تسجيل براءات الإختراع في مصر: الإجراءات وشروط الحماية وفقاً لقانون الملكية الفكرية

براءة الإختراع هي أحد صور الحماية القانونية المقررة لحماية المبتكرين والمخترعين ، حيث تمنح مالكها حق الإستئثار في استغلال اختراعه لمدة زمنية محددة ، وتمنع الغير من إستغلال إبتكاراتهم دون وجه حق ، بما يحقق التوازن بين مصلحة المخترع في التمتع بثمره إبتكاره ، ومصلحة المجتمع في الإستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي. وقد نظم المشرع المصري أحكام براءات الإختراع وكيفية تسجيلها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية بشأن حماية الملكية الفكرية ، وذلك بهدف تشجيع البحث العلمي والإستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا ودعم المبتكرين والمخترعين مما يدعم التنمية الإقتصادية ،
وهو ما سوف نقوم بشرحه فيما يلي :
براءة الإختراع هي حق إستئثاري يُمنح نظير إختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تُقدم حلاً تقنياً جديداً لمشكلة ما ، وتمنح براءة الإختراع حماية لمالكها لمدة 20 سنة ، ويُقيد هذا الحق الغير في تصنيع أو إستخدام أو بيع أو إستيراد دون إذن مُسبق من مالك البراءة .
يُشترط لمنح براءة الإختراع ، توافر المعايير الآتية :
1- الجِدة : يجب أن يكون الإختراع جديداً ولم يسبق الكشف عنه أو إستخدامه أو تداوله في الأسواق .
2- الخطوة الإبداعية : لابد أن ينطوي الإختراع علي إبتكار يتجاوز ما هو بديهي للشخص المُلم بالمجال .
3- القابلية للتطبيق الصناعي : يجب أن يكون الإختراع قابلاً للتنفيذ أو الإستخدام في مجال صناعي أو إنتاجي .
4- المشروعية : يجب ألا يتعارض الإختراع مع النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومي أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
5- التحديد والوضوح : يتم تقديم طلب البراءة متضمناً وصفاً كاملاً وواضحاً للإختراع يُمكن أي شخص متخصص في المجال من تنفيذه .
أنواع براءات الإختراع :
تنقسم براءات الإختراع بحسب طبيعتها وحسب الدولة التي تُسجل بها والغرض من تسجيلها إلي عدة أنواع ، ومن أهمهم:
1- براءة الإختراع للتطويرات : ويتم منحها في حال التطوير علي إختراع قائم بالفعل ليصبح أكثر إستفادة وكفاءة.
2- براءة الإختراع للإستخدام الجديد : ويتم منحها عند إكتشاف إستخدام جديد ومُبتكر لمادة أو منتج معروف مسبقاً.
3- براءة الإختراع للمنتجات : ويتم منحها لحماية منتج مادي جديد كالأجهزة والآلات والأدوية ، أو لحماية إبتكار صناعي جديد.
4- براءة الإختراع عن التطورات الصناعية : ويتم منحها لحاية الطرق الجديدة في التصنيع أو الإنتاج والمعالجة ، مما يعمل علي تحسين جودة المنتج أو تقليل تكاليف إنتاجه.
الجهة المنوط بها تسجيل براءات الإختراع :
مكتب براءات الإختراع المصري هو الجهة الحكومية الرسمية الوحيدة المسئولة عن فحص وإعتماد طلبات براءات الإختراع بجمهورية مصر العربية .
كيفية تسجيل براءات الإختراع :
يتم تقديم طلب بتسجيل براءات الإختراع ونماذج المنفعة إلي مكتب براءات الإختراع علي النموذج المُعد لذلك مع دفع الرسوم المستحقة لذلك .
يتم إرفاق المستندات التالية بطلب براءة الإختراع ، وتتمثل في :
1- وصف تفصيلي كامل للإختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية وبطريقة واضحة ومستوفياً جميع البيانات عن الإختراع أو نموذج المنفعة ، والعناصر المطلوب حمايتها وبيانات ومعلومات عن الطلبات المُقدمة بالخارج عن ذات الإختراع أو نموذج المنفعة ، علي النموذج المُعد لذلك ، ويجوز تقديم الترجمة للعربية خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة .
2- وصف مختصر للإختراع أو نموذج المنفعة باللغة العربية والإنجليزية ، مشفوعاً بالصيغ البنائية للمركبات الكيميائية إن وجدت ، علي النموذج المُعد لذلك .
3- إذا كان الطلب يتعلق بإختراع أو نموذج منفعة يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية أو تراثاً حضارياً أو بيئياً ، فيجب أن يُرفق المستندات الدالة علي حصول المخترع علي مصدرها بطريقة مشروعة وفقاً للتشريعات في مصر ، ويجوز تقديم الطلب خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة.
4- إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات إفصاحاً يتفق والأصول العلمية المتعارف عليها ، علي أن يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتعرف علي تكوينها وخصائصها وإستخداماتها، وأن يودع مزرعة حية منها أحد المعامل التي يصدر بإعتمادها قرار من الوزير المختص بشئون البحث العلمي ، وأن يقدم شهادة تثبت حصول هذا الإيداع ، ويجوز تقديم الطلب خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة.
5- مستخرج من صفحة قيد طالب الحصول علي البراءة بالسجل التجاري ، أو صورة رسمية من عقد أو قرار إنشائه ، وذلك إذا كياناً أو شخصاً إعتبارياً ، ويجوز تقديمه خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة.
6- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب ، ويجوز تقديمها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة.
7- المستندات التي تثبت التنازل عن الإختراع أو نموذج المنفعة من صاحب الحق فيهما إن كان ، ويجوز تقديمها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة.
8- الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للإختراع أو نموذج المنفعة إن وجدت .
9- إيصال تسديد رسوم الطلب .
• في حال طلب مكتب براءات الإختراع المصري إدخال تعديلات أو إستيفاءات علي طلب التسجيل ، فيتم إخطار الطالب أو وكيله بقرار مُسبب من مكتب براءات الإختراع المصري بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، وإذا لم يقم الطالب بإجراء التعديلات أو الإستيفاءات المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار فيُعد متنازلاً عن الطلب .
إجراءات تسجيل براءة الإختراع :
1- يتم تقديم الطلب لمكتب براءات الإختراع المصري ورقياً أو إلكترونياً .
2- ويتم فحص المستندات شكلياً للتأكد من إستيفائها .
3- يتم النشر في الجريدة الرسمية للبراءات لإتاحة حق الإعتراض .
4- يتم عمل فحص موضوعي للمستندات للتأكد من توافر شروط تسجيل براءات الإختراع .
5- في حال القبول يتم منح شهادة براءة الإختراع لمدة 20 سنة من تاريخ تقديم الطلب .
التظلم علي رفض مكتب براءات الإختراع المصري لتسجيل الطلب :
في حال رفض المكتب للتسجيل أو إلغاء طلب التسجيل ، فيكون للطالب الحق في التظلم من قرار المكتب خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار مقابل الرسم المحدد بالقانون ، ويُقدم التظلم من نسختين علي الإستمارة المُعدة لذلك .
ويلتزم المكتب بإخطار المتظلم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بميعاد إنعقاد اللجنة لنظر التظلم ، ويكلفه بالحضور أمامها ، ويجب أن يصل الإخطار قبل ميعاد الجلسة بسبعة أيام علي الأقل .
ويجوز حضور ممثل عن مكتب براءات الإختراع المصري عند نظر التظلم وله حق الرد علي إعتراضات المتظام ، ويُخطر المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
حق الأولوية في تسجيل براءات الإختراع :
كثيراً ما يصادف أن يقوم عدة أشخاص بالتقدم بطلب تسجيل طلب براءة الإختراع في أكثر من دولة في آنِ واحد ، وتُطبق معظم البلدان نظام ما يسمي بالمودع الأول فتُمنح البراءة لأول شخص يودع الطلب .
ويُعتد في تحديد الأولوية عند إستيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو كيان أجنبي أودع فيه ، علي أن تبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في مصر .
لمبدأ الأولوية منفعة كبيرة عندما يكون الهدف هو الحصول علي حماية براءة للإختراع ذاته في عدة بلدان ، حيث لا يضطر المودع لإيداع طلبه في كل البلدان المستهدفة في الوقت ذاته .
وفي الختام، يمكن القول أن نظام تسجيل براءات الإختراع في مصر يمثل أداة قانونية أساسية لحماية حقوق المبتكرين ، وتشجيع البحث والتطوير ، ودعم تنافسية الإقتصاد الوطني . فالإجراءات التي حددها القانون المصري توازن بين مصلحة المخترع في حماية ابتكاره ، ومصلحة المجتمع في الإستفادة من هذه الإبتكارات بعد إنتهاء مدة الحماية.
ومن ثم، فإن وعي المخترعين والشركات بالإطار القانوني والإجرائي لتسجيل براءات الإختراع يُعد عاملاً محورياً لضمان حماية حقوقهم وإستثمار ابتكاراتهم علي نحو فعال .
