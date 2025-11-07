东南亚蓬勃发展的工业物联网（IIoT）市场中的标准必要专利（SEP）许可机遇

Article Insights

东南亚的工业物联网（Industrial Internet of Things）市场正经历显著增长。

本文概述了东南亚工业物联网（IIoT）当前的部署格局，并重点指出，在这个快速扩张的工业物联网领域中，标准必要专利（SEP）许可存在相对未被开发的潜力。

东南亚工业物联网（ IIoT）：市场概述与核心参与者

东南亚的工业物联网（IIoT）市场正经历显著增长，其动力源于该地区加速推进的数字化转型、新兴的工业 4.0 技术，以及各国政府为推动区域内智能制造而推出的强有力举措。工业物联网（IIoT）指将互连的传感器、设备与数据分析技术整合到工业流程中，以提升效率与自动化水平的技术体系，是这一转型的核心支撑。工业 4.0 作为当前工业发展的阶段，以自动化、数据交换、人工智能及智能制造系统为驱动，进一步加速了这些变革。5G 网络的广泛部署能提供超高可靠性、低延迟的通信服务，满足工业物联网部署中实时监控、预测性维护及大规模设备联网的需求，因而在此过程中发挥关键作用。东南亚市场呈现出动态变化的产业生态：既有成熟的全球科技领军企业，也有新兴的区域本土企业，他们通过竞争、合作，以及适用各自的不同策略，提供标准化与高度定制化并存的工业自动化解决方案。

全球工业自动化领军企业

在工业自动化产品供应领域率先发力的，是西门子（Siemens）、罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）、施耐德电气（Schneider Electric）、ABB、三菱电机（Mitsubishi Electric）和欧姆龙（Omron）等全球行业巨头。这些企业在新加坡、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚等东南亚核心制造中心均设有广泛布局。其中，西门子提供 SIMATIC 系列控制器与 SCALANCE 系列网络设备，既能满足传统设备改造需求，也能适配具备前沿工业物联网（IIoT）功能的系统；罗克韦尔自动化以 Allen-Bradley 系列可编程逻辑控制器（PLC）和 FactoryTalk 软件套件闻名，在汽车与电子行业表现突出；施耐德电气的 EcoStruxure 平台以及ABB 在机器人领域的领先地位，彰显了推动该地区技术应用的深厚技术实力；日本企业三菱电机与欧姆龙则凭借持续升级的、适配工业物联网的平台，持续服务于离散制造（discrete manufacturing）与电子工业。

新兴区域及亚洲本土企业

来自中国内地与中国台湾地区的新兴区域及亚洲本土企业，正在这片不断发展的市场中迅速扩大布局。华为（Huawei）、英威腾（INVT）、新时达电气（STEP Electric）、海康威视（Hikvision）等中国内地企业凭借高性价比的产品组合、全面的工业物联网（IIoT）平台，以及为智能工厂应用场景量身定制的深度融合 5G 技术，表现尤为突出。其中，华为的 FusionPlant 工业互联网平台与私有 5G 网络解决方案，能帮助制造企业实现高可靠性与安全连接，而这正是工业 4.0 落地的关键要素。

同样，台达电子（Delta Electronics）、研华（Advantech）、摩莎（Moxa）等中国台湾地区企业，则整合了工业计算、边缘网关与网络通信领域的专业能力，为东南亚多元化的工业基地提供一体化解决方案。

蜂窝物联网模组制造商

作为工业物联网（IIoT）体系中不可或缺的一环，蜂窝物联网模组制造商同样发挥着重要作用，这类企业包括移远通信（Quectel）、泰利特（Telit）、塞拉无线（Sierra Wireless）、优北罗（u-blox）、芯讯通（Simcom）、广和通（Fibocom）及美格智能（MeiG Smart）。其中，中国供应商移远通信与广和通在 LTE（长期演进技术）和 5G 模组领域的市场渗透率处于领先地位，其高性价比产品被原始设备制造商（OEMs）与系统集成商广泛采用。这些模组嵌入工业设备与网关后，可通过蜂窝网络实现设备间无缝的机器对机器（M2M）通信，为对价格敏感但技术需求强烈的市场提供关键连接支持。

工业无线与网关专业厂商

在连接领域，摩莎（Moxa）、思科（Cisco）、研华（Advantech）、HMS Networks 等工业无线专业厂商，提供功能稳定的以太网交换机、网关及协议转换器，这些设备是实现传统工业系统与工业物联网（IIoT）世界互联互通的关键。他们的产品不仅能支持工厂内部及工厂与云端平台之间的可靠数据传输，还能确保不同工业协议之间的兼容性与数据安全性。

电信运营商与私有 5G 网络

电信运营商在提供专用工业级 5G 私有网络及物联网专属连接服务方面发挥着关键作用，尤其在公共网络无法满足严苛工业需求的场景中。

中国两大电信巨头华为（Huawei）与中兴（ZTE）凭借广泛的私有网络部署，以及为政府与企业客户量身定制的物联网管理平台，在该领域占据主导地位。新加坡电信（Singtel）、印尼电信（Telkomsel）、泰国AIS、马来西亚明讯（Maxis）等区域运营商，则通过本地化工业连接服务（包括为工厂与智能工业园区设计的窄带物联网（NB-IoT）及 LTE Cat-M 服务），进一步完善了市场布局。

越南电信（Viettel）作为与越南政府相关联的企业，已自主研发并为工厂等企业部署私有 5G 网络解决方案，且成功将该方案推向国际市场，包括在印度的部署项目。

系统集成商与解决方案提供商

系统集成商与解决方案提供商是关键纽带，负责将硬件、网络连接及软件平台整合为功能连贯的工业物联网（IIoT）解决方案。

埃森哲（Accenture）、高知特（Cognizant）、塔塔咨询服务公司（TCS）、印孚瑟斯（Infosys）等全球行业巨头，主导大规模数字化转型项目。他们常与自动化供应商、电信运营商合作，交付 “交钥匙（turnkey）”式智能工厂项目（即客户无需参与中间环节，接收即可直接使用的一站式解决方案）。

华为企业业务（Huawei Enterprise）、中兴系统集成（ZTE System Integration）等中国集成商，提供 “垂直解决方案（vertical solution）”—— 这类方案融合 5G 技术、工业数字化能力及面向政府的专项项目需求。而区域专业厂商与工程公司，则负责处理各国本土化需求，包括针对性的系统设计、既有工厂（brownfield）升级改造，以及协调多厂商设备兼容等工作。

专利许可动态

东南亚工业物联网（IIoT）生态中的许可实践仍在形成阶段。在消费类手机领域，标准必要专利（SEP）持有方长期倾向于主要在终端产品层级授予许可，而非芯片或模组层级。这种模式可能会在工业物联网领域出现，但该领域目前仍是相对空白的市场，尚未形成成熟规范。许多原始设备制造（OEM）自动化厂商才刚开始面临蜂窝网络标准必要专利的许可问题，供应商与实施方都需要时间来理解并就许可模式达成共识。

目前，尚无公开且明确的文件说明工业物联网供应链中标准必要专利许可的具体发生环节。部分模组供应商表示，其组件定价中已包含部分无线协议许可成本；另一些供应商则期望设备制造商直接获取许可。系统集成商通常聚焦于方案实施与合规性把控，而非谈判单个专利许可或蜂窝网络标准许可费，但即便在这一环节，实践做法也存在差异。

该地区行业发展受三大因素影响：一是成本敏感度高，二是监管政策存在区域差异，三是大量既有传统工业设备需升级改造方案。新产品正越来越多地将嵌入式连接作为标准配置，这既简化了合规流程与部署难度，也对独立模组供应商构成挑战。与此同时，中国自动化与连接技术企业持续扩大市场份额 —— 他们不仅提供具有竞争力的价格（通常比欧洲和日本同类产品低 30%-50%），还拥有从边缘设备到云端平台的成熟生态体系。

政府举措与市场趋势

各国的政府举措，例如：“泰国 4.0”（Thailand 4.0）、 “印尼制造 4.0”（Indonesia Making 4.0）、“新加坡智慧产业就绪指数”（Singapore Smart Industry Readiness Index），以及越南国家数字化转型战略等，正加速工业物联网（IIoT）技术的应用普及与本土制造能力的提升。

这些政策推动，叠加私营企业投资，正培育出充满活力的行业生态。该行业生态融合全球与本土创新力量，推动东南亚工业领域迈向数字驱动的未来。

结论

东南亚工业物联网（IIoT）市场是一个复杂但正快速成熟的领域，全球领军企业与雄心勃勃的新入局者在此汇聚，共同提供自动化、连接及数字化转型解决方案。

市场向嵌入式连接、广泛覆盖的私有 5G 网络及一体化平台演进的趋势表明，端到端解决方案具有关键作用，这类解决方案既能满足该地区多元化的工业需求，又能应对复杂的许可与监管环境。

对专利持有人而言，当前格局既带来重大机遇，也伴随着更高挑战。因为在东南亚进行标准必要专利（SEP）维权，需要应对复杂的法律体系、不同的公平合理无歧视（FRAND）原则适用方式，以及快速变化的行业实践。

若想更清晰地了解在该高增长地区如何最佳地保护与行使你的专利权，敬请联系本文作者。他们在东南亚标准必要专利诉讼与维权策略方面拥有丰富经验。

