Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – VIETNAMS NINH THUẬN 2 KERNKRAFTWERK – EIN HISTORISCHER ZWEITER ANLAUF – Rechtliche Wege, Regulatorische Architektur Und Rahmenbedingungen Für Eine Erfolgreiche Umsetzung

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EINLEITUNG: EIN HISTORISCHER ZWEITER ANLAUF

Vietnam beginnt mit einem der wohl bedeutendsten Infrastrukturprojekte seiner modernen Geschichte. Nach dem abrupten Abbruch seines ursprünglichen Atomprogramms im Jahr 2016 hat das Land mit bemerkenswerter Entschlossenheit und Geschwindigkeit den Kurs geändert. Im November 2024 verabschiedete die Nationalversammlung die Resolution 174/2024/QH15, mit der die Entwicklung der Kernenergie in der Provinz Ninh Thuận offiziell wieder aufgenommen und die achtjährige Aussetzung aufgehoben wurde. Diese Resolution war kein vorsichtiger Schritt – sie war eine strategische Erklärung, gestützt durch den vollen Konsens von Exekutive und Legislative.

Im Zentrum dieser Wiederbelebung steht das Kernkraftwerk Ninh Thuận 2, gelegen in Vĩnh Hải im Bezirk Ninh Hải, Provinz Ninh Thuận. Das Projekt wurde PetroVietnam (PVN) als designiertem Investor übertragen – ein direkter und strukturierter Einstiegspunkt für erfahrene internationale Kernenergieinvestoren mit der Technologie und finanziellen Kapazität, ein Projekt dieser Größenordnung zu realisieren. Vietnam hatte zwischen 2010 und 2012 zwischenstaatliche Rahmenabkommen mit mehreren technologieexportierenden Nationen geschlossen, die Machbarkeitsstudien für die Standorte in Ninh Thuận abdeckten. Diese Rahmenwerke, die ein Jahrzehnt lang ruhten, können nun auf einer wesentlich stärkeren rechtlichen und kommerziellen Grundlage reaktiviert werden.

Dieser Artikel analysiert die rechtliche und regulatorische Landschaft des Projekts Ninh Thuận 2, erklärt, warum frühere Atominitiativen gescheitert sind und wie diese Fehlerquellen strukturell behoben wurden, und legt die spezifischen rechtlichen Arbeitspakete dar, die internationale Investoren und ihre Rechtsberater beherrschen müssen, um das Projekt bis zum finanziellen Abschluss und zur erfolgreichen Umsetzung zu führen.

Der Neustart der Kernenergie in Vietnam ist keine politische Geste. Es handelt sich um ein rechtlich verankertes, finanziell abgesichertes und institutionell unterstütztes Programm, das die Energieversorgung des Landes für die nächsten fünfzig Jahre prägen wird. Die Frage ist nicht, ob Ninh Thuận 2 gebaut wird – sondern wer es bauen wird und wer es durch die regulatorische Architektur Vietnams führen wird.

I. WARUM DIE FRÜHEREN PROJEKTE GESCHEITERT SIND – UND WARUM ES DIESES MAL ANDERS IST

Das Verständnis, warum Vietnams erstes Atomprogramm zusammenbrach, ist entscheidend, um zu verstehen, wie das wiederbelebte Programm strukturell neu gestaltet wurde, um dasselbe Schicksal zu vermeiden. Die Einstellung im Jahr 2016 war kein einzelnes Ereignis – sie war der Höhepunkt einer Reihe von sich überschneidenden rechtlichen, finanziellen und institutionellen Mängeln.

1.1 Die fünf Hauptursachen des Scheiterns 2016

• Kostensteigerung ohne tragfähiges Finanzierungsmodell. Die geschätzten Investitionen für die beiden Werke in Ninh Thuận verdoppelten sich von der ursprünglichen Zahl auf etwa 400 Billionen VND (damals ca. 18 Milliarden USD), wodurch die Kosten pro kWh stark anstiegen. Vietnam fehlte ein staatliches Finanzierungsmodell, das diese Verpflichtung aufnehmen konnte, ohne die öffentliche Schuldenobergrenze von 65 % des BIP zu überschreiten. Es gab keine projektfinanzierte Struktur mit mehreren Kreditgebern, die durch Exportkreditagenturen abgesichert war – nur bilaterale Regierungskreditlinien, die unpassend in den Rahmen des vietnamesischen Gesetzes über öffentliche Investitionen eingebettet waren.

• Unvollständiger regulatorischer und Genehmigungsrahmen. Das Atomenergiegesetz von 2008 war zwar wegweisend, wurde jedoch nie von einem vollständigen Paket an Durchführungsbestimmungen begleitet, die für die Lizenzierung, den Bau und den Betrieb einer Atomanlage erforderlich waren. Kritische Lücken bestanden bei den Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung für Nuklearstandorte, der Unabhängigkeit der Nuklearsicherheitsbehörde, der Lizenzierung des Strahlenschutzes und der rechtlichen Behandlung von Atommüll. Für ausländische Auftragnehmer gab es keinen klaren Rechtsrahmen für Haftung, Entschädigung oder höhere Gewalt im nuklearen Kontext.

• Fehlende kohärente PPP- und Abnahme-Struktur. Vietnam verfügte 2016 über kein PPP-Gesetz, das ein Projekt dieser Art aufnehmen konnte. Der Rahmen für Stromabnahmeverträge war nicht an die spezifischen Eigenschaften der Kernenergie angepasst: sehr lange Bauzeit, kapitalintensives, aber brennstoffeffizientes Betriebsprofil und die Notwendigkeit eines garantierten, inflationsgebundenen Tarifs über eine Lebensdauer von 40 bis 60 Jahren. Ohne einen bankfähigen PPA hätte kein kommerzieller Kreditgeber oder keine Exportkreditagentur zugesagt.

• Öffentliche und politische Besorgnis nach Unfällen. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima Daiichi 2011 löste weltweit eine Neubewertung der nuklearen Sicherheit aus. In Vietnam lieferte sie jenen im politischen Establishment Munition, die Bedenken hinsichtlich Zeitplan und Kosten des Programms hatten. Umfragen zur öffentlichen Akzeptanz zeigten eine sinkende Unterstützung, und der Ausschuss für Wissenschaft, Technologie und Umwelt der Nationalversammlung wies wiederholt auf Sicherheitslücken als Grund für Verzögerungen hin.

• Defizit an institutioneller Kapazität. Vietnam fehlten die ausgebildeten Nuklearingenieure, Sicherheitsinspektoren und Rechtsexperten, die erforderlich gewesen wären, um eine nukleare Regulierungsbehörde nach IAEA-Standards zu betreiben. Die rechtlichen und technischen Institutionen waren schlicht nicht bereit, ein Projekt dieser Komplexität zu managen, und das Fehlen einer kritischen Masse an qualifizierten Nuklearfachleuten bedeutete, dass selbst bei einem vollständigen Rechtsrahmen die Umsetzungskapazität unzureichend gewesen wäre.

1.2 Die Strukturreformen, die die Kalkulation im Jahr 2026 verändern

Jede der oben genannten Fehlermodi wurde im Reformzyklus 2024 bis 2026 gezielt adressiert. Dies ist keine kosmetische Neuverpackung desselben gescheiterten Ansatzes – es handelt sich um eine grundlegend andere Programmarchitektur.

• Neues Atomenergiegesetz (Gesetz Nr. 94/2025/QH15), in Kraft ab 1. Januar 2026. Verabschiedet am 27. Juni 2025 mit nahezu einstimmiger Zustimmung der Nationalversammlung, ersetzt dieses Gesetz den Rahmen von 2008 vollständig. Es stuft Kernenergie als nationale strategische Priorität und als „grüne Energiequelle“ ein, führt eine umfassende Regulierung über den gesamten Lebenszyklus von der Standortuntersuchung bis zur Stilllegung ein, richtet Vietnams Regulierungsarchitektur an den IAEA-Standards aus, stärkt VARANS als unabhängige nukleare Sicherheitsbehörde und führt – entscheidend – spezielle Mechanismen zur Erleichterung finanzieller und vertraglicher Vereinbarungen für Kernkraftwerke ein. Es unterstützt ausdrücklich Generation-III+-Reaktoren und Small Modular Reactors (SMRs) und macht den Rahmen zukunftssicher für die international modernsten Reaktortechnologien.

• Überarbeiteter Stromentwicklungsplan VIII (Entscheidung Nr. 768/QD-TTg, April 2025). Zum ersten Mal integriert PDP8 die Kernenergie offiziell als strategische Grundlastressource. Er weist 4.000 bis 6.400 MW Kernkraftkapazität aus Ninh Thuận 1 und 2 für die Inbetriebnahme im Zeitraum 2030 bis 2035 zu und prognostiziert weitere 8.000 MW bis 2050. Dies verschafft internationalen Investoren und deren Kreditgebern die politische Sicherheit, die erforderlich ist, um ein 40-jähriges Asset abzusichern.

• Bestimmte Investoren und ein ministerieller Lenkungsausschuss. Am 4. Februar 2025 wies Premierminister Phạm Minh Chính PVN offiziell als Investor für Ninh Thuận 2 zu und richtete einen hochrangigen Lenkungsausschuss unter seinem Vorsitz ein. Diese Exekutivarchitektur beseitigt die institutionelle Unklarheit, die das vorherige Programm belastete, und verschafft dem Projekt eine direkte Verbindung zu den höchsten Ebenen der Regierungsentscheidung.

• IAEA Phase-2-INIR-Freigabe (Dezember 2025). Das INIR-Team der IAEA, das seine Phase-2-Mission in Vietnam vom 1. bis 11. Dezember 2025 durchführte, kam zu dem Schluss, dass Vietnam bedeutende Schritte unternommen hat, um das Programm neu zu starten und zu beschleunigen sowie die erforderliche Infrastruktur zu entwickeln. Die Phase-2-Freigabe ist die Bestätigung der IAEA, dass ein Land bereit ist, Ausschreibungen einzuladen oder einen Vertrag für sein erstes Kernkraftwerk auszuhandeln – das internationale Gütesiegel, das Kreditgeber und Exportkreditagenturen verlangen.

• Beschleunigtes Humankapitalprogramm. Ein auf 2035 ausgerichtetes Ausbildungsprogramm soll etwa 3.900 qualifizierte Nuklearfachkräfte für die beiden Werke hervorbringen, durch eine Kombination aus universitärer und postgradualer Ausbildung, praktischer Erfahrung am Forschungsreaktor Đà Lạt sowie Partnerschaften mit der IAEA und internationalen Gegenparteien. Dies adressiert direkt das Humankapitaldefizit, das das ursprüngliche Programm zum Scheitern brachte.

Das Scheitern von 2016 war ein Scheitern der Architektur, nicht des Ehrgeizes. Das Programm von 2026 hat diese Architektur von Grund auf neu aufgebaut. Die rechtlichen und regulatorischen Grundlagen sind nun vorhanden. Was Vietnam jetzt braucht, sind erfahrene internationale Partner, die sowohl die Technologie als auch das rechtliche Terrain verstehen.

II. Das rechtliche und regulatorische Rahmenwerk für Ninh Thuận 2

Die erfolgreiche Umsetzung von Ninh Thuận 2 vom Konzept bis zum finanziellen Abschluss erfordert die Beherrschung eines vielschichtigen vietnamesischen Rechtsrahmens. Kein einzelnes Gesetz regelt dieses Projekt – es liegt an der Schnittstelle von Investitionsrecht, Energierecht, Nuklearsicherheitsrecht, Umweltrecht, Vergaberecht, PPP-Recht und dem Recht staatseigener Unternehmen. Das Verständnis, wie diese Ebenen ineinandergreifen, ist die zentrale juristische Herausforderung – und genau hier ist erfahrene vietnamesische Rechtsberatung unverzichtbar.

2.1 Das Investitions- und Unternehmensrechtsrahmenwerk

Die Rolle von PVN als bestimmter Investor schafft die Grundlage im Unternehmens- und Investitionsrecht. Als staatseigenes Unternehmen, das unter dem Gesetz über staatseigene Unternehmen und dem Investitionsgesetz operiert, erfordert die Teilnahme von PVN an einem Projekt dieser Größenordnung eine Investitionspolitikgenehmigung auf Ebene der Nationalversammlung – eine Schwelle, die bereits durch Resolution 174/2024/QH15 erreicht wurde. Jede ausländische Beteiligung – sei es als Technologieanbieter, EPC-Auftragnehmer, Eigenkapitalinvestor oder Kreditgeber – fällt unter das Investitionsgesetz 2020, das die Bedingungen für ausländische Investitionen in Energieinfrastruktur festlegt, die als Sektor von nationaler Sicherheitsbedeutung eingestuft ist.

Die Beteiligungsstruktur des ausländischen Investors muss sorgfältig gestaltet werden. Ob der Einstieg als Eigenkapital-Mitinvestor in einer Projektgesellschaft neben PVN erfolgt, als EPC-Auftragnehmer mit Technologielizenz oder als Kombination aus beidem – jede Struktur hat unterschiedliche Auswirkungen auf die erforderlichen Genehmigungen, die Behandlung von Gewinnen und Kapitalrückführungen, Landnutzungsrechte und die Durchsetzbarkeit von Streitbeilegungsklauseln. Vietnamesisches Recht erlaubt internationale Schiedsgerichtsbarkeit für Investitionsstreitigkeiten im Energiesektor, doch müssen das anwendbare Recht, der Schiedsort und die institutionellen Regeln ausdrücklich vereinbart werden – und einer Prüfung nach den zwingenden regulatorischen Vorschriften Vietnams standhalten.

2.2 Das neue Atomenergiegesetz — Schlüsselbestimmungen für ausländische Investoren

Gesetz Nr. 94/2025/QH15 ist der Eckpfeiler der neuen Regulierungsarchitektur, und ausländische Investoren müssen seine Struktur gründlich verstehen. Seine wichtigsten Merkmale aus Investitions- und Projektfinanzierungsperspektive umfassen:

• Lizenzierungsregime: Das Gesetz etabliert einen sequenziellen Lizenzierungsprozess, der Standortlizenz, Baugenehmigung und Betriebsgenehmigung umfasst, jeweils ausgestellt von VARANS nach Sicherheitsfallprüfung. Zeitplan und Dokumentationsanforderungen für jede Phase sind klarer spezifiziert als im Gesetz von 2008, wodurch die regulatorische Unsicherheit erheblich reduziert wird, die zuvor eine verlässliche Planung von Exportkreditagenturen unmöglich machte.

• Technologiegenehmigung: Generation-III+-Reaktoren werden im neuen Gesetz ausdrücklich unterstützt. Es sieht Verfahren zur Technologiequalifikation vor, die mit den Sicherheitsstandards der IAEA übereinstimmen, und erleichtert so den inländischen Lizenzierungsweg für Reaktordesigns, die bereits von der IAEA zertifiziert sind und international kommerziell betrieben werden.

• Besondere finanzielle und vertragliche Mechanismen: Das Gesetz führt spezielle Mechanismen ein, um finanzielle und vertragliche Vereinbarungen für Kernkraftwerke zu erleichtern. Dies ist die gesetzliche Grundlage für die Aushandlung maßgeschneiderter PPA-Bedingungen, Regierungsunterstützungsvereinbarungen und Finanzierungsstrukturen von Exportkreditagenturen, die sonst schwer in Vietnams Standardinfrastruktur-Beschaffungsrahmen passen würden.

• Nukleare Haftung: Das neue Gesetz regelt den Haftungsrahmen für Kernenergie, einschließlich Vietnams Verpflichtungen aus internationalen Haftungskonventionen. Dies ist entscheidend für die Absicherung durch Exportkreditagenturen: Kreditgeber benötigen Klarheit über den Umfang der Betreiberhaftung, die Obergrenze für Ansprüche Dritter und die staatliche Unterstützung für Haftung über die Betreibergrenze hinaus.

• Abfallmanagement und Stilllegung: Das Gesetz schreibt einen finanzierten Stilllegungsplan vor und regelt das rechtliche Regime für die Lagerung und Wiederaufbereitung nuklearer Abfälle. Für die Projektfinanzierung muss der Stilllegungsfonds als Projektkosten behandelt und sein Finanzierungsmechanismus von Anfang an in das Finanzmodell integriert werden.

2.3 Das PPP- und Beschaffungsrahmenwerk

Das Gesetz über Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften (PPP-Gesetz 2020, geändert 2023) und das Beschaffungsgesetz regeln die Vergabe von EPC-Dienstleistungen, Ausrüstung und die Gesamtstruktur des Projekts. Mehrere Merkmale des PPP-Rahmens sind für Ninh Thuận 2 besonders relevant.

Das PPP-Gesetz erkennt Energie als förderfähigen Sektor an und sieht Build-Operate-Transfer-Strukturen mit staatlichen Einnahmegarantien vor. Die Ökonomie der Kernenergie – sehr hohe Kapitalkosten, sehr lange Amortisationszeit, sehr niedrige Grenzbetriebskosten – passt jedoch nicht sauber in die Standard-BOT-Vorlage. Die „Sondermechanismen“-Bestimmung des neuen Atomenergiegesetzes wurde speziell entwickelt, um Raum für eine maßgeschneiderte nukleare PPP-Struktur zu schaffen, die internationale Projektfinanzierung zu bankfähigen Bedingungen anziehen kann.

Die öffentlichen Beschaffungsregeln verlangen, dass EPC-Verträge über bestimmten Schwellenwerten durch wettbewerbliche internationale Ausschreibungen vergeben werden, sofern keine spezifischen Ausnahmen gelten. Besteht bereits ein zwischenstaatlicher Rahmen zwischen Vietnam und einem technologieexportierenden Land, gibt es eine rechtlich vertretbare Grundlage für einen ausgehandelten Technologieauswahlprozess. Dieser muss jedoch sorgfältig strukturiert sein, um einer Prüfung nach dem Beschaffungsgesetz standzuhalten und die Transparenzanforderungen zu erfüllen, die multilaterale Entwicklungsbanken und Exportkreditagenturen als Finanzierungsbedingungen stellen.

2.4 Das Stromabnahme- und Offtake-Rahmenwerk

Das wichtigste Dokument für die Bankfähigkeit eines Projekts ist der Stromabnahmevertrag (PPA). Nach Vietnams aktuellem Regulierungsrahmen behält EVN das Abnahmemonopol für Strom aus Kernkraftwerken, wobei MOIT die Tarife genehmigt. Der Nukleartarif muss ausgehandelt werden, um Folgendes zu berücksichtigen:

• Die sehr lange Bauzeit — mindestens acht bis zehn Jahre bis zur ersten Inbetriebnahme, selbst unter dem ehrgeizigen Regierungsziel — und die entsprechenden Bauzinsen;

• Eine Kapazitätszahlungsstruktur, die Fixkosten unabhängig von der Einsatzplanung deckt, angesichts der essenziellen Rolle der Kernenergie als Grundlaststrom;

• Eine Fremdwährungskomponente im Tarif, um die Rendite des Investors gegen VND-Abwertung über die Lebensdauer des Assets zu schützen;

• Höhere Gewalt-Klauseln, die nuklearspezifische Ereignisse — Notabschaltung, behördlich angeordnete Stilllegung — ebenso abdecken wie konventionelle Infrastrukturereignisse;

• Step-in-Rechte für Kreditgeber und Exportkreditagenturen im Falle eines PVN-Defaults oder staatlicher Maßnahmen.

Die Verhandlung eines PPA dieser Komplexität mit EVN und MOIT erfordert Rechtsberater mit tiefen Beziehungen zu beiden Institutionen und Erfahrung in der Strukturierung bankfähiger Abnahmeverträge im vietnamesischen Energiesektor. Dies ist kein Dokument, das von Rechtsberatern ohne Erfahrung im vietnamesischen Energiemarkt aus dem Nichts entworfen werden kann.

2.5 MOIT, MOF, MPI, VARANS und interministerielle Koordination

Ninh Thuận 2 wird Genehmigungen, Lizenzen und politische Maßnahmen von mindestens fünf zentralen Ministerien und mehreren Provinzbehörden erfordern:

• Ministerium für Industrie und Handel (MOIT): Investitionspolitik, PPA-Genehmigung, Netzanschluss und Standortwahl des Kernkraftwerks im Rahmen von PDP8;

• Finanzministerium (MOF): Bedingungen staatlicher Garantien, steuerliche Behandlung der Projektgesellschaft und des EPC-Auftragnehmers, Zollbefreiungen für Nuklearausrüstung und Regulierung des Stilllegungsfonds;

• Ministerium für Planung und Investition (MPI): Registrierung ausländischer Investitionen, Genehmigung ausländischer Eigenkapitalbeteiligungen und Koordination von Konzessionsfinanzierungen;

• VARANS / Ministerium für Wissenschaft und Technologie: Genehmigungen zur nuklearen Sicherheit, Strahlenschutz und Umweltstrahlungsüberwachung;

• Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt: Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung, Landnutzungsrechte für den Standort und die Sperrzone sowie Küstenzonenmanagement für die Meerwasserkühlung;

• Volkskomitee der Provinz Ninh Thuận: Flächenräumung, Umsiedlung betroffener Gemeinden und lokale Baugenehmigungen.

Die Koordination von Genehmigungen in dieser Landschaft — in der richtigen Reihenfolge, ohne Engpässe, die den kritischen Pfad verzögern — erfordert vietnamesische Rechtsberater, die die internen Verwaltungsprozesse jedes Ministeriums verstehen, etablierte Arbeitsbeziehungen zu den relevanten Generaldirektoren und Abteilungsleitern haben und Erfahrung im Management von Genehmigungsprozessen über mehrere Ministerien hinweg bei großen Infrastrukturprojekten besitzen.

III. Der strategische Vorteil eines etablierten zwischenstaatlichen Rahmens

Unter den Faktoren, die bestimmen werden, welcher internationale Nuklearinvestor eine Rolle in Ninh Thuận 2 erhält, ist das Vorhandensein eines bereits bestehenden zwischenstaatlichen Rahmens mit Vietnam der entscheidende rechtliche und kommerzielle Differenzierungsfaktor. Vietnam schloss zwischen 2010 und 2012 bilaterale Nuklearkooperationsabkommen mit mehreren technologieexportierenden Nationen ab, die Machbarkeitsstudien und Technologietransfer für die Standorte in Ninh Thuận abdeckten. Diese Abkommen wurden nie formell beendet. Sie stellen eine ruhende, aber rechtlich wirksame Grundlage dar, die reaktiviert und aktualisiert werden kann, um die neue Investorenstruktur, den neuen Rechtsrahmen und den aktuellen Stand des Projekts widerzuspiegeln.

Ein Investor, dessen Regierung einen solchen Rahmen mit Vietnam hält, genießt mehrere strukturelle Vorteile gegenüber Wettbewerbern, die von Null starten. Erstens verfügt er über eine rechtlich fundierte Grundlage für eine vorrangige Zusammenarbeit mit PVN und den relevanten Ministerien, die nicht von einem offenen Ausschreibungsverfahren abhängt. Die Bestimmungen über Sondermechanismen im neuen Atomenergiegesetz, kombiniert mit einem bestehenden zwischenstaatlichen Rahmen, bieten einen rechtlich vertretbaren Weg für direkte Verhandlungen. Zweitens beschleunigt der zwischenstaatliche Rahmen den Investitionsregistrierungsprozess beim MPI, den Technologiequalifikationsprozess bei VARANS und die Verhandlungen über Regierungsunterstützungsvereinbarungen mit dem MOF – allesamt kritische Schritte bis zum finanziellen Abschluss. Drittens signalisiert er den Exportkreditagenturen und multilateralen Entwicklungsbanken, die letztlich das Projekt finanzieren werden, dass die bilaterale Beziehung auf höchster Regierungsebene geprüft und bestätigt wurde.

Die rechtliche Arbeit, die erforderlich ist, um einen bestehenden zwischenstaatlichen Rahmen zu operationalisieren – ihn zu aktualisieren, um PVN als Vertragspartner zu benennen, das neue Lizenzierungsregime des Atomenergiegesetzes 2025 einzubeziehen und ihn mit den überarbeiteten Kapazitäts- und Zeitplanverpflichtungen von PDP8 in Einklang zu bringen – ist technisch komplex, aber klar definiert. Sie erfordert vietnamesische Rechtsberater, die direkt mit dem Außenministerium, dem MOIT und den Ausschüssen der Nationalversammlung zusammenarbeiten können, die einen aktualisierten Rahmen ratifizieren müssen, und die genau verstehen, wie ein zwischenstaatliches Abkommen in nationale vietnamesische Rechtsverpflichtungen übersetzt wird.

Über die zwischenstaatliche Dimension hinaus hat ein Investor, dessen Generation-III+-Reaktortechnologie eine internationale regulatorische Zertifizierung erhalten hat – einschließlich der Validierung durch die IAEA im Rahmen des Generic Reactor Safety Review –, einen weiteren strukturellen Vorteil im vietnamesischen Lizenzierungsprozess. VARANS wird bei der Prüfung eines Standortlizenzantrags dem internationalen regulatorischen Track Record der Technologie erhebliches Gewicht beimessen. Ein Reaktordesign mit sauberer Betriebshistorie und etablierter internationaler Zertifizierung wird den vietnamesischen Qualifikationsprozess wesentlich schneller durchlaufen als ein ungetestetes oder weniger zertifiziertes Design. Dies wirkt sich direkt auf den kritischen Pfad zum finanziellen Abschluss aus.

Schließlich haben Investoren, die bereits Arbeitsbeziehungen mit PVN aufgebaut haben – etwa durch Ausbildungsprogramme, technische Kooperationsvereinbarungen oder frühere Machbarkeitsstudien –, einen institutionellen Vorteil, den ein neuer Marktteilnehmer nicht schnell replizieren kann. PVN ist nicht einfach ein Vertragspartner; es ist der bestimmte Investor und wird letztlich die Betriebsgesellschaft für Ninh Thuận 2 sein. Die Qualität der Arbeitsbeziehung zwischen PVN und seinem internationalen Partner wird jede Phase des Projekts prägen – vom ersten Design bis zur Inbetriebnahme.

Die Investoren, die am besten positioniert sind, um bei Ninh Thuận 2 erfolgreich zu sein, sind nicht unbedingt diejenigen mit den größten Bilanzen oder der technologisch fortschrittlichsten Reaktortechnologie allein – es sind diejenigen, die die richtigen rechtlichen Grundlagen, die richtigen Beziehungen zu vietnamesischen Institutionen und die richtigen Rechtsberater haben, um diese Vorteile in verbindliche, bankfähige Vereinbarungen umzusetzen.

IV. Wie Ninh Thuận 2 praktisch umgesetzt werden kann — Der rechtliche Fahrplan

Die zentrale Frage für jeden Investor, der Ninh Thuận 2 in Betracht zieht, ist praktisch: Kann dieses Projekt tatsächlich innerhalb des vietnamesischen Rechtssystems umgesetzt werden? Die Antwort – basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Beratung bei Vietnams größten Infrastrukturprojekten – lautet ja, aber es erfordert einen phasenweisen, rechtlich disziplinierten Ansatz, der die spezifischen Merkmale des vietnamesischen Rechts anerkennt und navigiert.

Phase 1: Vorentwicklung und Rahmenvereinbarungen (2026–2027)

• Aktivierung des zwischenstaatlichen Abkommens. Jedes bestehende bilaterale Nuklearkooperationsabkommen mit Vietnam sollte aktualisiert oder ergänzt werden, um die neue Investorenstruktur – PVN statt EVN als vietnamesischer Vertragspartner –, das neue Lizenzierungsregime des Atomenergiegesetzes 2025 und die überarbeiteten Kapazitäts- und Zeitplanverpflichtungen von PDP8 widerzuspiegeln. Dieses aktualisierte Abkommen ist die rechtliche Grundlage für alle nachfolgenden bilateralen Vereinbarungen und muss auf Ebene des Außenministeriums und des MOIT abgeschlossen werden.

• Memorandum of Understanding mit PVN. Gleichzeitig sollte ein verbindliches MOU zwischen dem ausländischen Investor und PVN den kommerziellen Rahmen festlegen – Eigenkapitalanteil, Bedingungen der Technologielizenz, EPC-Umfang und die Governance eines gemeinsamen Lenkungsausschusses. Dieses MOU muss sowohl den Governance-Anforderungen von PVN als staatseigenem Unternehmen nach vietnamesischem Recht als auch den eigenen Genehmigungsverfahren des Investors entsprechen.

• Investitionsregistrierung und Vorlizenzierung. Die Registrierung des ausländischen Investors beim MPI sollte parallel initiiert werden, und der vorläufige Antrag auf Standortlizenz bei VARANS sollte vorbereitet werden. Dies sind langwierige Verwaltungsprozesse, die nicht verschoben werden können, ohne den kritischen Pfad insgesamt zu verzögern.

Phase 2: Regulierung und kommerzielle Strukturierung (2027–2029)

• Nuklearsicherheitslizenzierung. Der Standortlizenzantrag – die erste von drei sequenziellen Lizenzen nach dem neuen Atomenergiegesetz – erfordert einen umfassenden Sicherheitsanalysebericht, einen Standortcharakterisierungsbericht zu Seismizität, Hydrologie und Küstengeologie in Vĩnh Hải sowie eine vorläufige Sicherheitsbewertung für das vorgeschlagene Reaktordesign im vietnamesischen Betriebsumfeld. Die VARANS-Prüfung dauert typischerweise 18 bis 24 Monate. Der Antrag muss auf Vietnamesisch eingereicht werden und alle 19 IAEA-Infrastrukturthemen abdecken.

• PPA-Verhandlung mit EVN und MOIT. Die Verhandlungen über den Stromabnahmevertrag sollten parallel zur Lizenzierung beginnen, damit Tarif- und Abnahmebedingungen im Finanzmodell berücksichtigt werden können, das die Anträge bei Exportkreditagenturen unterstützt. Wichtige Verhandlungspunkte sind das Niveau der Kapazitätszahlungen, der Mechanismus zur Fremdwährungsindexierung, die Regierungsunterstützungsvereinbarung zur Absicherung der Zahlungsverpflichtungen von EVN und das Step-in-Rechte-Rahmenwerk für Kreditgeber.

• Exportkreditagenturen und multilaterale Finanzierung. Mandatsschreiben der relevanten Exportkreditagenturen sollten eingeholt werden, sobald das PPA-Termsheet vereinbart ist und der Lizenzierungsweg klar ist. Die Beteiligung multilateraler Entwicklungsbanken – einschließlich ADB und AIIB – sollte für Netzanschluss und Übertragungsinfrastruktur geprüft werden, die separat vom Kernkraftwerk strukturiert werden können und möglicherweise günstigere multilaterale Finanzierungsbedingungen erhalten.

• EPC-Vertragsstrukturierung. Der EPC-Vertrag zwischen der Projektgesellschaft und dem Baukonsortium muss unter einem anwendbaren Recht strukturiert sein, das von den vietnamesischen Behörden akzeptiert wird. Vietnamesisches Recht gilt für Land-, Umwelt- und Arbeitsfragen; internationale Schiedsgerichtsbarkeit (SIAC, ICC oder VIAC) sollte kommerzielle Streitigkeiten regeln. Der Vertrag muss Leistungsbürgschaften, Vertragsstrafen für Verzögerungen, eine nukleare Fertigstellungsgarantie und eine Patronatserklärung des internationalen Investors enthalten.

Phase 3: Finanzabschluss und Bau (2029–2035)

• Bedingungen für den Finanzabschluss. Alle Nuklearlizenzen, Landnutzungsrechte, Netzanschlussvereinbarungen, staatlichen Garantien und Genehmigungen der Exportkreditagenturen müssen vor dem Finanzabschluss vorliegen. Die Checkliste der Bedingungen für ein Nuklearprojekt dieser Größe wird die komplexeste in der Geschichte der vietnamesischen Infrastrukturfinanzierung sein und erfordert ein spezialisiertes Rechtsteam mit Expertise sowohl im vietnamesischen Recht als auch in internationaler Projektfinanzierung.

• Rechtliches Management während der Bauphase. Während der gesamten Bauzeit wird vietnamesische Rechtsberatung erforderlich sein, um die laufende regulatorische Compliance zu managen, auf VARANS-Inspektionsergebnisse zu reagieren, Land- und Umsiedlungsfragen in der Provinz Ninh Thuận zu bearbeiten und über Änderungen im vietnamesischen Recht zu beraten, die die Bank

V. Warum Duane Morris Vietnam der richtige juristische Partner ist

Die vorstehende Analyse macht deutlich, dass Ninh Thuận 2 kein Projekt ist, das von einer allgemeinen Wirtschaftskanzlei mit begrenzter Vietnam-Erfahrung oder von einer internationalen Kanzlei ohne tiefes Wissen über die vietnamesische Regulierung bewältigt werden kann. Es erfordert eine Kanzlei, die Folgendes kombiniert:

• Beherrschung des neuen vietnamesischen Regulierungsrahmens — das Atomenergiegesetz 2025, das überarbeitete PPP-Gesetz, das Investitionsgesetz und PDP8 — angewendet speziell im Kontext eines Nuklearprojekts;

• Etablierte Beziehungen zu MOIT, MOF, MPI, VARANS, EVN und PVN, aufgebaut über Jahrzehnte der Beratung bei Vietnams größten Energie- und Infrastrukturtransaktionen;

• Nachgewiesene Erfahrung in der Strukturierung von projektfinanzierungen mit Exportkreditagenturen in Vietnam, einschließlich Vertrautheit mit den Anforderungen multilateraler Entwicklungsbanken, bilateraler ECAs und internationaler Geschäftsbanken;

• Die Fähigkeit, in vietnamesischer Sprache zu beraten — nicht nur Dokumente zu übersetzen, sondern sich substantiell mit vietnamesischen Regulierungsbehörden, Ausschüssen der Nationalversammlung und Ministerien in deren eigener Sprache und auf deren eigenen rechtlichen Grundlagen auseinanderzusetzen;

• Die institutionelle Unterstützung einer internationalen Kanzlei mit den Ressourcen, der Berufshaftpflichtdeckung und der grenzüberschreitenden Kompetenz, um ein Mandat dieser Größenordnung zu unterstützen.

Duane Morris Vietnam unter der Leitung von Dr. Oliver Massmann ist die einzige ausländische Kanzlei in Vietnam, die all diese Kriterien erfüllt. Dr. Massmann ist der einzige ausländische Anwalt, der jemals eingeladen wurde, vor der vietnamesischen Nationalversammlung auf Vietnamesisch zu präsentieren — eine Auszeichnung, die 25 Jahre Engagement mit den rechtlichen und regulatorischen Institutionen des Landes auf höchster Ebene widerspiegelt. Seine Kanzlei hat am EU-Vietnam-Freihandelsabkommen mitgewirkt, an großen Energie- und Stromtransaktionen mit EVN, PVN und deren Tochtergesellschaften beraten sowie am sich entwickelnden PPP- und Investitionsrahmen Vietnams in mehreren Sektoren.

Speziell für Ninh Thuận 2 bringt Duane Morris Vietnam das volle Gewicht dieser Erfahrung ein. Wir verstehen die seit November 2024 geschaffene Rechtsarchitektur. Wir haben etablierte Arbeitsbeziehungen zu den Beamten bei MOIT, VARANS und MPI, die die Lizenzanträge und Investitionsgenehmigungen bearbeiten werden. Wir haben PPAs unter den Bedingungen strukturiert, die EVN vorgibt. Wir haben internationale Investoren bei der Strukturierung ihrer Vietnam-Investitionen beraten, um maximalen Schutz und minimale Genehmigungsverzögerungen zu gewährleisten. Und wir verfügen über die Sprachkompetenz, die institutionellen Beziehungen und die juristische Expertise, um den Genehmigungsprozess über mehrere Ministerien hinweg zu steuern, der den kritischen Pfad des Projekts bestimmen wird.

Duane Morris Vietnam als lokaler Rechtsberater für Ninh Thuận 2 ist keine bloße Compliance-Formalität — es ist eine strategische Investition in die Lizenzgenehmigungen, die regulatorischen Beziehungen und die Rechtsarchitektur, die darüber entscheiden wird, ob das Projekt tatsächlich termingerecht und im Budget gebaut wird.

Schlussfolgerung: Das Fenster ist offen — jetzt ist die Zeit zu handeln

Das Kernkraftwerk Ninh Thuận 2 in Vietnam ist keine zukünftige Möglichkeit. Es ist eine gegenwärtige Realität, die auf einer rechtlichen und institutionellen Grundlage voranschreitet, die robuster ist als alles, was 2016 existierte. Die Nationalversammlung hat gesprochen. Der Premierminister hat gesprochen. Das neue Atomenergiegesetz ist in Kraft. Die IAEA hat Vietnams Bereitschaft bestätigt. PVN wurde als Investor benannt. Das überarbeitete PDP8 hat die Kapazität zugewiesen und den Zeitplan festgelegt.

Die juristische Arbeit — Investitionsstrukturierung, Nuklearlizenzierung, PPA-Verhandlung, Exportkreditfinanzierung, EPC-Vertragsgestaltung und Koordination der Genehmigungen über mehrere Ministerien — ist komplex, aber bewältigbar. Das vietnamesische Rechtssystem hat trotz seiner Komplexität gezeigt, dass es Projekte dieser Größenordnung aufnehmen kann, wenn die richtige Rechtsarchitektur von Anfang an geschaffen wird. Der Unterschied zwischen Erfolg und dem Scheitern von 2016 liegt nicht im Ehrgeiz des Projekts, sondern in der Qualität des rechtlichen und institutionellen Designs, das es trägt.

Für internationale Investoren, die bestehende zwischenstaatliche Rahmenabkommen mit Vietnam halten, ist das strategische Fenster jetzt offen. Wettbewerber sind bereits in Bewegung. Der Investor für Ninh Thuận 2 — PVN — ist bereit zur Zusammenarbeit. Die neue Rechtsarchitektur ist vorhanden. Was jetzt gebraucht wird, ist die juristische Expertise zur Umsetzung und die Entschlossenheit zu handeln, bevor sich das Fenster schließt.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

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