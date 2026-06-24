Ninh Thuan 2: Von Nuklearer Ambition Zur Bankfähigen Realität – Was Vietnams Wegweisende BOT Kraftwerksprojekte Uns Über Die Finanzierung Der Nächsten Generation Nuklearer Infrastruktur Lehren Können

Die Entscheidung Vietnams, sein Nuklearprogramm wiederzubeleben, stellt eine der bedeutendsten Entwicklungen im Energiesektor des Landes seit Jahrzehnten dar.

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Einleitung

Die Entscheidung Vietnams, sein Nuklearprogramm wiederzubeleben, stellt eine der bedeutendsten Entwicklungen im Energiesektor des Landes seit Jahrzehnten dar.

Wichtige Fortschritte wurden bereits erzielt. Kernenergie ist in Vietnams langfristige Energiestrategie zurückgekehrt. Der rechtliche Rahmen wurde gestärkt. Institutionelle Zuständigkeiten sind klarer geworden. Standortvorbereitungen schreiten voran und die Projektumsetzung bewegt sich vorwärts.

Doch während Ninh Thuan 2 sich von einem politischen Bekenntnis hin zur praktischen Umsetzung entwickelt, treten andere Fragen in den Vordergrund.

Dies sind nicht in erster Linie technologische Fragen.

Es sind Fragen der Bankfähigkeit.

Der endgültige Erfolg von Ninh Thuan 2 hängt nicht nur von Reaktortechnologie, Genehmigungsverfahren oder Bauzeitplänen ab. Er hängt davon ab, ob das Projekt das Vertrauen internationaler Investoren, Exportkreditagenturen, Kreditgeber, Versicherer, Auftragnehmer und langfristiger Stakeholder gewinnen kann.

Kurz gesagt: Das nächste Kapitel von Ninh Thuan 2 handelt nicht einfach von Kernenergie.

Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, der in der Lage ist, Milliarden von Dollar langfristiger Investitionen anzuziehen.

Lehren aus Vietnams wegweisenden BOT Kraftwerksprojekten

Vietnam betritt kein unbekanntes Terrain.

Projekte wie Phu My 2.2 und Phu My 3 haben gezeigt, dass großvolumige Auslandsinvestitionen erfolgreich mobilisiert werden können, wenn Regierung, Investoren, Kreditgeber und Projektsponsoren einen Rahmen schaffen, der Risiken transparent und fair verteilt.

Diese Projekte waren erfolgreich, weil sie Bedenken adressierten, die internationale Investoren und Kreditgeber allein nicht bewältigen konnten.

Dazu gehörten:

Zahlungssicherheit

Konvertierbarkeit und Rückführung von Devisen

Politisches Risiko

Regierungszustimmungen

Gesetzesänderungen

Streitbeilegung

Entschädigung im Kündigungsfall

Umsetzungssicherheit

Die Lehre bleibt bis heute relevant.

Investoren verpflichten sich nicht zu Milliardeninvestitionen, nur weil ein Projekt wichtig ist.

Sie investieren, wenn Risiken identifizierbar, verständlich und angemessen verteilt sind.

Warum Nuklearprojekte die Messlatte höher legen

Nuklearprojekte unterscheiden sich in mehreren wichtigen Punkten von konventionellen Kraftwerksprojekten.

Kapitalbedarf ist erheblich größer.

Bauzeiten sind länger.

Regulatorische Aufsicht ist umfassender.

Projektlebenszyklen können sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken.

Daraus folgt, dass Investoren, Kreditgeber und Exportkreditagenturen zwangsläufig strengere Prüfungen vornehmen.

Die entscheidenden Fragen lauten:

Ist der regulatorische Rahmen stabil?

Ist der Projektumsetzungsweg realistisch?

Wie werden Risiken verteilt?

Welche Schutzmechanismen bestehen gegen nachteilige regulatorische Änderungen?

Wie werden staatliche und politische Risiken adressiert?

Kann das Projekt internationale Bankfähigkeitsstandards erreichen?

Dies sind nicht nur juristische Fragen.

Es sind Finanzierungsfragen.

Und Finanzierungsfragen entscheiden letztlich darüber, ob ein Projekt den finanziellen Abschluss erreicht.

Regierungsgarantien: Die richtige Frage stellen

Die Diskussion konzentriert sich oft darauf, ob Regierungen staatliche Garantien bereitstellen sollten.

Für Ninh Thuan 2 jedoch ist die nützlichere Frage eine andere:

Welche Formen staatlicher Unterstützung und Risikoverteilung sind notwendig, um eine bankfähige Projektstruktur zu schaffen?

Die Erfahrungen aus Vietnams BOT Kraftwerksprojekten liefern wertvolle Orientierung.

Das entscheidende Thema war nie, ob jedes Risiko eliminiert werden konnte.

Das entscheidende Thema war, ob Investoren und Kreditgeber Vertrauen hatten, dass Risiken richtig identifiziert und verteilt worden sind.

Dasselbe Prinzip gilt heute.

Bestimmte Risiken können von Auftragnehmern, Betreibern und Technologieanbietern gemanagt werden.

Andere Risiken bleiben im Kern staatlicher Natur.

Dazu können gehören:

wesentliche Gesetzesänderungen

regulatorische Instabilität

Beschränkungen der Devisenkonvertierbarkeit

Verzögerungen bei wichtigen Genehmigungen

politische höhere Gewalt

Historisch wurden erfolgreiche Infrastrukturprojekte diesen Bedenken durch sorgfältig strukturierte Kombinationen begegnet:

staatliche Verpflichtungserklärungen

Umsetzungsvereinbarungen

vertragliche Schutzmechanismen

politische Risikominderungsinstrumente

Unterstützung durch Exportkreditagenturen

multilaterale Beteiligung

Wichtig ist: Dies erfordert nicht zwingend eine umfassende Staatsgarantie.

Die moderne Projektfinanzierung stützt sich zunehmend auf gezieltere und ausgefeiltere Unterstützungsmechanismen.

Das Ziel ist nicht, jedes Risiko auf die Regierung zu übertragen.

Das Ziel ist, einen Rahmen zu schaffen, der internationalen Bankfähigkeitsstandards genügt.

Diese Unterscheidung ist grundlegend.

Fünf Bankfähigkeitsfragen, die jedes Nuklearprojekt vor dem Financial Close beantworten muss

1. Ist der regulatorische Rahmen stabil und vorhersehbar?

Nuklearprojekte sind Investitionen über mehrere Jahrzehnte.

Investoren und Kreditgeber benötigen Vertrauen, dass Genehmigungs , Zulassungs und Regulierungsrahmen während der gesamten Projektlaufzeit transparent, professionell und vorhersehbar bleiben.

2. Wie werden politische und staatliche Risiken adressiert?

Risiken wie nachteilige Gesetzesänderungen, Beschränkungen der Devisenkonvertierbarkeit und Verzögerungen bei Regierungsentscheidungen können nicht allein von privaten Akteuren gemanagt werden.

Diese Risiken erfordern glaubwürdige Unterstützungsmechanismen und klare Zuweisung.

3. Erfüllt das Projekt internationale Finanzierungsstandards?

Projekte werden bankfähig, wenn internationale Kreditgeber, Versicherer und Exportkreditagenturen zu dem Schluss kommen, dass das Risikoprofil akzeptabel ist.

Der relevante Test ist nicht, ob Finanzierung theoretisch verfügbar erscheint.

Der relevante Test ist, ob Finanzinstitutionen bereit sind, Kapital zu verpflichten.

4. Ist der Risikoverteilungsrahmen kommerziell ausgewogen?

Regierungen managen staatliche Risiken.

Auftragnehmer managen Baurisiken.

Betreiber managen Betriebsrisiken.

Finanzierer managen Finanzierungsrisiken.

Eine ausgewogene Risikoverteilung bleibt einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Projektfinanzierung.

5. Gibt es einen glaubwürdigen Weg zum Financial Close?

Für ein Projekt in der Größenordnung von Ninh Thuan 2 wird die Finanzierung wahrscheinlich eine Kombination aus staatlichen Unterstützungsmechanismen, Beteiligung von Exportkreditagenturen, kommerzieller Finanzierung und ausgefeilten Risikostrukturen erfordern.

Letztlich ist das Erfolgskriterium einfach:

Werden Investoren und Kreditgeber Kapital bereitstellen?

Warum dies für Vietnam wichtig ist

Ninh Thuan 2 ist mehr als ein Energieprojekt.

Es ist eine Gelegenheit für Vietnam, erneut zu zeigen, dass es in der Lage ist, Weltklasse Technologie, internationales Kapital und anspruchsvolle langfristige Investitionen für Projekte von nationaler Bedeutung anzuziehen.

Die bemerkenswerte wirtschaftliche Entwicklung Vietnams in den letzten Jahrzehnten wurde durch die Fähigkeit unterstützt, Vertrauen bei internationalen Investoren aufzubauen.

Ninh Thuan 2 bietet die Chance, diese Fähigkeiten in bisher unerreichter Größenordnung unter Beweis zu stellen.

Schlussfolgerung

Vietnam hat die Frage, ob es zur Kernenergie zurückkehren möchte, bereits beantwortet.

Die wichtigere Frage ist nun, ob eine Projektstruktur geschaffen werden kann, die die weltweit führenden Technologieanbieter, Auftragnehmer, Exportkreditagenturen, Finanzierer und langfristigen Investoren anzieht.

Die Erfahrungen aus wegweisenden Projekten wie Phu My 2.2 und Phu My 3 zeigen, dass diese Herausforderung erfolgreich gemeistert werden kann.

Die Geschichte belegt: Wenn Risiken transparent verteilt, Verantwortlichkeiten klar definiert und Vertrauen unter den Stakeholdern geschaffen wird, ist internationales Kapital bereit, transformative Infrastrukturprojekte zu unterstützen.

Die Herausforderung für Ninh Thuan 2 besteht nicht darin, ob weltweit Finanzierung für Nuklearprojekte existiert.

Die Herausforderung besteht darin, ob ein Rahmen geschaffen werden kann, der Investoren, Exportkreditagenturen und Kreditgebern genügend Vertrauen gibt, Kapital in einem für Vietnams Energiesektor beispiellosen Umfang zu verpflichten.

Wenn dieser Rahmen erreicht wird, wird Ninh Thuan 2 mehr sein als die Wiederbelebung der Kernenergie in Vietnam.

Es wird das nächste Kapitel in Vietnams erfolgreicher Entwicklung als Zielort für global bedeutende Infrastrukturinvestitionen darstellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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