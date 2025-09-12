ARTICLE
12 September 2025

[Blog] Monténégro : 23ème Etat partie de l'Accord à Londres

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf Group logo
Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
Explore Firm Details
En 2022, le Monténégro était devenu le 39ème Etat partie à la Convention sur le brevet européen (CBE) et depuis le 1er août 2025...
Netherlands Intellectual Property
Audrey Firminhac-Blanchard
Your Author LinkedIn Connections

En 2022, le Monténégro était devenu le 39ème Etat partie à la Convention sur le brevet européen (CBE) et depuis le 1er août 2025, le Monténégro est officiellement le 23ème Etat partie à l'accord de Londres du 17 octobre 2000. Ainsi, il n'est plus nécessaire pour les brevets européens délivrés à partir du 1er août 2025, de fournir une traduction en monténégrin à condition que le brevet soit rédigé en anglais ou qu'une traduction anglaise ait été fournie pour valider le brevet dans ce pays.

Pour en savoir plus, c'est ici

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Audrey Firminhac-Blanchard
Audrey Firminhac-Blanchard
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More