增长约13%，反映出基层创新和渐进式创新的强劲增长态势；而注册量大幅增长约45%，表明审查工作得到有效改善。

指标 数值 同比变化 小专利申请量 2,641 +13.10% 小专利授权量 1,345 +45.41%

申请人来源

泰国申请人占据该体系的绝对主导地位，申请量高达94%。

排名前五的申请人

排名 申请人 国家 申请量 1 叻达纳哥信皇家理工大学（Rajamangala University of Technology Rattanakosin） 泰国 96 2 布拉帕大学（Burapha University） 泰国 71 3 诗纳卡宁威洛大学（Srinakharinwirot University） 泰国 64 4 泰国农业大学（Kasetsart University） 泰国 60 5 孔敬大学（Khon Kaen University） 泰国 58

排名前五的创新领域

以下为申请量排名靠前的创新类别。

食品饮料行业（282件）是小专利申请的最大来源，反映出泰国农业和食品加工业产业需求。草药（137件）、医疗器械（88件）和酶相关生物技术（52件）位列创新领域申请量前五，表明传统医药、医疗保健、生命科学及生物技术产业仍具有商业价值与研究热度。通信系统与信号传输设备（133件）的申请量体现出泰国在电子和电信领域持续创新，产业关注度较高。

比较分析

对比泰国知识产权厅同期公布的各类知识产权数据，在纳入统计的知识产权保护类型中，小专利是本土驱动属性最强的一类。版权并未纳入此对比范畴：版权实行自动保护原则，登记为自愿办理，其本土登记申请占比达 99%。

知识产权类型 本土申请人占比 发明专利 13% 外观设计专利 60% 商标 56% 小专利 94%

结论 – 小专利

小专利在泰国本土申请人中占比极高，表明小专利体系已成为保护本土自主研发创新的重要工具。与跨国企业主导的发明专利不同，小专利申请主要以泰国高校为核心，体现出本土高校对学术研究与技术转化的关键作用。2026年上半年，泰国共受理小专利申请2,641件，同比增长13.10%。其中创新活跃度最高的领域依次为食品饮料、草药、通信技术、医疗器械和生物技术。泰国申请人在整个体系中以94%的比例占据主导地位，且排名靠前的申请人均为泰国高校。现已获授权的小专利共计 1345 件，同比大幅增长 45.41%，反映出泰国创新研发与知识产权保护呈现出强劲增长。

外观设计专利

外观设计专利处于中间地位，泰国本土与外国申请人均积极为产品外观和工业设计寻求专利保护。与上年同期相比，外观设计专利申请量增长近6%，而授权量更是大幅跃升45%。

指标 数值 同比变化 外观设计专利申请量 3,179 +5.79% 外观设计专利授权量 3,630 +45.03%

申请人来源

泰国申请人占外观设计专利申请的大多数（60%）。外国申请人（40%）仍有一定比例，体现出国际社会对泰国境内外观设计保护的关注与需求。

排名前五的外观设计专利申请人

申请量排名前五的外观设计专利申请人如下：

排名 申请人 国家 申请量 1 宣素那他皇家大学（Suan Sunandha Rajabhat University） 泰国 114 2 布拉帕大学（Burapha University） 泰国 65 3 法政大学（Thammasat University） 泰国 59 4 拉达那哥欣皇家理工大学（Rajamangala University of Technology Rattanakosin） 泰国 58 5 汉堡拜尔斯道夫股份公司（妮维雅集团）（Beiersdorf AG, Hamburg (Nivea Group)） 德国 53

申请量排名前五的申请人中，四所为泰国高校，体现出学术机构在工业设计的创作与保护领域发挥着重要作用。结合纺织纹样、面料设计、珠宝等跻身前五大热门设计品类的特征，这显著反映出市场对泰国传统风格、本土特色设计及珠宝的知识产权保护需求。前五榜单中唯一的海外机构是来自德国的跨国消费品企业拜尔斯道夫股份公司。

排名前五的外观设计设计品类

纺织与面料设计（424件申请）是申请活跃度最高的品类，珠宝设计（255件申请）排名第四，这二者体现出泰国本土时尚、服饰与传统纺织相关产业的重要地位。包装设计（283件申请）反映出产品外观呈现与品牌塑造日益增长的商业价值。汽车及相关设备（279件申请）展现出泰国作为汽车制造中心的产业吸引力。工程设备跻身热门品类前五，体现出市场对工业产品设计的保护需求。

结论 – 外观设计专利

2026 年上半年，泰国外观设计专利申请量达 3179 件，同比增长 5.79%。活跃度最高的设计领域为纺织纹样、包装、汽车产品、珠宝及工程设备。泰国本土申请人占申请总量的 60%，申请量排名前五的主体中有四所为泰国高校。与此同时，外观设计专利授权量达 3630 件，同比大幅增长 45.03%，体现出泰国工业设计的知识产权保护与商业化应用正处于强劲的上升趋势。

结语

2026年上半年的统计数据清晰呈现出泰国创新领域的三大发展趋势：发明专利仍由寻求对其先进技术进行保护的跨国企业拉动；而小专利则依旧作为泰国高校与本土企业保护实用型创新成果的重要途径。与此同时，外观设计专利申请量持续增长，反映出市场对产品外观与品牌商业价值的认可度不断提升。这些趋势共同表明泰国知识产权生态体系正逐步走向成熟，既能承接国际投资，又能赋能本土创新，使泰国成为企业在东南亚寻求全面知识产权保护的首要司法管辖权。

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