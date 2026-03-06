Anwalt In Vietnam Dr Oliver Massmann – Vietnam: Investieren In Solarprojekte Mit Dppa Und Bess – Was Sie Wissen Müssen

Wie Geschäfte heute tatsächlich abgeschlossen werden

Ein anderer Markt nach der FiT-Ära

Der Solarsektor in Vietnam ist in eine neue Phase eingetreten. Der Boom der Einspeisevergütung ist vorbei. Projekte werden nicht mehr auf der Grundlage staatlich garantierter Tarife gebaut, sondern auf der Basis vertraglich gesicherter Unternehmensnachfrage.

Heute basieren bankfähige Solartransaktionen auf zwei Säulen:

Direct Power Purchase Agreements (DPPA) – ermöglichen es erneuerbaren Erzeugern, Strom direkt an Großverbraucher zu verkaufen, gemäß Dekret 57/2025.

Battery Energy Storage Systems (BESS) – machen Solarstrom planbar, zuverlässig und wirtschaftlich tragfähig in einem komplexeren Netzumfeld.

Investoren, die verstehen, wie diese beiden Elemente zusammenwirken, schließen Geschäfte ab. Wer sie getrennt betrachtet, hat meist Schwierigkeiten.

DPPA: Der Abnehmer ist das Projekt

Im aktuellen regulatorischen Rahmen können erneuerbare Erzeuger direkt mit großen Stromverbrauchern Verträge schließen, entweder über:

Eine private Leitung, oder

Eine netzgestützte Struktur, bei der der Strom durch das nationale Netz fließt, die kommerzielle Abrechnung jedoch direkt zwischen Erzeuger und Verbraucher erfolgt.

Praktisch bedeutet das eines:

Der Abnehmer ersetzt den Staat als Anker des Projekts.

Die Bankfähigkeit hängt nun ab von:

Der Kreditqualität des industriellen Käufers

Der Klarheit der Preisformel

Der Zuweisung von Abregelungs- und Ungleichgewichtsrisiken

Der Durchsetzbarkeit von Kündigungsbestimmungen

Ein modernes DPPA in Vietnam ist nicht nur ein ESG-Instrument. Es ist das zentrale Finanzdokument des Projekts. Kreditgeber prüfen es mit derselben Strenge wie ein traditionelles Versorgungs-PPA.

BESS: Vom technischen Zusatz zum Einnahmeinstrument

Batteriespeicher sind kein technisches Anhängsel mehr. In vielen Provinzen sind sie der Unterschied zwischen einem theoretischen Solarvermögen und einem kommerziell tragfähigen Projekt.

BESS schafft Wert auf drei Arten:

1. Zeitverschiebung – Stromlieferung während Spitzenlastzeiten

2. Profilanpassung – Angleichung der Solarproduktion an industrielle Verbrauchsmuster

3. Risikoreduktion – Minderung von Abregelungs- und Planungsrisiken

Speicher wird jedoch nur finanzierbar, wenn seine wirtschaftliche Rolle klar im Vertrag definiert ist.

Wenn Einnahmen aus BESS auf zukünftigen Nebenmärkten oder regulatorischen Annahmen beruhen, werden Kreditgeber sie stark abwerten. Wenn Kapazität, Verfügbarkeit und Einsatzrechte klar innerhalb der DPPA-Struktur bepreist sind, wird Speicher zu einem bankfähigen Vermögenswert.

Die drei Ebenen einer finanzierbaren Struktur

1. Projektfundament

Sicherung von Land und Standortkontrolle

Realistische Netzanschlussstrategie

Starker EPC-Vertrag mit Leistungsgarantien

Angemessene Sicherheits- und Brandschutzplanung für BESS

Klarer Bau- und Inbetriebnahmeplan

Entwicklungsunsicherheit ist der häufigste Grund, warum DPPAs vor dem finanziellen Abschluss scheitern.

2. Vertragsarchitektur

Ein bankfähiges DPPA muss klar definieren:

Vertraglich vereinbarte Mengen und Lieferfenster

Preisstruktur (fix, indexiert, zeitabhängig)

Mess- und Abrechnungsmethodik

Abregelungszuweisung

Schutz bei Gesetzesänderungen

Kündigungsentschädigung

Für BESS sollte die Vereinbarung festlegen:

Verpflichtete MW-Kapazität

Garantierte Entladedauer

Verfügbarkeitsniveaus

Verantwortlichkeiten für Degradation und Erweiterung

Unklarheiten in diesen Bereichen führen direkt zu höheren Finanzierungskosten.

3. Risiko- und Finanzierungsabgleich

Kreditgeber konzentrieren sich auf:

Kreditsicherheiten des Abnehmers (LC, Patronatserklärung, Treuhandkonto)

Vorhersehbare Kündigungszahlungen

Step-in-Rechte

Versicherungsschutz, insbesondere für Speichersysteme

Konservative Annahmen zu Netzbeschränkungen

In Vietnams sich wandelndem regulatorischem Umfeld zählt die Klarheit der Risikoallokation mehr als theoretische Chancen.

Wie Geschäfte tatsächlich abgeschlossen werden

Erfolgreiche Projektträger folgen typischerweise einer disziplinierten Reihenfolge:

1. Zuerst einen glaubwürdigen industriellen Abnehmer sichern

2. Früh das DPPA-Modell wählen (private Leitung vs. netzgestützt)

3. Technisches Design mit vertraglichen Verpflichtungen abstimmen

4. BESS-Ökonomie in das Kernpreismodell integrieren

5. Das DPPA so entwerfen, als würde ein Kreditkomitee jede Klausel prüfen

6. Kündigungs- und Sicherheitsbestimmungen vor der Ansprache von Kreditgebern strukturieren

Projekte, die Finanzierung als Nebensache behandeln, landen oft in Neuverhandlungen. Projekte, die von Anfang an auf Bankfähigkeit ausgerichtet sind, kommen schneller voran.

Fazit: Bankfähigkeit ist die Strategie

Der Solarmarkt in Vietnam schrumpft nicht – er reift.

Das regulatorische Umfeld erlaubt nun direkte Unternehmensbeschaffung. Nationale Planungen signalisieren starke Unterstützung für Speicher. Die industrielle Nachfrage nach erneuerbarem Strom wächst weiter.

Doch der entscheidende Faktor ist nicht mehr politische Begeisterung, sondern Vertragsstärke.

Ein Projekt wird bankfähig, wenn:

Der Abnehmer kreditwürdig und verpflichtet ist

Das DPPA operative und regulatorische Risiken klar zuweist

Speicherökonomie vertraglich gesichert ist

Kündigungsszenarien finanziell definiert sind

Entwicklungsschritte realistisch erreichbar sind

Im heutigen vietnamesischen Markt kommt Erfolg nicht durch schnelles Bauen von Megawatt. Er kommt durch die Strukturierung von Projekten, die einer Kreditprüfung standhalten.

Solar plus DPPA plus BESS ist nicht nur eine technische Kombination.

Es ist eine Finanzierungsstrategie.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details zu den oben genannten Punkten erfahren möchten. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.