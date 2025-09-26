[Blog] Réunion des assemblées des Etats membres de l'OMPI 2025

Du 8 au 17 juillet 2025 se sont tenues à Genève les assemblées des Etats membres de l'OMPI afin de dresser le bilan annuel et de définir les nouvelles priorités à venir.

A cette occasion la délégation de l'INPI a participé à treize rencontres bilatérales avec les offices de propriété intellectuelle suivants de Suisse, Mongolie, Chine, Corée, Japon, Pérou, Canada, Colombie, Etats-Unis, Egypte, Singapour, Qatar et Mexique. Ces rencontres ont donné lieu à la signature et au renouvellement de divers accords de coopération, plans de travail pluriannuels, et à des accords d'accélération des procédures de délivrance de brevets (notamment les PPH) entre la France et certains autres offices.

Ces assemblées permettent également de traiter des questions institutionnelles essentielles, notamment : nomination des dirigeants, composition des comités de programme et de budget, supervision des organes de l'OMPI. A cette occasion, l'INPI a également organisé, la première réunion de l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle avec l'ensemble de ses acteurs, pour structurer les initiatives autour des priorités de ladite Alliance.

Pour en savoir plus sur cette réunion, c'est ici.

