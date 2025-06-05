In Focus: Хорен Насибян об инновациях и рисках в секторе технологий, медиа и телекоммуникаций

1. Расскажите о вашем профессиональном пути и как вы пришли к специализации в области телекоммуникаций, медиа и технологий.

Свою профессиональную карьеру я начал в сфере законотворчества еще будучи студентом. В последующие годы я занимал должности юриста в ритейле и банковском секторе, а также работал на руководящих позициях в горнорудной промышленности. В течение 10 лет я трудился в телекоммуникационной отрасли, занимая различные руководящие должности в юридическом подразделении одного из ведущих телеком-операторов.

Помимо профессионального опыта, я активно участвовал в образовательных мероприятиях и программах, включая долгосрочные курсы повышения квалификации, тренинги и семинары в области информационных технологий, регулирования блокчейнов и телекома.

2. Какие направления внутри сектора ТМТ являются ключевыми для вашей практики сегодня?

Не для кого не секрет, что в последние годы ввиду ряда глобальных и региональных факторов, которые не обошли Армению стороной, в стране в определенном объеме поменялись векторы развития сферы ТМТ, где на данный момент ключевыми направлениями нашей практики являются:

Регулирование и соответствие в области телекоммуникаций и защиты данных, защита прав на контент, программное обеспечение, кибербезопасность и разработка стратегий для защиты данных, а также поддержка новых технологий и стартапов в их юридических вопросах.

3. Какие главные юридические вызовы стоят сегодня перед компаниями в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий?

Основные юридические вызовы, с которыми сегодня сталкиваются компании в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий, в первую очередь связаны с необходимостью соблюдения законодательства, которое помимо местного регулирования, может также требовать соблюдение международных норм, включая правила о защите данных и конфиденциальности (например, GDPR). Также немаловажно следить за регулированием нововведений, связанных с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и блокчейн, так как рано или поздно следуя за мировыми тенденциями необходимость в регулировании данных сфер в определенном объеме станет для местного рынка жизненной необходимостью. Ну и естественно не стоит забывать о рисках, связанных с нарушениями антимонопольных норм и недобросовестной конкуренцией. Эти вызовы требуют от компаний гибкости и готовности к быстрой адаптации к меняющимся условиям рынка и законодательной среды.

4. Как вы оцениваете влияние цифровизации и развития искусственного интеллекта на регулирование в ТМТ-секторе?

Цифровизация и развитие ИИ оказывают значительное влияние на регулирование в секторе ТМТ. Здесь необходимо в первую очередь обратить внимание на вызовы, с которыми сталкиваемся в связи с развитием и все большим внедрением цифровизации и ИИ.

Среди таких вызовов на первом месте стоит необходимость своевременного обновления законодательства. Текущие нормативные акты часто не учитывают особенности новых технологий. Это требует разработки новых правил, которые могли бы эффективно регулировать использование ИИ и цифровых платформ.

Стоит поговорить также о защите данных и конфиденциальности, так как с увеличением объемов обрабатываемых данных появляется необходимость в строгом соблюдении норм по защите персональной информации.

Следующий момент, который хотелось бы отметить связан с ответственностью за контент и необходимостью соответствия неким этическим стандартам, применимым в обществе. Развитие ИИ порождает вопросы о том, кто несет ответственность за создаваемый контент, особенно в случаях, когда ИИ генерирует информацию или принимает решения без человеческого вмешательства, а также ставит вопросы об этике и справедливости, что требует внедрения новых стандартов и принципов для их использования. Таким образом, цифровизация и ИИ требуют от регуляторов гибкости и проактивного подхода для обеспечения безопасного и справедливого развития ТМТ-сектора.

5. Как изменяются требования к защите персональных данных и кибербезопасности, и как компании могут к ним подготовиться?

Требования к защите персональных данных и кибербезопасности становятся более строгими с учетом растущих угроз и новых регуляций. Основные изменения относятся к ужесточению норм – в первую очередь по части получения согласий пользователей, а также ответственности за утечки, что также в последнее время является не редким явлением. Для подготовки к этим требованиям компаниям необходимо разработать и внедрить политику защиты данных, проводить регулярные обучающие мероприятия для сотрудников, и что немаловажно, инвестировать в современные технологии киберзащиты. Такой комплексный подход поможет минимизировать риски и обеспечить соответствие новым требованиям.

6. Как ваша команда помогает клиентам снизить риски в быстрорастущем и технологически сложном секторе?

Наша команда помогает клиентам снизить риски, применяя комплексный подход, который включает правовой аудит, консультирование по соблюдению законодательства, с целью адаптации к новым требованиям в области защиты данных, кибербезопасности и интеллектуальной собственности, разработку и внедрение регулирующих политик, а также обучение персонала.

7. Можете привести пример сложного проекта, в котором ваша команда оказала значимую юридическую поддержку.

Исходя из того, что большинство проектов в сфере ТМТ находятся под грифом конфиденциальности, не все значимые проекты, в которых мы принимали непосредственное участие, есть возможность перечислить. Однако, стоит отметить, что среди наших проектов, осуществленных за последние годы, есть несколько резонансных. В частности, речь идет о телеком и ИТ проектах, в которых мы осуществляли комплексную поддержку в многоэтапных процессах.

8. Чем GRATA International отличается от конкурентов в сфере юридического сопровождения ТМТ-компаний?

В первую очередь от конкурентов отличаемся опытом, накопленным в институциональных компаниях отрасли, а также немаловажными факторами являются международное присутствие GRATA International в 24 странах мира, что позволяет с легкостью взяться за cross-border проекты, а также инновации, которые последовательно внедряются с целью оптимизации юридических проектов.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.