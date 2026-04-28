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28 April 2026

[Blog] Monaco : Augmentation des taxes annuités pour les brevets

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Depuis le 1er avril 2026, par L'Ordonnance Souveraine n° 11.765 du 13 février 2026, les taxes de renouvellement pour les brevets, de la 4ème à la 20ème année, ont augmenté d’environ 10% devant l’Office de la propriété industrielle de Monaco ( MCIPO).

pour plus de précisions sur les nouveaux tarifs, c’est ici ! 

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