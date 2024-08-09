尽管如此不过，专利申请人可能需要等到 2024 年底才能提交专利申请

2019 年 3 月 11 日，缅甸联邦议会颁布了社会各界期盼已久的第 7/2019 号缅甸专利法（简称"PTL"）。根据第 160/2024 号公告，缅甸专利法PTL 已于 2024 年 5 月 31 日正式施行。有关部门将择期公布专利规则、表格及费用，专利申请人预计可在 2024 年 10 月前后提交专利申请。本文将为您介绍 PTL缅甸专利法 的几项重要内容。

专利

之前以"所有权声明"（简称"DOO"）形式完成的在先登记的专利，是否可以依照 PTL缅甸专利法 重新办理登记

由于缺乏新颖性，之前以前以 所有权声明DOO 形式，在契约和保证登记处完成登记的专利，由于缺乏新颖性，不能依照 PTL缅甸专利法 重新办理登记。

专利权授予条件

如果一项发明满足新颖性、创造性（包含创造性步骤）和工业实用性三项标准，发明人可申请即可将其登记为专利。一项发明只有在国际范围内具有新颖性要求是全球范围内的，才能满足专利授予条件中的"新颖性"要求。这意味着，在缅甸专利申请日或优先权日之前，这项发明发明人不得没有在世界任何地方披露或公开这项发明。前述披露包括通过书面说明、使用、发表、展示或其他方式进行的各种形式的披露公开。

不能被授予受专利权保护的发明

以下发明不在 PTL缅甸专利法 保护范围内：

(a) 发现、科学理论和数学方法；

(b) 用于开展商业活动、进行纯粹智力活动或玩游戏的计划、规则或方法；

(c) 计算机程序本身；

(d) 除非是非生物学和微生物方法，实际用于培育制备动物或动植物品种的实质生物学方法，非生物学和微生物学方法除外；

(e) 动物和植物（包括物种和品种）以及自然界中存在的自然生物和生物材料的一部分，但是人工合成造微生物、DNA（包括互补 DNA 序列）、细胞、细胞系、细胞培养物和种子除外；

(f) 通过手术或治疗处理在人体或动物身上实施的手术、治疗身体的方法，以及在人体或动物身体上实施的诊断方法；

(g) 与涉及天然自然物质，、已知物质，以及包括随时间变化而规定定义的已知物质或化学产品的新用途和新形式的有关发明

(h) 严重损害公共秩序或道德、人类、动植物、健康或自然环境的发明，以及缅甸现行法律禁止开发利用实施的发明。另外，截至 2033 年 1 月 1 日之前，除非缅甸联邦政府依照世界贸易组织（简称"WTO"）下《与贸易有关的知识产权协定》（简称"TRIPS"）另有规定，药品或药品生产方法不能被授予受专利保护权

翻译

专利申请书可以可使用英语或缅甸语文本撰写递交。

审查

形式审查和实质审查

专利部门将对专利申请进行形式审查和实质审查。申请人须在提交申请之日起 36 个月内，要求专利部门对其专利申请进行实质审查。

优先权

申请人在巴黎公约成员国或世界贸易组织 (WTO) 缔约国第一次提出专利申请之日起十二个月内，在缅甸提出专利申请的，可以享有优先权。

不丧失新颖性宽限期

发明自在巴黎公约成员国或 WTO 缔约国主办或认可的国际展会上第一次展出之日起一年内，在缅甸提出专利申请的，不丧失新颖性。

专利保护期

专利一旦完成登记，其保护期为自申请日起 20 年。

专利权执行

如果发生专利侵权被侵犯，权利人可申请包括临时禁令在内的多项民事救济措施。

实用新型

一项发明只要满足新颖性和工业实用性这两项标准，即可申请登记为"实用新型"，无需像申请登记为"专利"时一样证明该发明具备创造性。

和专利情况相似，之前以"所有权声明"形式在契约和保证登记处完成登记的在先实用新型，由于缺乏新颖性，不能依照 PTL缅甸专利法 重新办理登记。实用新型保护期为自申请日起 10 年。实用新型无需接受实质审查；权利人可以要求享有优先权。

实用新型只需证明具备新颖性和工业实用性，无需像专利一样证明具备创造性。权利人可以要求享有优先权。和专利情况相似，之前以 所有权声明DOO 形式登记的实用新型由于缺乏新颖性，不能依照 PTL缅甸专利法重新办理登记。实用新型保护期为自申请日起 10 年。和专利不同，实用新型无需接受实质审查。

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