[Blog] Technologies Quantiques : L'OEB Et L'OCDE Dressent Un État Des Lieux Mondial De L'innovation Brevetée

Dans une étude conjointe publiée le 17 décembre 2025, l'Office européen des brevets (OEB) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) proposent une cartographie de l'écosystème mondial des technologies quantiques. Le rapport analyse la dynamique du secteur à travers plusieurs indicateurs, notamment la recherche, l'activité de dépôt de brevets, les entreprises, les financements, les compétences et les politiques publiques, en se concentrant sur trois domaines quantiques clés : la communication, l'informatique et la métrologie.

L'étude met en évidence une forte accélération de l'activité brevets dans le domaine quantique, avec une multiplication par cinq des dépôts depuis 2015 et un taux de croissance annuel moyen estimé à 20 %, nettement supérieur à celui observé pour l'ensemble des technologies. L'informatique quantique apparaît comme le segment le plus dynamique, son volume de familles de brevets ayant été multiplié par près de vingt en dix ans. Sur le plan géographique, les États-Unis occupent la première place en nombre de familles de brevets, devant l'Union européenne et le Japon, suivis par la Chine et la Corée du Sud.

À l'échelle européenne, la France figure parmi les pays les plus actifs, aux côtés de l'Allemagne et du Royaume-Uni, tant en matière de dépôts de brevets que de financement public de la recherche. Le rapport souligne le rôle des organismes publics français, en particulier le CNRS et le CEA, ainsi que la présence de start-up spécialisées dans le paysage international. Il relève également la forte densité de jeunes entreprises en Europe et la prédominance d'acteurs industriels et universitaires américains parmi les principaux déposants mondiaux, tout en appelant à un renforcement des investissements privés pour accompagner la phase de valorisation industrielle des technologies quantiques.

