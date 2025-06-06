Горнодобывающая Промышленность Монголии- 2025

I. Исследование горнодобывающего сектора

Введение

Монголия находится в центре Центрально-Азиатского Орогенного пояса, расположенного между Восточно-Европейским, Сибирским, Северо-Китайским и Таримским кратонами, и считается крупнейшей областью Фанерозойского роста континентальной коры. Монголия является благоприятной средой для средне- и долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) благодаря своим обширным природным ресурсам, широкому сельскохозяйственному потенциалу и географическому положению по соседству со странами, которые являются основными азиатскими рынками. В первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии достиг 37.4 триллиона мунту, что отражает рост на 6.4 триллиона мунту (20.8 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными движущими силами этого роста стали горнодобывающий сектор, в котором произошло значительное увеличение добавленной стоимости на 3.8 трлн. мунту, что представляет собой рост на 31.2%, и сектор услуг, в котором также произошло увеличение добавленной стоимости на 1.8 трлн. мунту, что представляет собой рост на 20.0% по сравнению с тем же периодом прошлого года1.

Правительство Монголии активно ищет иностранные инвестиции, чтобы максимально эффективно использовать богатые природные богатства и минеральные ресурсы страны. Как показано на диаграмме ниже, на горнодобывающую промышленность приходится 83.9 % прямых иностранных инвестиций по состоянию на 3-й квартал 2024 года, а остальные инвестиции распределены между торговлей, наукой, техникой и другими секторами.

Национальное статистическое управление (https://www.1212.mn/mn), 2024

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля горнодобывающего сектора сократилась на 0.2%, сельского хозяйства - на 2.7%, а строительного сектора - на 0.8%. Кроме того, сектор услуг увеличился на 3.4%, а чистые налоги на продукты незначительно выросли на 0.3%.

Следующие ресурсы полезных ископаемых зарегистрированы по состоянию на 2023 год.

№ Полезные ископаемые Единица измерения Проверенные ресурсы 1 Медь Миллион.тн 61.4 2 Уголь Миллиард.тн 34.6 3 Железная руда Миллиард.тн 1.84 4 Золото тн 499.5 5 Цинк Миллион.тн 4.7 6 Плавиковый шпат Миллион.тн 34.2 7 Уран Тысяча.тн 192.2 8 Сырая нефть Миллион.тн 333.8

II. Законы и нормативные акты

Законодательство в сфере добычи полезных ископаемых состоит из следующих законов:

Законодательство Регулируемые отношения Закон Монголии о полезных ископаемых Закон о полезных ископаемых является основным законодательным актом в сфере минеральных ресурсов и регулирует отношения, связанные с поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых, за исключением воды, нефти, природного газа, радиоактивных и общераспространенных полезных ископаемых, который содержит следующие конкретные положения, в том числе: Правительство утверждает координаты участков для выдачи лицензий на разведку на основании предложения губернатора аймака и столицы и предложения Государственного центрального административного органа по геологии и горному делу (или Министерства промышленности и минеральных ресурсов) (далее "МПМР"). Приоритетность закупок товаров, услуг и выбора субподрядчиков для деятельности владельцев лицензий с предпочтением юридических лиц, зарегистрированных в Монголии, установлена законом. Поставки добытой, обогащенной и полуобработанной продукции на перерабатывающие предприятия, действующие на территории Монголии, должны осуществляться в приоритетном порядке по рыночным ценам. Для налогоплательщика, имеющего сертификат налоговой стабилизации в соответствии с Законом об инвестициях, роялти на минеральные ресурсы взимается по ставке и в размере, указанном в таком сертификате. Установлена возможность сбора денежных средств, эквивалентных дивиденду от доли государства (в месторождении), в виде роялти за разработку стратегических полезных ископаемых. Государство может участвовать до 50% совместно с частным юридическим лицом в разработке месторождения полезных ископаемых стратегического значения, где для определения доказанных запасов проводилась финансируемая государством разведка. Процент доли государства определяется соглашением об эксплуатации месторождения с учетом объема инвестиций государства. Процент доли государства, определенный соглашением, может быть заменен роялти для месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение. Государству может принадлежать до 34% доли инвестиций, которые будут сделаны владельцем лицензии в месторождение полезных ископаемых стратегического значения, доказанные запасы которого были определены за счет источников финансирования, отличных от государственного бюджета. Процент доли государства определяется соглашением об эксплуатации месторождения с учетом объема инвестиций государства. Процент государственной доли, определенный соглашением, может быть заменен роялти для месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение. Любому лицу, индивидуально или совместно с аффилированным лицом, запрещается владеть более чем 34% от общего количества выпущенных акций юридического лица, имеющего лицензию на месторождение полезных ископаемых стратегического значения. Закон Монголии об общих полезных ископаемых Закон об общих полезных ископаемых регулирует вопросы, связанные с получением лицензий на разведку и добычу общих полезных ископаемых на территории Монголии, а также обязательства и ответственность владельцев лицензий, защиту и восстановление территории разведки и добычи. Закон Монголии о нефти Закон о нефти - это закон, направленный на регулирование отношений, связанных с разведкой, поиском и эксплуатацией нефти и нетрадиционной нефти на территории Монголии. Закон Монголии о нефтепродуктах Целью Закона о нефтепродуктах является регулирование отношений, связанных с импортом, производством, продажей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов, обеспечение их эксплуатационной безопасности. Закон Монголии об атомной энергии Настоящий закон регулирует отношения, связанные с эксплуатацией радиоактивных полезных ископаемых и ядерной энергии на территории Монголии в мирных целях, обеспечением ядерной и радиационной безопасности, защитой населения, общества и окружающей среды от негативного воздействия ионизированного излучения. Закон Монголии об обмене горной продукции Целью Закона о бирже горной продукции является установление правовых основ создания, управления и организации работы биржи горной продукции, а также регулирование отношений, связанных с организацией и контролем биржевой торговли, определением прав и обязанностей участников биржевой торговли и защитой их интересов.

Продукция для торговли на бирже

Правительство Монголии 7 июня 2023 года утвердило следующие виды и категории для торговли на бирже. Оно уточнило, что нижеперечисленная продукция горнодобывающей промышленности должны торговаться на бирже, если они продаются юридическими лицами, находящимися в государственной или местной собственности, или юридическими лицами с государственным или местным участием. К ним относятся:

№ Название продукции Тип 1. Флюорит Руда Концентрированная 2. Железо Руда Концентрированная 3. Уголь Не перерабатывается Концентрированная 4. Медь Руда Продукция 5. Молибден Руда Продукция

По состоянию на 2024 год на горной бирже были проведены 571 успешная сделка и продано 24.8 млн тн. горнодобывающая продукция на общую сумму 8.9 трлн тугриков.

Footnote

1 ВВП в первой половине 2024 года- https://downloads.1212.mn/gwi3hXhTnQiVLH5iNuL0jjPHeNQLKvd8B3vTxxtc.pdf

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