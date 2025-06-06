Горнодобывающая Промышленность Монголии- 2025

I. Исследование горнодобывающего сектора
Введение
Монголия находится в центре Центрально-Азиатского Орогенного пояса, расположенного между Восточно-Европейским, Сибирским, Северо-Китайским и Таримским кратонами, и считается крупнейшей областью Фанерозойского роста континентальной коры. Монголия является благоприятной средой для средне- и долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) благодаря своим обширным природным ресурсам, широкому сельскохозяйственному потенциалу и географическому положению по соседству со странами, которые являются основными азиатскими рынками. В первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии достиг 37.4 триллиона мунту, что отражает рост на 6.4 триллиона мунту (20.8 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными движущими силами этого роста стали горнодобывающий сектор, в котором произошло значительное увеличение добавленной стоимости на 3.8 трлн. мунту, что представляет собой рост на 31.2%, и сектор услуг, в котором также произошло увеличение добавленной стоимости на 1.8 трлн. мунту, что представляет собой рост на 20.0% по сравнению с тем же периодом прошлого года1.
Правительство Монголии активно ищет иностранные инвестиции, чтобы максимально эффективно использовать богатые природные богатства и минеральные ресурсы страны. Как показано на диаграмме ниже, на горнодобывающую промышленность приходится 83.9 % прямых иностранных инвестиций по состоянию на 3-й квартал 2024 года, а остальные инвестиции распределены между торговлей, наукой, техникой и другими секторами.
Национальное статистическое управление (https://www.1212.mn/mn), 2024
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля горнодобывающего сектора сократилась на 0.2%, сельского хозяйства - на 2.7%, а строительного сектора - на 0.8%. Кроме того, сектор услуг увеличился на 3.4%, а чистые налоги на продукты незначительно выросли на 0.3%.
Следующие ресурсы полезных ископаемых зарегистрированы по состоянию на 2023 год.
|№
|Полезные ископаемые
|Единица измерения
|Проверенные ресурсы
|1
|Медь
|Миллион.тн
|61.4
|2
|Уголь
|Миллиард.тн
|34.6
|3
|Железная руда
|Миллиард.тн
|1.84
|4
|Золото
|тн
|499.5
|5
|Цинк
|Миллион.тн
|4.7
|6
|Плавиковый шпат
|Миллион.тн
|34.2
|7
|Уран
|Тысяча.тн
|192.2
|8
|Сырая нефть
|Миллион.тн
|333.8
II. Законы и нормативные акты
Законодательство в сфере добычи полезных ископаемых состоит из следующих законов:
|Законодательство
|Регулируемые отношения
|Закон Монголии о полезных ископаемых
|
Закон о полезных ископаемых является основным законодательным актом в сфере минеральных ресурсов и регулирует отношения, связанные с поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых, за исключением воды, нефти, природного газа, радиоактивных и общераспространенных полезных ископаемых, который содержит следующие конкретные положения, в том числе:
|Закон Монголии об общих полезных ископаемых
|
Закон об общих полезных ископаемых регулирует вопросы, связанные с получением лицензий на разведку и добычу общих полезных ископаемых на территории Монголии, а также обязательства и ответственность владельцев лицензий, защиту и восстановление территории разведки и добычи.
|Закон Монголии о нефти
|
Закон о нефти - это закон, направленный на регулирование отношений, связанных с разведкой, поиском и эксплуатацией нефти и нетрадиционной нефти на территории Монголии.
|Закон Монголии о нефтепродуктах
|
Целью Закона о нефтепродуктах является регулирование отношений, связанных с импортом, производством, продажей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов, обеспечение их эксплуатационной безопасности.
|Закон Монголии об атомной энергии
|
Настоящий закон регулирует отношения, связанные с эксплуатацией радиоактивных полезных ископаемых и ядерной энергии на территории Монголии в мирных целях, обеспечением ядерной и радиационной безопасности, защитой населения, общества и окружающей среды от негативного воздействия ионизированного излучения.
|Закон Монголии об обмене горной продукции
|
Целью Закона о бирже горной продукции является установление правовых основ создания, управления и организации работы биржи горной продукции, а также регулирование отношений, связанных с организацией и контролем биржевой торговли, определением прав и обязанностей участников биржевой торговли и защитой их интересов.
Продукция для торговли на бирже
Правительство Монголии 7 июня 2023 года утвердило следующие виды и категории для торговли на бирже. Оно уточнило, что нижеперечисленная продукция горнодобывающей промышленности должны торговаться на бирже, если они продаются юридическими лицами, находящимися в государственной или местной собственности, или юридическими лицами с государственным или местным участием. К ним относятся:
|№
|Название продукции
|Тип
|1.
|Флюорит
|Руда
|Концентрированная
|2.
|Железо
|Руда
|Концентрированная
|3.
|Уголь
|Не перерабатывается
|Концентрированная
|4.
|Медь
|Руда
|Продукция
|5.
|Молибден
|Руда
|Продукция
По состоянию на 2024 год на горной бирже были проведены 571 успешная сделка и продано 24.8 млн тн. горнодобывающая продукция на общую сумму 8.9 трлн тугриков.
Footnote
1 ВВП в первой половине 2024 года- https://downloads.1212.mn/gwi3hXhTnQiVLH5iNuL0jjPHeNQLKvd8B3vTxxtc.pdf
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