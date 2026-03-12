Sector update: Derecho digital y TMT | nº 2 - Febrero 2026

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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- Decisiones de adecuación del nivel de protección de datos personales – UE y Brasil.
- Instrucciones del CGJP sobre el empleo de la IA por los jueces y magistrados.
- Decisión de la autoridad belga de protección de datos sobre el nasciturus.
- Orientaciones de la AEPD sobre la IA agéntica desde la perspectiva de protección de datos.
- Sentencia estadounidense sobre la IA y la confidencialidad entre abogado y cliente.
- Opinión conjunta del CEPD y SEPD de 10 de febrero sobre el Ómnibus Digital.
- Guía de la CNMV sobre el registro de proveedores de servicios TIC bajo el Reglamento DORA.
Lee el update completo, aquí.
Otros enlaces de interés
- Nuevas Guías de la AESIA para cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial
- Wrap up 2025 Derecho digital y TMT
- Alerta: Ómnibus y Paquete Digital UE: una mirada (algo más) sosegada
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