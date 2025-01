[Blog] De meilleurs salaires au sein des entreprises détenant des droits de propriété intellectuelle

L'Office Européen des Brevets (OEB) et l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ont réalisé et publié une nouvelle étude portant sur le...

L'Office Européen des Brevets (OEB) et l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ont réalisé et publié une nouvelle étude portant sur le lien entre les droits de propriété intellectuelle (DPI) et les performances des entreprises au sein de l'Union européenne. Cette étude considère comme DPI les droits issus par la détention de brevets, de marques et/ou de dessins et modèles et applique des coefficients de corrections pour tenir compte de facteur pertinents, tels que le pays d'origine ou le secteur d'activité.

Il ressort de cette étude que les entreprises détentrices de DPI génèrent des recettes par membre du personnel plus élevées de 23,8 % ; paient des salaires plus élevés de 22,1 % ; et versent des primes plus élevées de 44% par rapport aux entreprises sans DPI.

Ces écarts se creusent lorsque l'on se concentre uniquement sur les DPI issus des brevets, où l'on constate des recettes par membre du personnel plus élevées de 28,7 % et des salaires plus élevés de 43,3 %.

Pour en savoir plus, l'étude est consultable ici !

