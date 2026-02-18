Wrap up 2025: Transición energética y ESG

Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.

Article Insights

Iria Calviño’s articles from Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular: in European Union

in European Union

in European Union

with readers working within the Utilities industries Herbert Smith Freehills Kramer LLP are most popular: within Energy and Natural Resources, Transport, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)

with Inhouse Counsel

A lo largo de 2025, hemos preparado e-bulletins, alertas, artículos, video updates y campañas globales en materia de transición energética y ESG.

Debajo puedes encontrar un resumen de estos materiales y otros recursos de interés. Esperamos que te resulte de utilidad.

E-bulletins y alertas

Reportajes y tribunas de opinión

Video updates

13/03/2025 - 'Novedades en el sector eléctrico y gasista para 2025'. En este vídeo update, José Ramón Mourenza y Esther Lumbreras, of counsels de las prácticas de energía e infraestructuras y derecho público, comentan las novedades más relevantes que se esperan en el sector energético (eléctrico y gas) para el 2025.

Noticias

28/11/2025 - Iria Calviño, 'Next Generation Partner of the Year' en medioambiente. Nuestra socia Iria Calviño recibió el premio 'Next Generation Partner of the Year' en la práctica de medioambiente en los Legal 500 Iberia Awards.

Eventos

10/10/2025 - E&I Talks "Modificación del RD 413/2014 y actualización de proyectos normativos en materia de energía". En esta sesión, José Ramón Mourenza nos dió una actualización de la esperada modificación del RD 413/2014 así como de los proyectos normativos en curso en el sector energético. Además de analizar el contenido de la modificación del RD 413/2014, durante la sesión se repasaron los principales avances regulatorios actualmente en tramitación, con especial atención a: Proyecto de Real Decreto que sustituirá al RDL 7/2025, actualmente en fase de cierre tras el trámite de audiencia, y sobre el que la CNMC ha publicado recientemente su informe con observaciones menores (sin objeciones de fondo). Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos (en los aspectos relativos al acceso y conexión) Proyecto de Real Decreto de modificación del autoconsumo.



En esta sesión, nos dió una actualización de la esperada modificación del RD 413/2014 así como de los proyectos normativos en curso en el sector energético. Además de analizar el contenido de la modificación del RD 413/2014, durante la sesión se repasaron los principales avances regulatorios actualmente en tramitación, con especial atención a: 02/07/2025 - E&I Talks: "Retos regulatorios y de mercado: mid-year review". En la primera E&I Talk de este año, celebrada el pasado mes de enero, analizamos las distintas iniciativas normativas en tramitación — entre otras, los mecanismos de capacidad y la modificación del RD 413/2014 — cuya aprobación parecía entonces cercana. Aunque, hasta el momento, esos proyectos normativos no se han materializado aún, en estos meses se ha dado a conocer el Plan Anual Normativo del Gobierno (que incorpora varias actuaciones en el sector energético), se han aprobado otras disposiciones de relevancia (como el Decreto-ley 12/2025 de Cataluña o la Orden TED/535/2025, que regula las ayudas a proyectos de almacenamiento) y se han iniciado nuevos trámites normativos (como la consulta pública sobre las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de la demanda a las redes de distribución de electricidad) que pueden tener también notable impacto, particularmente en relación con el impulso al almacenamiento. En esta charla, contamos de nuevo con la participación de José Ramón Mourenza y Chema Zabala , Managing Director de Alantra Energy Transition, quienes analizaron la situación actual y compartieron su visión sobre lo que cabe esperar en la segunda mitad del año desde una perspectiva y de mercado.



y , Managing Director de Alantra Energy Transition, quienes analizaron la situación actual y compartieron su visión sobre lo que cabe esperar en la segunda mitad del año desde una perspectiva y de mercado. 09/04/2025 - ESG Talks: "La Propuesta Ómnibus de la Comisión de la UE: ¿qué podemos esperar?". La sesión fue inaugurada y moderada por nuestra socia y co-directora regional de ESG en EMEA, Iria Calviño y tuvimos el placer de contar con la participación de nuestro ponente invitado: José María Campos, presidente del Legal Affairs Committee de Business Europe y director del departamento Legal de CEOE, que, junto a Leonie Timmers , nuestra asociada sénior de la práctica de ESG, analizaron el primer paquete ómnibus publicado el 26 de febrero de 2025 que incluye propuestas de la Comisión Europea para modificar la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSDR), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad (CS3D) y el marco de taxonomía de la UE.



y tuvimos el placer de contar con la participación de nuestro ponente invitado: José María Campos, presidente del Legal Affairs Committee de Business Europe y director del departamento Legal de CEOE, que, junto a , nuestra asociada sénior de la práctica de ESG, analizaron el primer paquete ómnibus publicado el 26 de febrero de 2025 que incluye propuestas de la Comisión Europea para modificar la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSDR), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad (CS3D) y el marco de taxonomía de la UE. 26/03/2025 - Evento: "Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado". El pasado 26 de marzo, co-organizamos junto a IPFA, un evento sobre "Descarbonización de la economía española: retos regulatorios y de mercado", donde reunimos a empresas, fondos de inversión y entidades financieras de los sectores de la energía e infraestructuras para discutir los desafíos y oportunidades en la generación renovable, almacenamiento de energía, gases renovables y centros de datos.



03/03/2025 - Webinar: "EU Omnibus Regulation – What you need to know". Leonie Timmers participó, como ponente, junto a otros expertos de nuestras oficinas europeas en este webinar, donde comentaron la propuesta del Reglamento Omnibus de Simplificación anunciada por la Comisión Europea y que ha atraido una intensa especulación. La recién elegida Comisión de la UE ha propuesto simplificar los tres pilares principales de la regulación de la sostenibilidad de la UE: la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CS3D) y la Taxonomía de la UE para hacer que las empresas de la UE sean más competitivas. Esto ha generado esperanza, entusiasmo y alivio por la simplificación, pero también ansiedad por el futuro ambicioso del marco de finanzas sostenibles de la UE, al que muchas empresas han dedicado importantes recursos. Pero, ¿está el borrador a la altura de las expectativas?.



participó, como ponente, junto a otros expertos de nuestras oficinas europeas en este webinar, donde comentaron la propuesta del Reglamento Omnibus de Simplificación anunciada por la Comisión Europea y que ha atraido una intensa especulación. La recién elegida Comisión de la UE ha propuesto simplificar los tres pilares principales de la regulación de la sostenibilidad de la UE: la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CS3D) y la Taxonomía de la UE para hacer que las empresas de la UE sean más competitivas. Esto ha generado esperanza, entusiasmo y alivio por la simplificación, pero también ansiedad por el futuro ambicioso del marco de finanzas sostenibles de la UE, al que muchas empresas han dedicado importantes recursos. Pero, ¿está el borrador a la altura de las expectativas?. 11/02/2025 - E&I Talks: "Retos regulatorios: qué esperar en el año 2025". La sesión fue inaugurada por nuestra socia y directora de sectores regulados y ESG, Iria Calviño y tuvimos el placer de contar con la participación de nuestro ponente invitado: Chema Zabala López, Managing director, Alantra Energy Transition, que, junto al responsable de nuestra práctica de regulatorio de energía, José Ramón Mourenza, analizaron las varias iniciativas normativas en curso, alguna de ellas muy esperadas por el sector (mercado de capacidad y modificación del RD 413/2014). De su mano, se abordaron los aspectos fundamentales del mercado y el status de los citados proyectos normativos, haciendo luego referencia a aquellas otras actuaciones que se esperan para 2025, como, por ejemplo, la convocatoria de concursos de demanda, el desarrollo de la Circular 1/2024 o la aprobación de la nueva planificación de la red eléctrica 2025-2030 y de la revisión de las tasas de retribución y, eventualmente, metodologías de retribución de las actividades reguladas.

Otros recursos de interés

Algunos recursos propios relacionados con el sector de la energía y el medioambiente que pueden resultar de interés.

Blogs

HSF Kramer 'Energy notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de energía a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de energía.

Para las últimas novedades legislativas en materia de energía a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de energía. HSF Kramer 'ESG notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de ESG a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de ESG.

Para las últimas novedades legislativas en materia de ESG a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de ESG. HSF Kramer 'Environment, Planning and Communities notes'. Para las últimas novedades legislativas en materia de medioambiente a nivel global, suscríbete a nuestro blog global de medioambiente.

Insights

Energy. Perspectivas y tendencias en materia de energía.

Perspectivas y tendencias en materia de energía. ESG. Perspectivas y tendencias en materia de ESG.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.