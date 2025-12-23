[Blog] WIPO Pulse 2025 : Progression Des Connaissances De Tout Un Chacun En Matière De Propriété Industrielle

La nouvelle édition WIPO Pulse 2025, fondée sur une enquête menée auprès de 35 500 personnes dans 74 pays, confirme une progression générale de la sensibilisation à la propriété intellectuelle. L'étude repose sur un « indice des connaissances » combinant auto-évaluations et tests permettant d'apprécier l'écart entre perception et maîtrise réelle des notions. Si l'ensemble des droits de propriété intellectuelle progresse, les brevets et les dessins et modèles demeurent les catégories les moins bien comprises, malgré une amélioration mesurée depuis 2023.

Les résultats mettent également en évidence des dynamiques régionales différenciées. La région Asie-Pacifique enregistre les hausses les plus marquées pour les jeunes, avec une progression notable de la connaissance des brevets de 16 % à 23 %. L'Europe de l'Ouest présente également une amélioration globale, tout en restant parmi les régions où le niveau de connaissance demeure le plus faible. À l'inverse, certaines zones comme l'Amérique latine, les Caraïbes ou l'Europe de l'Est montrent un recul de la sensibilisation des jeunes, ce qui illustre, selon cette enquête, la nécessité de politiques d'information ciblées.

L'enquête s'intéresse enfin à la perception du rôle économique de la propriété intellectuelle. La confiance dans l'impact positif de ces droits reste majoritaire à l'échelle mondiale (64 %), même si certaines régions enregistrent un recul, notamment l'Europe de l'Ouest (de 54 % à 44 %) et l'Asie-Pacifique (de 63 % à 58 %). Malgré ces variations, les répondants expriment un accord élevé avec les principes fondamentaux de la protection par brevet, considérée comme un levier légitime d'incitation à l'innovation et de rémunération des inventeurs.

