Senaste nytt om AI-förordningen och ändringar genom digital omnibus

EU:s AI-förordningträdde i kraft den 1 augusti 2024 och har därefter börjat tillämpas stegvis. Den 2 augusti 2026 började vissa ytterligare krav i förordningen att tillämpas. Inför den 2 augusti 2026 ändrades samtidigt AI-förordningen genom den s k ”Digital Omnibus on AI”, som slutligen antogs under sommaren 2026. Den medför bland annat att vissa krav i förordningen senareläggs.

Nedan går vi översiktligt igenom de krav som började gälla den 2 augusti, och de ändringar som har trätt i kraft genom Digital Omnibus.

Nya krav som började gälla den 2 augusti 2026

Den 2 augusti 2026 började AI-förordningens transparenskrav att tillämpas. Kraven medför bland annat att användare av AI-system som är avsedda att interagera direkt med fysiska personer – exempelvis olika typer av chattbotar – ska informeras om att de interagerar med ett AI-system, såvida detta inte är uppenbart på grund av omständigheterna. Leverantörer, det vill säga aktörer som utvecklar, eller låter utveckla, ett AI-system eller en AI-modell för allmänna ändamål, ska vidare i ett maskinläsbart format märka AI-genererat innehåll så att det kan identifieras. Tillhandahållare, det vill säga de som använder AI-systemen i sin verksamhet, ska vid användning av system som genererar så kallade ”deepfakes” också upplysa om att innehållet manipulerats eller genererats artificiellt. Tillhandahållare förväntas även informera om sin användning av känsloigenkänning och biometrisk kategorisering.

För leverantörer av AI-system som genererar syntetiskt ljud-, bild-, video- eller textinnehåll och som redan fanns på marknaden före den 2 augusti 2026 gäller en övergångsperiod om fyra månader, och leverantörerna har därmed till den 2 december 2026 på sig att införa relevanta tekniska transparenslösningar för att möjliggöra märkning och identifiering av innehåll som artificiellt genererat eller manipulerat.

I juni 2026 publicerade också EU-kommissionen en frivillig uppförandekod för transparens i AI-genererat innehåll som syftar till att ge praktisk vägledning om hur transparenskraven i AI-förordningen kan uppfyllas. Berörda leverantörer och tillhandahållare kan underteckna koden. Den innehåller även frivilliga EU-ikoner för en enhetlig och lättigenkännlig märkning av AI-genererat och AI-manipulerat innehåll. Avsikten är att skapare, utgivare och andra spridare av generativa AI-system ska kunna använda ikonerna för att märka sitt AI-genererade innehåll.

Slutligt antagande av ändringar i Digital Omnibus

Vi har i tidigare artiklar skrivit om förslagen i Digital Omnibus om vissa regellättnader i AI-förordningen. I vår senaste uppdatering redogjorde vi för att Europaparlamentet antagit sin förhandlingsposition om förslaget till ”Digital Omnibus on AI” och att rådets och parlamentets förhandlare nådde en preliminär överenskommelse den 7 maj 2026, läs mer här. Under juni 2026 godkände Europaparlamentet den preliminära överenskommelsen och ändringarna antogs formellt av rådet. Den 27 juli 2026 trädde ändringarna i kraft, vilket medförde att tillämpningsdatumet för vissa regler senarelades.

Förändringarna genom Digital Omnibus innebär bland annat att reglerna för fristående AI-system som klassificeras som högrisk, exempelvis sådana som är avsedda att användas för att bedöma studieresultat, utvärdera kandidater i anställningsprocesser eller fastställa kreditbetyg, kommer att börja gälla från och med den 2 december 2027. Reglerna för högrisk-AI-system som är inbyggda i produkter och omfattas av sektorsspecifik lagstiftning gäller i stället från och med den 2 augusti 2028. Vidare kompletteras AI-förordningen med nya förbud mot AI-system som genererar eller manipulerar sexuellt eller intimt innehåll utan samtycke, inklusive material som dokumenterar eller framställer sexuella övergrepp mot barn. Dessa regler börjar gälla den 2 december 2026.

Ändringarna innehåller också vissa regelförenklingar och åtgärder till stöd för innovation. Bland annat utvidgas vissa lättnader för små och medelstora företag till att även omfatta så kallade ”små midcap-företag”. Vidare förenklas reglerna om AI-kunnighet och registrering av vissa AI-system i EU:s databas.

Vad händer nu?

Europeiska kommissionens AI-byrå och medlemsstaternas behöriga myndigheter har befogenhet att utöva tillsyn över efterlevnaden av de delar av AI-förordningen som nu är tillämpliga. AI-byrån ansvarar främst för reglerna om AI-modeller för allmänna ändamål, inklusive modeller som kan medföra systemrisker, medan de nationella myndigheterna i huvudsak ansvarar för tillsynen över övriga AI-system.

Digital Omnibus on AI ingår i det större lagstiftningspaketet Omnibus VII. Förutom de ändringar i AI-förordningen som nu har trätt i kraft innehåller Omnibus-paketet även förslag på ändringar i datarelaterade regelverk, såsom GDPR. Denna del av paketet, kallad Digital Omnibus on Data, är fortsatt föremål för förhandling inom EU. Cederquist följer utvecklingen på området löpande och bistår gärna med att analysera hur AI-förordningen kan påverka er verksamhet.