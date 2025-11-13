[Blog] Innovation en Europe : des performances contrastées, la Chine en tête à l'échelle mondiale

La Commission européenne a publié en juillet 2025 le nouveau Tableau de bord européen de l'innovation. C

La Commission européenne a publié en juillet 2025 le nouveau Tableau de bord européen de l'innovation. Ce rapport évalue les performances des États membres de l'Union européenne, de certains pays européens non membres ainsi que de concurrents internationaux, à travers divers indicateurs liés à la recherche, au capital-risque ou encore à la numérisation. Si l'Union européenne a globalement progressé de 12,6 % depuis 2018, une légère baisse de 0,4 % entre 2024 et 2025 indique une tendance vers la stabilité.

Les États membres sont classés en quatre catégories selon leur niveau d'innovation par rapport à la moyenne européenne. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande sont les champions de l'innovation, tandis que des pays comme la France, l'Allemagne ou le Luxembourg figurent parmi les innovateurs notables. À l'inverse, des États comme Chypre, la Tchéquie ou la Roumanie se retrouvent dans les catégories les moins performantes, malgré quelques progressions notables comme celle de Malte (+7,6 %).

Au-delà des frontières de l'UE, la Suisse conserve une position de leader européen grâce à des indicateurs forts tels que le capital-risque. Le Royaume-Uni progresse également, porté par ses investissements technologiques. À l'échelle mondiale, la Chine affiche une croissance impressionnante (+44,7 % depuis 2018) et dépasse désormais l'UE et les États-Unis, se rapprochant de la Corée du Sud, qui reste le pays le plus innovant en 2025 selon ce classement.

Pour consulter le Tableau de bord européen de l'innovation, cliquez ici !

