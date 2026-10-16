Sector update: Derecho digital y TMT | nº 6 - Agosto/Septiembre 2026

Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- Declaración conjunta de los supervisores financieros europeos en relación con los riesgos de ciberseguridad derivados de modelos de frontera de IA.
- El TJUE precisa los límites de la exención de responsabilidad de los intermediarios en línea
- La AESIA actualiza sus guías de cumplimiento del Reglamento de IA conforme al Ómnibus Digital.
- El TJUE limita el acceso público a los datos de accionistas por razones de protección de datos.
- España plantea nuevos requisitos de sostenibilidad y soberanía digital para los centros de datos.
- La AEPD recibe la primera notificación de una brecha de datos ejecutada mediante un agente de IA.
Lee el update completo, aquí.
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