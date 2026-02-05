Nuevas Guías de la AESIA para cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ha publicado 16 Guías de apoyo diseñadas para facilitar el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Estas guías han sido desarrolladas en el marco del piloto español de Sandbox regulatorio de IA, con el fin de servir de apoyo para la implementación y cumplimiento del RIA y proporcionar recomendaciones prácticas y no vinculantes alineadas con los requisitos regulatorios, a la espera de que se aprueben las correspondientes normas armonizadas de aplicación a todos los estados miembros.

Las 16 guías se estructuran en los siguientes bloques:

Guías introductorias (Guías nº 1 y 2): Proporcionan una visión general y práctica para facilitar una comprensión inicial del RIA mediante materiales de apoyo y ejemplos hipotéticos de casos de uso para ilustrar la aplicación de la normativa; Guías técnicas especializadas (Guías nº 3 a 15): Abordan requisitos jurídicos y técnicos específicos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo. Incluyen aspectos críticos como los procedimientos de evaluación de la conformidad, los sistemas de gestión de la calidad, la gestión de riesgos, la gobernanza de datos, la transparencia, la supervisión humana, la precisión, la robustez del sistema y la ciberseguridad, así como documentación técnica; y Manual de checklist (apoyo procedimental) (Guía 16): Proporciona una metodología estructurada en forma de lista de verificación que permite a las organizaciones evaluar fácilmente su nivel de cumplimiento, identificar deficiencias y diseñar un plan de adecuación estructurado.

La AESIA ha indicado que estos documentos no sustituyen a la normativa vigente y serán revisados a medida que se emitan o se vayan desarrollando las normas y directrices europeas. Se espera que se actualicen conforme se aprueben las modificaciones legislativas del "Paquete Ómnibus Digital".

'Relación de Guías del RIA'. Fuente: Guía nº 1, pág. 4

Con esta nota, iniciamos una serie de publicaciones en las que daremos a conocer el contenido de las guías en las próximas semanas.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.