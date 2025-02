Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Entwurf Für Den Nationalen Kohlenstoffmarkt – Pilot Trading Ab Juni 2025

Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Am 24. Januar 2025 erließ der Premierminister den Beschluss Nr. 232/QD-TTg, mit dem das Projekt für die Einrichtung und Entwicklung des Kohlenstoffhandelsmarktes in Vietnam genehmigt wurde (Beschluss 232). Gemäß Beschluss 232 soll der Kohlenstoffhandelsmarkt nach folgendem Zeitplan entwickelt werden:

Ab dem Datum des Erlasses des Beschlusses 232 bis Juni 2025:Entwicklung (i) des rechtlichen Rahmens für den Kohlenstoffhandel und Sicherstellung der rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des Pilotprogramms für den Kohlenstoffhandel; (ii) der notwendigen Infrastruktur für den Betrieb des Kohlenstoffhandelsmarktes; (iii) der Fähigkeiten der relevanten Parteien für den Betrieb und die Umsetzung des Kohlenstoffhandelsmarktes.

Von Juni 2025 bis Ende 2028: (i) Fortsetzung der Entwicklung der notwendigen Infrastruktur, des Rechtsrahmens und der Fähigkeiten der relevanten Parteien; (ii) Umsetzung des Pilotprogramms für den Kohlenstoffhandelsmarkt. In dieser Phase wird sich das Pilot Trading Programm auf Kohlenstoffgutschriften und Treibhausgaszertifikate konzentrieren, die speziell für sichere Transaktionen codiert sind. Mit Hilfe eines Verwahrungssystems der vietnamesischen Wertpapierverwahrungsstelle und der Abwicklung über zugelassene Geschäftsbanken wird die automatisierte Plattform einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Zur Teilnahme am Kohlenstoffhandelsmarkt sind folgende Parteien berechtigt: (i) vom Premierminister eingestufte große Treibhausgasemissionsanlagen; (ii) Organisationen und Einzelpersonen, die am Kauf und Verkauf von Kohlenstoffzertifikaten auf dem Kohlenstoffhandelsmarkt teilnehmen können.

Ab 2029: Offizielle Einführung des Kohlenstoffhandelsmarktes und Entwicklung aller relevanten Aspekte.

Im Beschluss 232 heißt es außerdem, dass der Kohlenstoffhandelsmarkt im Inland eingerichtet wird, wobei die Börse von Hanoi die Verwaltung übernimmt. Was die nachhaltige Entwicklung des Kohlenstoffhandels in Vietnam betrifft, so ist das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt damit beauftragt, die Leitung zu übernehmen und sich mit allen zuständigen Behörden abzustimmen, um dieses Ziel zu erreichen.

