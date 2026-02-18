Wrap up 2025: Transición energética y ESG

Iria Calviño’s articles from Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular:
A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates y campañas globales en materia de transición energética y ESG.
Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.
E-bulletins y alertas
- 06/06/2025 - Alerta: En vigor el Decreto-ley que impulsa el almacenamiento eléctrico en Cataluña
- 30/06/2025 - Aprobado el RDL 7/2025, que introduce nuevas medidas para el refuerzo del sistema eléctrico
Reportajes y tribunas de opinión
- 27/01/2025 - Tribuna: "La taxonomía de la UE: ¿solución sostenible o laberinto burocrático?", por Leonie Timmers, publicada en Expansión
- 06/03/2025 - Tribuna: "La Propuesta Ómnibus de la UE: ¿Un paso adelante o atrás en sostenibilidad?", por Leonie Timmers, publicada en Expansión
- 30/04/2025 - Artículo: "Un mundo de taxonomías: hacia una armonización global", por Leonie Timmers, publicado en Expansión
- 22/09/2025 - Artículo: "Spain's climate gambit", por Iria Calviño y Leonie Timmers, publicada en Forward Law Review
Video updates
- 13/03/2025 - 'Novedades en el sector eléctrico y gasista para 2025'. En este vídeo update, José Ramón Mourenza y Esther Lumbreras, of counsels de las prácticas de energía e infraestructuras y derecho público, comentan las novedades más relevantes que se esperan en el sector energético (eléctrico y gas) para el 2025.
Noticias
- 28/11/2025 - Iria Calviño, 'Next Generation Partner of the Year' en medioambiente. Nuestra socia Iria Calviño recibió el premio 'Next Generation Partner of the Year' en la práctica de medioambiente en los Legal 500 Iberia Awards.
Eventos
- 10/10/2025 - E&I Talks
"Modificación del RD 413/2014 y actualización de
proyectos normativos en materia de
energía". En esta
sesión, José Ramón
Mourenza nos dió una actualización de
la esperada modificación del RD 413/2014 así como de
los proyectos normativos en curso en el sector energético.
Además de analizar el contenido de la modificación
del RD 413/2014, durante la sesión se repasaron los
principales avances regulatorios actualmente en tramitación,
con especial atención a:
- Proyecto de Real Decreto que sustituirá al RDL 7/2025, actualmente en fase de cierre tras el trámite de audiencia, y sobre el que la CNMC ha publicado recientemente su informe con observaciones menores (sin objeciones de fondo).
- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos (en los aspectos relativos al acceso y conexión)
- Proyecto de Real Decreto de modificación del
autoconsumo.
- 02/07/2025 - E&I Talks:
"Retos regulatorios y de mercado: mid-year
review". En la primera E&I Talk de este
año, celebrada el pasado mes de enero, analizamos las
distintas iniciativas normativas en tramitación —
entre otras, los mecanismos de capacidad y la modificación
del RD 413/2014 — cuya aprobación parecía
entonces cercana. Aunque, hasta el momento, esos proyectos
normativos no se han materializado aún, en estos meses se ha
dado a conocer el Plan Anual Normativo del Gobierno (que incorpora
varias actuaciones en el sector energético), se han aprobado
otras disposiciones de relevancia (como el Decreto-ley 12/2025 de
Cataluña o la Orden TED/535/2025, que regula las ayudas a
proyectos de almacenamiento) y se han iniciado nuevos
trámites normativos (como la consulta pública sobre
las especificaciones de detalle para la determinación de la
capacidad de acceso de la demanda a las redes de
distribución de electricidad) que pueden tener
también notable impacto, particularmente en relación
con el impulso al almacenamiento. En esta charla, contamos de nuevo
con la participación de José
Ramón Mourenza y Chema
Zabala, Managing Director de Alantra Energy Transition,
quienes analizaron la situación actual y compartieron su
visión sobre lo que cabe esperar en la segunda mitad del
año desde una perspectiva y de mercado.
- 09/04/2025 - ESG Talks: "La
Propuesta Ómnibus de la Comisión de la UE:
¿qué podemos esperar?". La sesión fue
inaugurada y moderada por nuestra socia y co-directora regional de
ESG en EMEA, Iria Calviño y
tuvimos el placer de contar con la participación de nuestro
ponente invitado: José María Campos, presidente del
Legal Affairs Committee de Business Europe y director del
departamento Legal de CEOE, que, junto a Leonie
Timmers, nuestra asociada sénior de la
práctica de ESG, analizaron el primer paquete ómnibus
publicado el 26 de febrero de 2025 que incluye propuestas de la
Comisión Europea para modificar la Directiva sobre Informes
de Sostenibilidad Corporativa (CSDR), la Directiva sobre Diligencia
Debida en Sostenibilidad (CS3D) y el marco de taxonomía de
la UE.
- 26/03/2025 - Evento:
"Descarbonización de la economía
española: retos regulatorios y de mercado". El
pasado 26 de marzo, co-organizamos junto a IPFA, un evento sobre
"Descarbonización de la economía
española: retos regulatorios y de mercado", donde
reunimos a empresas, fondos de inversión y entidades
financieras de los sectores de la energía e infraestructuras
para discutir los desafíos y oportunidades en la
generación renovable, almacenamiento de energía,
gases renovables y centros de datos.
- 03/03/2025 - Webinar: "EU
Omnibus Regulation – What you need to
know". Leonie
Timmers participó, como ponente, junto a otros
expertos de nuestras oficinas europeas en este webinar, donde
comentaron la propuesta del Reglamento Omnibus de
Simplificación anunciada por la Comisión Europea y
que ha atraido una intensa especulación. La recién
elegida Comisión de la UE ha propuesto simplificar los tres
pilares principales de la regulación de la sostenibilidad de
la UE: la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa
(CSRD), la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad
Corporativa (CS3D) y la Taxonomía de la UE para hacer que
las empresas de la UE sean más competitivas. Esto ha
generado esperanza, entusiasmo y alivio por la
simplificación, pero también ansiedad por el futuro
ambicioso del marco de finanzas sostenibles de la UE, al que muchas
empresas han dedicado importantes recursos. Pero,
¿está el borrador a la altura de las
expectativas?.
- 11/02/2025 - E&I Talks: "Retos regulatorios: qué esperar en el año 2025". La sesión fue inaugurada por nuestra socia y directora de sectores regulados y ESG, Iria Calviño y tuvimos el placer de contar con la participación de nuestro ponente invitado: Chema Zabala López, Managing director, Alantra Energy Transition, que, junto al responsable de nuestra práctica de regulatorio de energía, José Ramón Mourenza, analizaron las varias iniciativas normativas en curso, alguna de ellas muy esperadas por el sector (mercado de capacidad y modificación del RD 413/2014). De su mano, se abordaron los aspectos fundamentales del mercado y el status de los citados proyectos normativos, haciendo luego referencia a aquellas otras actuaciones que se esperan para 2025, como, por ejemplo, la convocatoria de concursos de demanda, el desarrollo de la Circular 1/2024 o la aprobación de la nueva planificación de la red eléctrica 2025-2030 y de la revisión de las tasas de retribución y, eventualmente, metodologías de retribución de las actividades reguladas.
Otros recursos de interés
Algunos recursos propios relacionados con el sector de la energía y el medioambiente que pueden resultar de interés.
Blogs
- HSF Kramer 'Energy notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de energía a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de energía.
- HSF Kramer 'ESG notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de ESG a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de ESG.
- HSF Kramer 'Environment, Planning and Communities notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de medioambiente a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de medioambiente.
Insights
- Energy. Perspectivas y tendencias en materia de energía.
- ESG. Perspectivas y tendencias en materia de ESG.
