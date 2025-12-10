[Blog] Nouvelle bibliothèque numérique de l'OEB : un outil pour l'innovation et la prise de décision

L'Office européen des brevets (OEB) a lancé sa nouvelle bibliothèque numérique, une plateforme qui facilite l'accès à une vaste collection de ressources sur l'innovation. Cette bibliothèque regroupe des rapports, des études, des vidéos, des podcasts et des données interactives provenant de l'OEB et de partenaires stratégiques. Tous ces documents sont organisés en différentes catégories, permettant une recherche simplifiée et des cartes de connaissances relient des sujets, des auteurs et les ressources associées.

Cette bibliothèque numérique vise à fournir aux acteurs de l'innovation, tels que les chercheurs, les décideurs et les offices de Transfert Technologique, un accès direct à des informations pertinentes pour le développement de la technologie. Elle permet d'analyser des données pour soutenir la prise de décision, d'étudier les tendances technologiques et d'améliorer les politiques publiques et les stratégies de recherche.

La bibliothèque comprend actuellement plusieurs centaines de ressources réparties en cinq grandes collections : Acteurs de l'innovation, Pays et régions, Environnement et développement durable, Secteurs, et Sciences et technologie. Des ressources supplémentaires et des fonctionnalités de recherche avancée devraient être ajoutées progressivement.

Pour accéder à cette bibliothèque, cliquez ici !

