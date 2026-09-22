Finansdepartementet publicerar förslag på genomförande av EU:s penningtvättpaket

Den 6 juli 2026 publicerade Finansdepartementet en promemoria med de lagförslag som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya penningtvättspaket. Promemorians förslag innebär en omfattande omarbetning av det svenska penningtvättsregelverket.

Bredare tillämpningsområde

EU:s nya penningtvättspaket innehåller bl.a. krav på att fler verksamheter ska omfattas av skyldigheterna att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och kringgående av riktade ekonomiska sanktioner. En nyhet som följer av penningtvättsförordningen är att vissa holdingföretag omfattas, nämligen de där ’förvärvandet av innehav’ är huvudverksamheten. Varken penningtvättspaketet eller det svenska lagförslaget innehåller närmare vägledning utifrån vilka kriterier det ska fastställas att ett holdingföretags huvudsakliga verksamhet är att förvärva innehav. Det återstår att se om detta kommer att förtydligas efter att lagförslaget varit på remiss.

Promemorian innehåller även förslag på koncernomfattande regler som bl.a. innebär krav på att riktlinjer, förfarande och kontroller anpassas till den koncern som verksamhetsutövare ingår i samt en koncernomfattande riskbedömning. Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, ”AMLA”) ska utarbeta förslag till tekniska standarder vari minimikraven för koncernomfattande riktlinjer, förfaranden och kontroller ska fastställas.

Krav på registrering

Enligt lagförslaget ska de enheter som direkt träffas av det nya penningtvättspaketet, s.k. ansvariga enheter (eng. obliged entities), men som inte är auktoriserade, registreras hos Bolagsverket. De holdingföretag som klassificeras som finansiella institut föreslås däremot registreras hos Finansinspektionen och får inte påbörja verksamheten innan myndigheten, efter bland annat en lämplighetsprövning av ledningen och de verkliga huvudmännen, har registrerat företaget.

Företag som i dag är finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om viss finansiell verksamhet föreslås också behöva omregistreras hos Finansinspektionen.

Tjänsteleverantörer till truster eller bolag föreslås registreras hos sin respektive tillsynsmyndighet.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 10 juli 2027, dvs. samtidigt som den nya penningtvättsförordningen.