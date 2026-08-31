Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – VIETNAM SCHLÄGT EIN NEUES KAPITEL AUF: EINE WEGWEISENDE PARLAMENTSENTSCHEIDUNG ERÖFFNET DIE NÄCHSTE PHASE DER KERNENERGIEENTWICKLUNG IN NINH THUẬN 2

Vietnam hat einen der bedeutendsten rechtlichen und institutionellen Schritte seit der Entscheidung zur Wiederaufnahme seines Kernenergieprogramms unternommen.

Am 24. August 2026 hat die Nationalversammlung offiziell die Aufteilung des Kernkraftprojekts Ninh Thuận in drei rechtlich unabhängige Projekte beschlossen: das Projekt für Entschädigung, Unterstützung und Umsiedlung, das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuận 1 sowie das Kernkraftwerksprojekt Ninh Thuận 2.

Die Entscheidung wurde mit einer außergewöhnlich starken parlamentarischen Unterstützung angenommen: 476 von 481 anwesenden Abgeordneten der Nationalversammlung stimmten dafür, was 95,2 % entspricht. Die Resolution trat unmittelbar nach ihrer Verabschiedung in Kraft.

Dies ist weit mehr als eine bloße administrative Umstrukturierung.

Für Ninh Thuận 2 bedeutet dies die Schaffung eines klareren rechtlichen Weges von einer nationalen kernenergiepolitischen Vision hin zu einem eigenständig strukturierten, finanzierbaren und letztlich umsetzbaren Infrastrukturprojekt.

Von einem Gesamtprogramm zu unabhängigen Einzelprojekten

Das ursprüngliche Kernenergieprogramm wurde durch die Resolution Nr. 41/2009/QH12 der Nationalversammlung genehmigt. Dieser Rechtsrahmen wurde geschaffen, bevor Vietnams heutige Gesetze zu Investitionen und öffentlichen Investitionen in Kraft traten, und etablierte Ninh Thuận 1 und Ninh Thuận 2 nicht vollständig als unabhängige Projekte im Sinne der heutigen Investitionsgenehmigungsverfahren.

Diese historische Struktur hatte sich inzwischen zu einem rechtlichen Hindernis entwickelt.

Die neue Resolution der Nationalversammlung löst genau dieses Problem, indem sie den einzelnen Projekten einen eigenständigen Rechtsstatus verleiht. Dadurch können die jeweiligen Investitionsverfahren und Umsetzungszeitpläne unabhängig voneinander vorangetrieben werden.

Für Ninh Thuận 2 ist diese Unterscheidung von grundlegender Bedeutung.

Anstatt weiterhin lediglich Bestandteil eines zusammengefassten historischen Programms zu sein, kann Ninh Thuận 2 nun einen eigenen Weg hinsichtlich Investitionsgrundsatzgenehmigung, Projektparametern, Finanzierungsstruktur, Umsetzungszeitplan und Vertragsgestaltung einschlagen.

Ninh Thuận 2 kann nun eigenständig voranschreiten

Die praktische Bedeutung der Entscheidung der Nationalversammlung ist erheblich.

Nach dem derzeitigen vietnamesischen Rechtsrahmen fallen Kernkraftwerksprojekte grundsätzlich in die Zuständigkeit des Premierministers hinsichtlich der Genehmigung der Investitionspolitik. Sollte Ninh Thuận 2 jedoch besondere Mechanismen oder Regelungen erfordern, die in die Kompetenz der Nationalversammlung fallen, würde die Entscheidung über die Investitionspolitik wieder der Nationalversammlung vorgelegt werden.

Unabhängig davon besteht nun ein klar definierter rechtlicher Weg.

Die Umstrukturierung schafft somit die Grundlage, auf der die nächste Generation von Entscheidungen für Ninh Thuận 2 schrittweise aufgebaut werden kann: Projektkonfiguration, Technologieauswahl, Finanzierung, staatliche Unterstützungsstrukturen, nukleare Genehmigungen, EPC-Verträge (Engineering, Procurement and Construction) und weitere wesentliche Vertragspakete, Infrastruktur-Schnittstellen sowie letztlich die Bauausführung.

Wichtig ist, dass die Trennung nicht bedeutet, wieder bei null zu beginnen. Die Resolution erlaubt es den zuständigen Behörden und Investoren, bereits genehmigte Projektdaten und bisherige Arbeitsergebnisse gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen weiter zu nutzen. Dadurch wird wertvolle Vorarbeit erhalten, während die neuen unabhängigen Projekte im Rahmen des modernen regulatorischen Systems voranschreiten können.

Warum dies für internationale Investoren und Kreditgeber wichtig ist

Für internationales Kapital ist die rechtliche Architektur eines Projekts beinahe ebenso wichtig wie die technische Ausgestaltung.

Kernenergieprojekte erfordern außergewöhnlich lange Investitionszeiträume, enorme Kapitalaufwendungen und komplexe Schnittstellen zwischen Regierungen, Projektträgern, Technologieanbietern, Kreditgebern, Exportkreditagenturen, Auftragnehmern, Regulierungsbehörden und Beratern.

Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Identität oder des Genehmigungswegs eines Projekts können daher ein erhebliches Hindernis für die Finanzierung darstellen.

Die Resolution vom 24. August adressiert einen wesentlichen Teil dieser Unsicherheit.

Durch die Etablierung von Ninh Thuận 2 als unabhängiges Projekt schafft Vietnam die Voraussetzungen dafür, dass Risikoverteilung, Finanzierungsstruktur, staatliche Unterstützungsmechanismen und vertragliche Rahmenbedingungen gezielt auf die spezifischen Anforderungen von Ninh Thuận 2 zugeschnitten und bewertet werden können.

Diese Unterscheidung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn die Diskussionen von politischen Grundsatzfragen zur tatsächlichen Finanzierbarkeit übergehen.

Unabhängigkeit bedeutet nicht Fragmentierung

Vietnam hat zugleich erkannt, dass zwei unabhängige Kernkraftwerke nicht institutionell isoliert voneinander betrieben werden können.

Die Regierung wurde daher beauftragt, Mechanismen für eine koordinierte Umsetzung, eine effiziente Nutzung gemeinsamer technischer Infrastruktur sowie eine klare Aufgabenverteilung in den Bereichen nukleare Sicherheit, Schutzmaßnahmen, Umweltschutz sowie nationale Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu schaffen.

Ein bereits bestehender staatlicher Lenkungsmechanismus für die Entwicklung der Kernenergie wird weiterhin die Koordinierung wesentlicher ressortübergreifender Fragen übernehmen.

Diese Kombination ist entscheidend: projektbezogene Unabhängigkeit bei gleichzeitiger programmbezogener Koordination.

Sie ermöglicht es potenziell jedem Kernenergieprojekt, sich entsprechend seiner eigenen Investitionsstruktur weiterzuentwickeln, während gleichzeitig eine zentrale Aufsicht über projektübergreifende Fragestellungen gewährleistet bleibt.

Wie geht es nun mit Ninh Thuận 2 weiter?

Die Entscheidung der Nationalversammlung stellt noch nicht die endgültige Investitionsentscheidung für Ninh Thuận 2 dar.

Ebenso wenig legt sie die Technologie, die Finanzierungsstruktur oder die EPC-Strategie fest.

Stattdessen schafft sie etwas, das in dieser Entwicklungsphase möglicherweise noch grundlegender ist: die rechtliche Plattform, auf deren Grundlage diese Entscheidungen nun getroffen werden können.

Die nächsten Meilensteine sollten daher aufmerksam verfolgt werden, insbesondere die Vorbereitung und Genehmigung einer eigenständigen Investitionspolitik für Ninh Thuận 2 sowie die Ausgestaltung seiner projektspezifischen Finanzierungs-, Technologie-, Regulierungs- und Vertragsarchitektur.

Für Investoren, Kreditgeber, Exportkreditagenturen, Technologieanbieter, Auftragnehmer und professionelle Berater werden diese Entwicklungen den Übergang von der politischen Wiederbelebung des Programms zur tatsächlichen Projektumsetzung markieren.

Fazit – Ninh Thuận 2 hat eine institutionelle Schwelle überschritten

Die Entscheidung Vietnams vom 24. August 2026 sollte nicht lediglich als Aufteilung eines Kernenergieprogramms in drei administrative Teilprojekte verstanden werden.

Vielmehr handelt es sich um einen institutionellen Neustart.

Erstmals im Rahmen des modernen vietnamesischen Investitionsrechts befindet sich Ninh Thuận 2 nun auf einem klaren Weg zu einem rechtlich eigenständigen Kernenergieprojekt mit einem eigenen Genehmigungsverfahren, einer eigenen Finanzierungsarchitektur und einer eigenständigen Umsetzungsstrategie.

Das ist von enormer Bedeutung.

Die technische Herausforderung bleibt gewaltig. Die Finanzierung wird erhebliche Anforderungen mit sich bringen. Nukleare Sicherheit, regulatorische Kapazitäten, Fachkräfteentwicklung, Lokalisierung, Infrastruktur und die langfristige Verteilung von Risiken werden ein außergewöhnliches Maß an Disziplin und Professionalität erfordern.

Doch Großprojekte können erst dann finanzierbar werden, wenn ihre rechtlichen Grundlagen ausreichend klar definiert sind.

Vietnam hat nun einen dieser grundlegenden Bausteine geschaffen.

Die Bedeutung der Entscheidung der Nationalversammlung liegt daher nicht nur in dem, was am 24. August 2026 beschlossen wurde, sondern vor allem in den Möglichkeiten, die dadurch eröffnet werden.

Ninh Thuận 2 tritt aus dem Schatten des historischen Kernenergieprogramms heraus und entwickelt sich hin zu einer eigenständigen Projektstruktur. Die nächste Phase wird darüber entscheiden, wie diese Struktur in Finanzierungskonzepte, Vertragswerke, Bauvorhaben und letztlich in die Stromversorgung für Vietnams schnell wachsende Wirtschaft umgesetzt wird.

Für internationale Investoren und Kreditgeber, die den Wandel des vietnamesischen Energiesektors beobachten, ist Ninh Thuận 2 damit zu einem Projekt geworden, das noch deutlich größere Aufmerksamkeit verdient.

Zögern Sie bitte nicht, Dr. Oliver Massmann (den Architekten des Marktzugangs) unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu den vorstehenden Ausführungen benötigen.

Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor der Duane Morris Vietnam LLC.