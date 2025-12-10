ARTICLE
10 December 2025

[Blog] Nouvelle bibliothèque numérique de l'OEB : un outil pour l'innovation et la prise de décision

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
Explore Firm Details
L'Office européen des brevets (OEB) a lancé sa nouvelle bibliothèque numérique, une plateforme qui facilite l'accès à une vaste collection de ressources sur l'innovation.
European Union Intellectual Property
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections
Matthieu Boulard’s articles from Novagraaf Group are most popular:
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union
  • in European Union

L'Office européen des brevets (OEB) a lancé sa nouvelle bibliothèque numérique, une plateforme qui facilite l'accès à une vaste collection de ressources sur l'innovation. Cette bibliothèque regroupe des rapports, des études, des vidéos, des podcasts et des données interactives provenant de l'OEB et de partenaires stratégiques. Tous ces documents sont organisés en différentes catégories, permettant une recherche simplifiée et des cartes de connaissances relient des sujets, des auteurs et les ressources associées.

Cette bibliothèque numérique vise à fournir aux acteurs de l'innovation, tels que les chercheurs, les décideurs et les offices de Transfert Technologique, un accès direct à des informations pertinentes pour le développement de la technologie. Elle permet d'analyser des données pour soutenir la prise de décision, d'étudier les tendances technologiques et d'améliorer les politiques publiques et les stratégies de recherche.

La bibliothèque comprend actuellement plusieurs centaines de ressources réparties en cinq grandes collections : Acteurs de l'innovation, Pays et régions, Environnement et développement durable, Secteurs, et Sciences et technologie. Des ressources supplémentaires et des fonctionnalités de recherche avancée devraient être ajoutées progressivement.

Pour accéder à cette bibliothèque, cliquez ici !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Matthieu Boulard
Matthieu Boulard
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More