Are inteligența artificială o mână câștigătoare la masa jocurilor de noroc? Privire generală asupra implicațiilor IA în domeniul jocurilor de noroc

Integrarea IA în domeniul jocurilor de noroc nu a fost lăsată în mâna hazardului. Într-un domeniu în care tehnologia este în centrul atenției și actorii principali caută întotdeauna soluții inovatoare pentru a aborda problemele curente, utilizarea IA nu ar trebui să vină ca o surpriză.

Cu toate acestea, este implementarea IA în domeniul jocurilor de noroc doar un alt exemplu de utilizare a IA doar de dragul de a o face? Fie că acesta este un alt exemplu al bulei de hype din jurul IA1 sau o utilizare benefică într-un domeniu foarte sensibil, implicațiile sunt vaste și, în acest articol, vom încerca să abordăm unele dintre aceste probleme dintr-o perspectivă general juridică.

Pentru acest articol, nu ne-am limitat cercetarea la o anumită ramură a jocurilor de noroc. Mai degrabă, am încercat să evaluăm utilizările IA în cât mai multe cazuri cu putință, cu scopul de a determina dacă implicațiile sale sunt avantajoase sau dacă de fapt sporește riscurile inerente acestei industrii. Am folosit ca principiu de lucru interacțiunea operatorilor de jocuri de noroc cu jucătorii lor, bazată pe puterea de neegalat a inteligenței artificiale de a analiza baze mari de date. Dintr-o perspectivă pură de business, poate părea că soluțiile automatizate vor duce doar la creșterea profiturilor și, în general, la eliminarea erorilor umane din deciziile de afaceri. Cu toate acestea, marea provocare apare atunci când evaluăm consecințele utilizării IA în relația cu clienții, mai ales într-o industrie care are datoria de a-și proteja clienții cu cea mai mare atenție. Ne-am concentrat pe trei aspecte specifice și de aceea prima noastră parte se ocupă de jocul responsabil și de care este rolul IA atât în ajutarea acestui efort, cât și în diminuarea sa (Secțiunea 1). Mai mult, a doua parte analizează tendințele actuale în publicitatea jocurilor de noroc, care este din ce în ce mai centrată pe o experiență personalizată a jucătorului cu brandul (Secțiunea 2), în timp ce a treia parte face un pas înapoi și analizează dacă IA poate reprezenta în mod corespunzător o soluție pentru operatori în ceea ce privește cerințele legale (Secțiunea 3).

Secțiunea 1 – Protejarea jucătorilor și atenuarea riscurilor de vulnerabilitate

Principalul avantaj al utilizării AI, indiferent de domeniu, este puterea de a analiza baze mari de date. Desigur, implicațiile juridice pot apărea atât în această etapă, cât și în momentul ulterior în care rezultatele sunt utilizate în scopuri diferite. În ceea ce privește abordarea problemei jocului responsabil, utilizarea IA pentru a evalua profilurile individuale ale jucătorilor, în special în pariurile online, poate ajuta la detectarea preventivă a tiparelor riscante de joc, care, la rândul său, poate determina operatorul să alerteze jucătorul sau să-l direcționeze către resurse în vederea dependenței. Comportamentele riscante ale jucătorilor care ar trebui să declanșeze o abordare atentă din partea operatorului pot fi reprezentate de anularea retragerilor, pariuri/jocuri continue după serii neîntrerupte de pierderi, comportament și cheltuieli impulsive etc.2

În loc de o abordare reactivă sau post factum a acestor probleme, utilizarea etică a IA în jocurile de noroc poate duce la o strategie proactivă a operatorilor pentru a face față cerințelor de joc responsabil și comportamentelor dăunătoare. IA poate ajuta la identificarea semnelor timpurii ale unui jucător vulnerabil pe baza istoricului său sau a pieței în care joacă. La rândul lor, operatorii pot stabili praguri pentru aceste semnale pe baza acestor date, își pot justifica deciziile pe o bază de date mai mare și pot reduce resursele pe care le investesc în monitorizarea acestor aspecte.3

Pe lângă puterile de sinteză ale AI, jocurile de noroc pot beneficia și de modele generative care folosesc machine learning pentru a genera conținut pe baza inputurilor utilizatorilor. De fapt, dezvoltarea jocurilor poate fi îmbunătățită cu sisteme IA generative (pentru cod, grafică, concepte de joc etc.) și scheme de marketing (a se vedea secțiunea 2). Provocarea acestei abordări centrate pe jucători este să se limiteze apariția unor probleme privind dependența generate printr-o retenție mai mare a utilizatorilor în aplicația sau site-ul operatorului care duce, în consecință, la un risc mai mare de comportamente dăunătoare privind jocurile de noroc.

Utilizarea sistemelor generative poate ridica probleme cu privire la drepturile operatorului asupra produsului final, deoarece, la momentul redactării acestui articol, nicio jurisdicție a UE nu permite ca produsul generat exclusiv de IA să fie protejat prin drepturi de autor. În plus, preocupările legate de proprietatea intelectuală pot fi, de asemenea, legate de datele de antrenament utilizate de modelul respectiv și de faptul dacă producătorul IA a utilizat operele respective în mod legal. Unele dintre aceste probleme vor fi abordate odată cu intrarea în vigoare a Regulamentul UE privind AI, primul set de norme intrând în vigoare de la 2 februarie 2025. Pe scurt, în temeiul Regulamentului privind AI, operatorii de jocuri de noroc care utilizează sisteme de IA vor fi calificați drept implementatori și vor trebui să respecte regimul impus de Regulament.

Secțiunea 2 – Relația personalizată cu jucătorii și analiza predictivă

Chiar dacă întreaga industrie de publicitate a trecut la o abordare personalizată atunci când interacționează cu clienții, publicitatea în jocurile de noroc generează provocări legale privind prevenirea dependenței și jocul responsabil în general. Cu atât mai mult, utilizarea puterii de procesare a sistemului IA în acest scop trebuie făcută în mod etic și în conformitate cu cadrul juridic existent, chiar dacă e posibil ca sistemele IA să nu fie reglementate în mod direct. De exemplu, în pariurile sportive, IA poate fi folosită pentru a analiza date istorice și actuale, cum ar fi statisticile sau vremea, pentru a prezice rezultatele jocului4 sau pentru a determina cotele într-un mod mai ușor. Operatorii pot folosi acum sisteme bazate pe învățarea automată pentru a sugera diferite pariuri jucătorilor, pe baza istoricului lor și a abordării lor riscante/precaute.

Această abordare este implementată concret prin oferte personalizate pentru jucători, cum ar fi bonusuri sau pachete VIP făcute pentru a atrage anumiți jucători. De asemenea, platformele online pot folosi soluții IA pentru a-și analiza relațiile contractuale de afiliere pentru a determina mai ușor care contracte duc la mai mult trafic pe platforma lor5. În consecință, schemele de marketing pot fi adaptate la interesele jucătorilor atrași prin intermediul anumitor acorduri de afiliere.

Deși poate mai subtil, chiar și cei care operează agenții fizice pot asigura o retenție mai lungă a jucătorilor (dezavantajul fiind preocupările legate de jocul responsabil) prin analizarea comportamentului jucătorilor din trecut. În acest caz, accentul se schimbă de la tendințele jucătorului la interacțiunea în sine cu un anumit aparat tip slot-machine sau joc.6 Criteriile generale în acest scop pot fi tipul de joc analizat, locația, datele demografice care arată cine joacă acel joc. Astfel de informații sunt valoroase pentru un operator clasic, în special în cazinouri, pentru a proiecta dispunerea în spațiu pentru un randament optim.7

Cu toate acestea, principalul risc în ceea ce privește publicitatea individuală este legat de crearea de bănci de date cu informații despre comportamentul jucătorilor. Acest lucru poate fi problematic din perspectiva confidențialității. Pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile legale, jucătorilor ar trebui să li se aducă la cunoștință că tendințele lor legate de jocurile de noroc sunt utilizate în acest scop, iar operatorii ar trebui să prelucreze în mod corespunzător aceste date, numai în scopul declarat și prin sisteme care asigură securitatea adecvată.

Secțiunea 3 – Standarde IA aplicate prevenirii fraudei și conformității generale

IA poate fi, de asemenea, un sprijin în respectarea cerințelor legale pentru prevenirea fraudei și a obligațiilor de cunoaștere a clientelei, pentru operatorii de jocuri de noroc. Pe baza aceluiași model menționat anterior, analiza IA a istoricului jucătorilor și a tendințelor acestora poate fi folosită pentru a detecta anomalii și apoi pentru a semnala aceste nereguli care pot fi dovada unui comportament fraudulos.

O strategie preventivă similară celei utilizate în scopuri de marketing poate fi folosită pentru a determina aceste intenții înșelătoare. De exemplu, suspendarea sau eliminarea contului se poate face mai repede, riscul de eroare umană este limitat, iar monitorizarea este autonomă și operată non-stop. Mai mult, IA are un impact mare în reducerea rezultatelor fals pozitive fie în cazurile de trișare, fie în încercările de spălare de bani, prin optimizarea la început a procedurii de cunoaștere a clientelei și apoi a monitorizării comportamentului jucătorilor. În mod evident, chiar dacă perspectiva ocupării forței de muncă nu este obiectul acestei analize, ca în multe alte industrii, utilizarea IA în domeniul jocurilor reprezintă un risc pentru concedieri în departamentele mai predispuse la automatizare.

În timp ce preocupările legate de confidențialitate și de date personale sunt inerente oricărei utilizări a AI, cel mai mare risc din perspectiva prevenirii fraudei este nevoia de intervenție și control uman. Deși tehnologia se bazează pe algoritmi presupuși preciși, rezultatele false sau halucinațiile8 sunt încă o problemă a sistemelor AI. Ceea ce este și mai surprinzător este că aceste sisteme nu sunt o știință atât de exactă precum pare din exterior. Având în vedere scopul lor de a deduce" date (fenomen pe care Regulamentul UE privind IA îl definește ca procesul de obținere a rezultatelor, cum ar fi predicțiile, conținutul, recomandările sau deciziile, care pot influența mediile fizice și virtuale, precum și capacitatea sistemelor de IA de a deriva modele sau algoritmi, sau ambele, din intrări sau date") și natura unui astfel de proces, programatorii încă nu știu cum sistemele IA ajung la anumite decizii. Aceasta este cunoscută în general ca problema cutiei negre a IA9 și înseamnă în esență că oamenii nu pot urmări în mod corespunzător procesul de gândire al sistemului, de ce"-ul din spatele deciziei sale. Prin urmare, intervenția umană a operatorilor este de cea mai mare importanță în general, cu atât mai mult în domeniul jocurilor de noroc.

Acest articol a fost publicat in revista Casino Inside.

