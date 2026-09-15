Strengere modenhetskriterier for nettilknytning

«Godkjent regulering til riktig arealformål» innebærer derfor at prosjekttomten er omfattet av en vedtatt reguleringsplan som fastsetter arealet til det konkrete formålet som svarer til den typen prosjekt det søkes nettilknytning for – for eksempel industriformål for et produksjonsanlegg, eller det relevante formål for et datasenter. Et generelt næringsformål i kommuneplanens arealdel er i seg selv ikke tilstrekkelig.

Tidligere var det enighet om at arealformålet «industri» i en reguleringsplan også omfattet datasentre. I 2023 kom imidlertid Kommunal- og distriktsdepartementet med en ny veileder, hvor de fastslo at riktig arealformål i en reguleringsplan for datasentervirksomhet var «annen næringsvirksomhet», ikke industri. Denne tolkningen ble senere lagt til grunn av lagmannsretten i en sak hvor dette spørsmålet var til vurdering. Videre trådte en ny kart- og planforskrift i kraft 1. juli 2025, som innførte datasenterformål som et eget arealformål i reguleringsplaner. Regelendringen i 2025 innebærer at dersom datasenterdrift skal være tillatt etter den gjeldende reguleringsplanen, må arealet være regulert til annen næringsvirksomhet i reguleringsplaner vedtatt før 1. juli 2025, og arealet må spesifikt reguleres til datasenterformål i reguleringsplaner vedtatt etter 1. juli 2025.

Krav til regulering for prosjekter under 100 MW

For prosjekter under 100 MW hvor det ikke finnes en gjeldende reguleringsplan, eller hvor tomten ikke er regulert til riktig formål, kreves det at:

arealet er avsatt til riktig formål i kommuneplanens arealdel, og det, som et minimum, er avholdt et oppstartsmøte med kommunen, som har resultert i skriftlig bekreftelse på at reguleringsprosessen kan starte, eller dokumentasjon på at kommunen selv har igangsatt en reguleringsprosess.

I alle tilfeller må en reguleringsplan med riktig arealformål være godkjent senest to år etter modenhetsdatoen.

Krav til regulering for prosjekter på 100 MW eller mer

For prosjekter på 100 MW eller mer krever Statnett at det foreligger en vedtatt reguleringsplan som dokumenterer at kommunen har godkjent den nødvendige arealbruken for det konkrete prosjektet.

Etter kravene som gjaldt før 1. juli 2026, var det tilstrekkelig at en reguleringsprosess var igangsatt og ville bli fullført «innen rimelig tid». En eiendom avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel ble akseptert som tilstrekkelig dokumentasjon – forutsatt at søkeren bekreftet at en reguleringsplan ville bli utarbeidet.

Arealet som er nødvendig for prosjektet, må nå være regulert til riktig arealformål. Endringen innebærer i realiteten et skifte fra å akseptere at regulering er «under arbeid», til et absolutt krav om at den nødvendige planmessige godkjenningen faktisk er på plass på søknadstidspunktet. For datasenterprosjekter innebærer dette som hovedregel at det relevante arealet må være regulert til datasenterformål i en reguleringsplan.

Arealtilgang – krav til opsjonsavtaler og ekspropriasjon

Eksklusiv tilgang

Under begge sett med modenhetskriterier må søkeren bekrefte bindende og eksklusiv tilgang til alt areal som er nødvendig for prosjektet. Tre alternativer oppfyller dette kravet til eksklusivitet:

eierskap til det nødvendige arealet; en inngått kjøpekontrakt eller leieavtale for arealet; eller en opsjonsavtale for kjøp eller leie av arealet.

Der en opsjonsavtale legges til grunn, må følgende krav være oppfylt:

opsjonshaveren har rett til å kjøpe eller leie opsjonsarealet uten ytterligere forhandlinger;

opsjonsarealet er klart definert;

prisen for opsjonsarealet er endelig forhandlet;

opsjonsperioden er ikke utløpt;

opsjonsgiveren er eieren av opsjonsarealet; og

opsjonshaveren er søkeren.

Ekspropriasjon som alternativ vei – vilkår og nødvendig dokumentasjon

Under begge sett med modenhetskriterier kan ekspropriasjon benyttes som et alternativ til privatrettslige avtaler om arealtilgang, forutsatt at det kan dokumenteres at ekspropriasjon er realistisk. En søker som legger ekspropriasjon til grunn i stedet for frivillig arealtilgang, må oppfylle følgende krav:

dokumentere at prosjektet er av en slik art at ekspropriasjon er rettslig tilgjengelig, og at ekspropriasjon med overveiende sannsynlighet vil bli gjennomført – en generell henvisning til muligheten for ekspropriasjon er ikke tilstrekkelig;

fremlegge en plan for ekspropriasjonsprosessen; og

inkludere alle ekspropriasjonsmilepæler som konkrete milepæler i prosjektplanen.

Ekspropriasjon fritar ikke fra de parallelle kravene til regulering. Begge må være oppfylt uavhengig av hverandre.