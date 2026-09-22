ARTICLE
22 September 2026

Ny dom præciserer kriterierne for medopfinderskab efter dansk ret

B
Bech-Bruun

Contributor

Bech-Bruun logo
Explore Firm Details
A Danish court has established new criteria for co-inventorship in patent law, ruling that Olin's employees made independent intellectual contributions to wind turbine blade technology developed during their collaboration with Vestas. The decision addresses when parties can claim ownership or co-ownership of patent applications based on knowledge acquired through cooperative relationships.
Denmark Intellectual Property
Jeppe Brinck-Jensen,Signe Lundorf, and Therese Pretzmann

Sø- og Handelsretten har givet Olin medhold i en tvist mod Vestas om medopfinderskab og medejerskab til patentrettigheder, der udspringer af et forskningssamarbejde om cirkulær genanvendelse af vindmøllevinger.

I dommen har Sø- og Handelsretten taget stilling til, hvad der skal til for at være medopfinder efter dansk ret.

Baggrund

Olin er en global producent og distributør af kemiske produkter, herunder epoxy, og leverer epoxy til Vestas til brug ved produktion af vindmøllevinger.

Tvisten vedrørte 11 internationale patentansøgninger indleveret af Vestas og ét udstedt amerikansk patent. Olin gjorde gældende, at patentrettighederne i hvert fald delvist var baseret på viden og resultater, som parterne havde udviklet i fællesskab som led i deres samarbejde.

Rettens vurdering af medopfinderskab

Dommen fastlægger kriterierne for medopfinderskab efter dansk patentret. Retten udtalte, at en person for at kunne anses for opfinder eller medopfinder skal have ydet et selvstændigt intellektuelt bidrag til opfindelsen. Bidraget må ikke være helt ubetydeligt og kan eksempelvis bestå i at have været ophavsmand til idéen bag opfindelsen. Retten understregede samtidig, at et bidrag, der består i kendt teknik, ikke kan danne grundlag for medopfinderskab.

Retten udtalte endvidere, at en opfinder eller medopfinder eller en person, der har afledt sine rettigheder fra en sådan opfinder eller medopfinder, kan gøre krav på ejerskab eller medejerskab til en patentansøgning eller et udstedt patent, som er indleveret af en anden part, hvis ansøgningen er baseret på viden, der er erhvervet under omstændigheder, hvor rettighedshaveren med rimelighed kunne forvente, at ansøgeren ville respektere rettighedshaverens rettigheder til opfindelsen. Ifølge retten er dette navnlig tilfældet, når parterne har samarbejdet, og samarbejdet har ført til den opfindelse, som der søges patentbeskyttelse for.

Ved anvendelsen af disse kriterier fandt retten, at ansatte hos Olin havde ydet selvstændige intellektuelle bidrag til de opfindelser, der var omfattet af patentansøgningerne.

Retten fandt, at disse bidrag gjorde sig gældende for samtlige omtvistede patentrettigheder, herunder en patentansøgning, hvor bidraget fremgik af beskrivelsen, men ikke indgik i patentkravene.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Jeppe Brinck-Jensen
Jeppe Brinck-Jensen
Photo of Signe Lundorf
Signe Lundorf
Photo of Therese Pretzmann
Therese Pretzmann
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More