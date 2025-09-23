중국IPR Daily,2025년 상반기 글로벌 스마트홈 특허 출원TOP100발표

2025년 7월15일,중국 특허 전문매체 IPR Daily는 "2025년 상반기 글로벌 스마트홈 특허 순위TOP100"을 발표함

스마트홈은 주택을 기반으로 플랫폼으로 고속 네트워크 기술,첨단 보안 기술,자동화 제어 기술,고화질 음성 및 비디오 기술 등을 통해 주거 생활의 다양한 시설을 지능적으로 통합함.

이는 주거 시설과 생활 관리 시스템을 더욱 효율화하고 지능화할 뿐만 아니라 주거 생활의 안정성,편의성,예술성 등을 크게 향상시켰으며 친환경적이고 에너지 절약적인 주거 환경을 실현함

중국 IPR Daily는 스마트홈 기술과 관련된 키워드 및 분류번호를 기준으로 2025년 1월1일 부터 2025년 6월30일까지 전 세계적으로 출원 및 공개된 스마트홈 특허에 대한 통계를 집계함

하이얼 스마트홈이2,208건으로 1위를 차지하며 세계 시장을 선도하고 있고 메이디가1,832건으로 4위,그리가1,640건으로 5위,하이신이 624건으로 9위를 기록함

구글이 911건으로 6위,애플이 662건으로 8위를 기록함

각각 파나소닉의 671건 7위과 보쉬의 571건 10위가 유일하게 TOP10안에 포함됨

삼성이 2092건으로 2위 LG가 2089건으로 3위를 차지하였고 그외에 기아도 85건으로 56위에 랭크됨.

