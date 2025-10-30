국가지식산권국 일대일로 공동 건설 국가의 중국 내 특허 우수 사례 선정

Article Insights

2025년 10월 9일,중국국가지식산권국은 일대일로 공동 건설 국가의 중국 내 특허 우수 사례를 선정하여 발표함

중국국가지식산권국은 일대일로 공동 건설 국가의 중국 내 특허 활동에 재한 대표적인 사례를 발굴하고 홍보하기 위해 총5건의 우수 사례를 선정하였으며 그 중 3건의 내용은 다음과 같음

1. 칠레 카톨릭교황 대학교

칠레 카톨릭교황대학교는 1888년에 설립되어 현재 칠레에서 가장 유명한 고등 교육기관임.면역 반응을 조절하는 신호 절달 물질인IL-3,IL-33 및 IL-12P40이라는 분자 표지자를 검출함으로써 호흡기세포융합바이러스 감염 후 반복적인 천식으로 발전할 가능성을 예측할 수 있음을 발견함.글로벌 지식재산권 보호 네트워크를 적극적으로 구축하고 중국에서 특허 승인을 받음.칠레 카툴릭교황대학교의 연구는 천식의 예방 및 치료에 새로운 아이디어를 제공하며 인류 건강 개선에 중요한 의미를 가짐

2.태국PTT글로벌화학 공공유한회사

PTT사는 태국 최대의 종합 석유화학 및 정유 기업이자 아태 지역의 선도 기업임.유전 공학 미생물을 활용해 1개 이상의 효소의 활성을 증가시켜 유기산의 생산 효율을 향상시킴. 고효율 미생물 기술을 중심으로 글로벌 지식재산권 보호 네트워크를 적극적으로 구축하고 고부가가치 특허 포트폴리오를 육성하여 중국에서 특허 승인을 받음.PTT사의 연구는 지원의 효율적인 활용에 기여하며 녹색 혁신과 지속 가능한 발전을 촉진함

3.러시아 카잔 연방 대학교

러시아 카잔 연방 대학교는 1804년에 설립되어 현재 러시아에서 두 번째로 오랜 역사를 가진 고등 교육기관으로 러시아 연방 직속의 국립 종합대학교임.러시아 카잔 연장 대학교가 개발한 ATP의존성 역방향 세포 수송 단백질의 억제제는 다양한 항암제와 함께 사용할 수 있어 치료 효과를 크게 향상시키고 안전성을 높일 수 있음.적극적인 특허 활동을 추진하여 중국에서 특허 승인을 받음.상기 억제제는 동종 최초의 제품임

(출처:중국 국가지식산권국 사이트)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.