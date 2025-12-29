ARTICLE
29 December 2025

Sector update: Derecho digital y TMT | nº 10 - Diciembre 2025

KL
Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Contributor

Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional...
Spain Technology
Pablo García Mexía,Pablo García (Trainee), and Devansh Agrawal
Bienvenido al último número de nuestro  update  de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

  • Getty v. Stability AI, IA y derechos de autor en primera sentencia de su tipo en Reino Unido
  • Sanción millonaria de la AEPD a AENA a propósito de sus sistemas de embarque biométrico
  • Sentencia del TJUE sobre protección de datos respecto de anuncios en un mercado en línea
  • Sanción de la Comisión a X a propósito de los deberes de transparencia conforme al RSD
  • Decreto del Presidente estadounidense sobre leyes estatales en materia de IA
  • Sentencia alemana sobre chatbots generativos y derechos de autor sobre canciones 
  • Amazon Store como «plataforma en línea de muy gran tamaño»: recurso contra la Comisión

Lee el update completo,  aquí.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

