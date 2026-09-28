Права На Служебные Произведения И Служебные Изобретения В Азербайджане

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?
Принадлежность прав на служебные произведения и служебные изобретения определяется Законом Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» и Законом Азербайджанской Республики «О патенте» («Закон о патенте»). В соответствии со статьёй 13.1 Закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» авторское право на служебное произведение принадлежит работнику как его автору. Однако исключительное право на использование служебного произведения принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами. Если работодатель без уважительных причин не использует служебное произведение в течение трёх лет, исключительное право возвращается автору, если стороны не согласовали более короткий срок. В отношении служебных изобретений статья 13.2 Закона о патенте предусматривает, что, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником при исполнении своих трудовых обязанностей либо по письменному заданию работодателя, принадлежит работодателю.
2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?
В соответствии со статьей 13.1 Закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» и статьей 13.2 Закона о патенте произведение или изобретение квалифицируется как служебное, если оно создано в рамках трудовых обязанностей работника или по заданию работодателя.
3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики следующие права автоматически принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами:
1. исключительное право на использование служебного произведения (статья 13.1 Закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах»);
2. право на получение патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 13.2 Закона о патенте); и
3. права на ноу-хау, созданные в результате выполнения задания работодателя (статья 14.1 Закона Азербайджанской Республики «О коммерческой тайне»).
Законодательство Азербайджанской Республики не требует заключения отдельного договора об отчуждении указанных прав, поскольку они автоматически принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами.
4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?
Да. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики работодатель обязан выплачивать работнику вознаграждение как за служебные произведения, так и за служебные изобретения. Статья 13.2 Закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» предоставляет автору служебного произведения право на вознаграждение за каждый вид использования произведения, при этом размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются соглашением между работодателем и работником. В отношении служебных изобретений статья 13.7 Закона о патенте предусматривает, что работодатель обязан выплатить работнику вознаграждение за создание изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с условиями соглашения между сторонами. Кроме того, работник имеет право на дополнительное вознаграждение, если работодатель получает от использования такого объекта большую экономическую выгоду, чем предусмотрено соглашением между сторонами.
5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?
Для подтверждения и защиты прав работодателя необходимо оформить трудовой договор, чётко определяющий трудовые обязанности работника, а также письменные задания работодателя на создание служебных произведений и служебных изобретений. Трудовой договор должен содержать положения, регулирующие права работодателя на служебные произведения, право на получение патентов на служебные изобретения, принадлежность прав на ноу-хау, порядок выплаты вознаграждения за служебные произведения и служебные изобретения, а также, при необходимости, порядок распределения доходов в виде роялти.
6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?
Законодательство Азербайджанской Республики не признаёт иностранную материнскую компанию работодателем исключительно на основании её корпоративной связи с азербайджанской дочерней компанией или иным аффилированным лицом. Если работник состоит в трудовых отношениях с юридическим лицом, зарегистрированным в Азербайджанской Республике, права на служебные произведения и служебные изобретения первоначально возникают у такого азербайджанского работодателя в соответствии с императивными нормами законодательства Азербайджанской Республики. Соответственно, такие права не могут быть переданы непосредственно работником иностранной материнской компании в обход местного работодателя. Только после того, как указанные права будут надлежащим образом приобретены азербайджанским работодателем, они могут быть переданы иностранной материнской компании или иной компании группы на основании отдельного договора об отчуждении прав либо внутригруппового договора о передаче прав интеллектуальной собственности.
7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?
Отсутствие в трудовом договоре специальных положений, регулирующих служебные произведения и служебные изобретения, влечёт ряд существенных правовых и финансовых рисков в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, включая:
1. Финансовые требования (вознаграждение): Законодательство Азербайджанской Республики предусматривает выплату вознаграждения в связи с использованием служебных произведений и служебных изобретений в случаях, установленных законом. Соглашение между сторонами должно чётко определять размер вознаграждения и, при необходимости, порядок распределения доходов в виде роялти. При отсутствии таких положений работодатель может столкнуться с правовой неопределённостью и спорами относительно размера и порядка выплаты вознаграждения за использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности.
2. Обязанность по выплате дополнительного вознаграждения: Закон о патенте предоставляет работнику право на дополнительное вознаграждение в случае, если работодатель получает значительную экономическую выгоду от использования служебного изобретения. Если трудовой договор не регулирует размер такого вознаграждения или порядок его определения, работодатель может столкнуться с правовой неопределённостью и спорами относительно его выплаты.
3. Споры о принадлежности прав: Принадлежность прав и порядок использования служебных произведений и служебных изобретений должны быть чётко определены в трудовом договоре. При отсутствии чёткого определения трудовых обязанностей работника или объёма порученной ему работы работник может утверждать, что произведение или изобретение было создано вне рамок исполнения его трудовых обязанностей, что может повлечь возникновение споров относительно принадлежности прав интеллектуальной собственности.
8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?
Это зависит от обстоятельств, при которых было создано произведение или изобретение. Если произведение или изобретение создано с использованием ресурсов работодателя, непосредственно связано с трудовыми обязанностями работника либо является результатом выполнения задания работодателя, работодатель вправе претендовать на соответствующие права интеллектуальной собственности, даже если такой объект был создан вне установленного рабочего времени. Сам по себе факт выполнения работником трудовых обязанностей дистанционно не влияет на принадлежность прав интеллектуальной собственности, поскольку дистанционная работа является лишь формой выполнения трудовых обязанностей в соответствии с Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики. Напротив, если произведение или изобретение не связано с трудовыми обязанностями работника или конкретным заданием работодателя и создано без использования ресурсов работодателя, права интеллектуальной собственности на такой объект сохраняются за работником.
9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?
Работодатель может обеспечить защиту своих прав на служебные произведения и служебные изобретения после прекращения трудовых отношений с работником на основании соответствующих положений законодательства Азербайджанской Республики и надлежащим образом оформленного трудового договора.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами, исключительные имущественные права на служебные произведения принадлежат работодателю в течение всего срока действия авторского права. Соответственно, указанные права сохраняются за работодателем независимо от прекращения трудовых отношений.
Аналогичным образом, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами, право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю при условии, что такое изобретение создано в период действия трудовых отношений и в соответствии с требованиями применимого законодательства.
Для дополнительной защиты указанных прав работодателям рекомендуется включать в трудовые договоры положения, сохраняющие своё действие после прекращения трудовых отношений, прямо предусматривающие, что положения об интеллектуальной собственности, обязательства по соблюдению конфиденциальности и защите коммерческой тайны продолжают действовать после прекращения трудовых отношений.
10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?
Законодательство Азербайджанской Республики в настоящее время не содержит специальных норм, регулирующих служебные произведения и служебные изобретения, созданные с использованием искусственного интеллекта. Вместе с тем статья 4 Закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» определяет автора как физическое лицо, создавшее произведение. Из данного определения следует, что произведение, созданное исключительно искусственным интеллектом без какого-либо творческого вклада человека, в настоящее время не подлежит охране авторским правом в Азербайджанской Республике. Аналогичным образом Закон о патенте не содержит специальных положений, регулирующих служебные изобретения, созданные с использованием искусственного интеллекта. В связи с этим, если работник использует искусственный интеллект в качестве инструмента при создании служебного произведения или служебного изобретения в ходе исполнения своих трудовых обязанностей либо по заданию работодателя, творческий вклад работника остаётся определяющим критерием для признания его автором произведения либо изобретателем, а также для возникновения соответствующих прав интеллектуальной собственности.
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