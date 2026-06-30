Compilación Íntegra: Guías De La AESIA Para El Cumplimiento Del Reglamento Europeo De Inteligencia Artificial (RIA)

Nos complace compartir la compilación completa de las 16 guías publicadas por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) para facilitar el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

Durante las últimas semanas, hemos ido compartiendo estas guías de forma individual. Hoy las reunimos en un único documento integral, ofreciendo una hoja de ruta estructurada y completa para las organizaciones que se enfrentan a los requisitos del AI Act.

¿Por qué es valioso contar con esta compilación?

Disponer de las 16 guías en un solo documento proporciona una visión integral del marco de cumplimiento del AI Act. En lugar de consultar cada guía de forma aislada, esta compilación permite comprender cómo se interrelacionan los distintos requisitos — desde la visión introductoria de la normativa hasta las obligaciones técnicas más específicas y la lista de verificación final de conformidad. Se trata de una herramienta práctica que facilita la planificación integral del cumplimiento.

Las guías se organizan en tres bloques:

Guías introductorias (Guías 1 y 2): Ofrecen una visión general y práctica del AI Act, incluyendo casos de uso hipotéticos que ilustran la aplicación de las normas. Guías técnicas especializadas (Guías 3 a 15): Abordan los requisitos legales y técnicos específicos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo, cubriendo evaluación de conformidad, gestión de calidad y riesgos, gobernanza de datos, transparencia, supervisión humana, precisión, robustez, ciberseguridad, registros, vigilancia poscomercialización, notificación de incidentes graves y documentación técnica. Manual de uso de la lista de verificación (Guía 16): Una metodología estructurada en formato checklist que permite a las organizaciones evaluar su grado de cumplimiento, identificar deficiencias y diseñar un plan de conformidad.

Estas guías han sido elaboradas en el marco del Sandbox regulatorio de IA de España y ofrecen recomendaciones prácticas y no vinculantes, alineadas con el AI Act, a la espera de la aprobación de las normas armonizadas aplicables en todos los Estados miembros. AESIA ha señalado que estos documentos se revisarán y actualizarán a medida que evolucionen los estándares europeos y se adopten las modificaciones legislativas del "Paquete Ómnibus Digital".

Puedes acceder a la guía completa en español, aquí.