Sector update: Derecho digital y TMT | nº 10 - Diciembre 2025

- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
- in European Union
Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- Getty v. Stability AI, IA y derechos de autor en primera sentencia de su tipo en Reino Unido
- Sanción millonaria de la AEPD a AENA a propósito de sus sistemas de embarque biométrico
- Sentencia del TJUE sobre protección de datos respecto de anuncios en un mercado en línea
- Sanción de la Comisión a X a propósito de los deberes de transparencia conforme al RSD
- Decreto del Presidente estadounidense sobre leyes estatales en materia de IA
- Sentencia alemana sobre chatbots generativos y derechos de autor sobre canciones
- Amazon Store como «plataforma en línea de muy gran tamaño»: recurso contra la Comisión
Lee el update completo, aquí.
