柬埔寨：自 2024 年10 月15 日起，未按时缴纳专利年费将被罚款

柬埔寨即将实施的一项新规定将对该国专利管理及费用产生重大影响。

柬埔寨工业科学技术和创新部管辖的工业产权局发布一项非正式公告，自 2024 年 10 月 15 日起，逾期缴纳专利年费和恢复专利权将被处以一项新罚款。

潜在影响？

知识产权局之前并没有就逾期缴纳年费或恢复费等情形向专利权人处以罚款。不过，自 2024 年 10 月 15 日起，专利权人将需要为逾期缴纳年费或恢复费而支付罚款。为了避免产生这些额外费用，建议专利权人在最后截止日期之前审核其专利组合是否有即将产生的费用。

如果申请人未能在最后截止日期前支付年费，可以在逾期后的 6 个月宽限期内补缴年费，但需按每天 0.125 美元的费率支付罚款。

如果专利申请人未在法定期限内支付年费，但在 6 个月宽限期内支付，相关专利申请将被视为撤回，或者相关专利将失效。但是，需要注意的是，如果一项专利申请因未缴纳年费而失效，专利局可根据专利申请人的要求启动恢复程序。专利申请人须为此向专利局缴纳 25 美元的恢复费，并额外支付一笔罚款，即，按照每天 0.125 美元的费率，计算至向专利局缴纳年费之日止。

下方图示清楚说明了专利年费的缴纳流程，以及罚款和恢复费的具体适用规则。

如何应对？

为确保合规并避免产生不必要的费用，我们建议采取如下步骤：

1. 查看即将到期的期限：审核专利组合是否有在 2024 年 10 月 15 日前到期的年费或恢复费。

2. 发送年费提醒：罗思将向所有需要缴费的客户发送提醒。请确保查看这些提醒，并采取相应的行动。

3. 及时缴费：确保在最后截止日期之前或当天缴纳所有应缴费用，以免遭工业科学技术和创新部的罚款。

这些积极措施应能助您避免额外的财务支出，并确保专利权不会中断。

中文校对：李宓

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