知財五庁長官会合が開催　AI活用と協力強化を協議

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6月12日、日本国特許庁（JPO）のホストの下、第19回五庁長官会合が開催され、中国国家知識産権局の張志成副局長がオンラインで出席した。

会合では人工知能（AI）技術の活用や、AI時代における知財五庁の役割について意見交換を行った。また、協力プロジェクトの進捗状況を確認するとともに、共同声明および新たな協力ビジョンを採択した。さらに、新興技術・AI協力ロードマップの改定についても基本的な合意に達した。

五庁長官・ユーザー会合では各庁が協力プロジェクトの進展を報告したほか、AI技術を活用した先進的で信頼性の高い知的財産制度の構築について議論した。各庁はAI分野における近年の取組みを紹介するとともに、産業界のニーズを共有し、今後も建設的な協力を継続することで一致した。

出所：国家知識産権局公式サイト

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