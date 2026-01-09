Article Insights

ANWALT IN VIETNAM DR OLIVER MASSMANN – VIETNAM – LEITFADEN ZUR GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG:

Internationale Stellung

Mitglied der Financial Action Task Force (FATF)? Nein, Vietnam ist derzeit kein Mitglied der FATF.

Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG): Ja. Weitere Informationen zur Bewertung der Umsetzung von Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und

Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) in Vietnam finden Sie auf der APG-Website.

Auf der FATF-Blacklist? Nein. Vietnam befindet sich jedoch derzeit auf der grauen Liste der FATF.

Mitglied der Egmont-Gruppe? Nein.

Überblick über Länderrisiken

Die stärkere Integration Vietnams in die regionale und globale Wirtschaft hat in den letzten Jahren die Möglichkeiten für internationale Geldwäscheverbrechen erhöht.

Geldwäscheaktivitäten wurden erst in jüngerer Zeit deutlich sichtbar, u. a. durch Kontoeröffnungen, Wertpapierhandel, Glücksspiel, illegale Auslandsüberweisungen von Fremdwährungen,

Nutzung von Kreditkarten.

Die Bekämpfung der Geldwäsche ist zu einem der wichtigsten Anliegen geworden – nicht nur für die Staatsbank von Vietnam (SBV), sondern auch für andere zuständige Behörden.

Laut einem Bericht der SBV betrugen verdächtige Transaktionen:

2012: VND 51.000 Milliarden 2013: VND 79.000 Milliarden 2014: VND 119.000 Milliarden

Dies zeigt eine alarmierende Zunahme verdächtiger Transaktionen. Das Gesetz zur Geldwäschebekämpfung trat am 1. Januar 2013 in Kraft.

Das AML-Rechtsrahmenwerk gilt jedoch weiterhin als unzureichend: unklare Umsetzung, geringe Sensibilisierung der Kreditinstitute, schwache Fähigkeit zur Erkennung von Geldwäsche, unzureichende IT-Systeme und ein formalistisch geprägtes Sanktionssystem. Die Regierung, insbesondere die SBV, wird dringend empfohlen, die Vorschriften zu verschärfen.

Wichtige Rechtsgrundlagen

Gesetz Nr. 14/2022/QH15 zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, erlassen von der Nationalversammlung am 15. November 2022.

Dekret Nr. 19/2023/ND-CP vom 28. April 2023 – detaillierte Umsetzung bestimmter Bestimmungen des AML-Gesetzes.

Dekret Nr. 88/2019/ND-CP vom 14. November 2019 – Sanktionen für Verwaltungsverstöße gegen Währungs- und Bankrechtsvorschriften, geändert durch Dekret Nr. 143/2021/NĐ-CP.

Dekret Nr. 340/2025/ND-CP vom 25. Dezember 2025 – neues Sanktionssystem, ersetzt Dekret 88 und tritt am 9. Februar 2026 in Kraft.

Entscheidung Nr. 11/2023/QĐ-TTg vom 27. April 2024 – Schwellenwerte für meldepflichtige Großtransaktionen.

Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 – Leitlinien zur Umsetzung bestimmter AML-Vorschriften.

Strafgesetzbuch Nr. 100/2015/QH13, erlassen am 27. November 2015, geändert durch Gesetz Nr. 12/2017/QH14 vom 20. Juni 2017 – in Kraft seit 1. Januar 2018

Hier ist die deutsche Übersetzung des Abschnitts zu Regulierungs- und Aufsichtsbehörden sowie betroffenen/meldepflichtigen Einheiten in Vietnam:

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden

Die folgenden staatlichen Behörden sind verantwortlich für die Meldung, Prävention und Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten:

Staatsbank von Vietnam (SBV): Hauptverantwortlich gegenüber der Regierung für die staatliche Verwaltung und Umsetzung der AML-Vorschriften.

Ministerium für öffentliche Sicherheit: Zuständig für Sammlung, Entgegennahme und Untersuchung von Informationen zu geldwäschenahen Straftaten.

Ministerium für nationale Verteidigung: Verantwortlich für den Austausch von Informationen und Dokumenten über Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der Finanzierung von Massenvernichtungswaffen in Vietnam und im Ausland mit der SBV.

Finanzministerium: Zuständig für AML-Maßnahmen im Versicherungswesen, Wertpapiersektor, Rechnungswesen, Glücksspiele und Casinos, Lotterie, Wetten und andere vom Ministerium verwaltete Dienstleistungssektoren.

Bauministerium: Zuständig für AML-Maßnahmen im Immobiliensektor (außer Vermietung, Untervermietung und Beratungsdienste).

Justizministerium: Zuständig für AML-Maßnahmen im Bereich Notariat und Rechtsanwaltschaft.

Ministerium für Industrie und Handel: Zuständig für AML-Maßnahmen im Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen (außer Goldbarren, Goldschmuck und Kunstgegenstände).

Ministerium für Planung und Investition: Zuständig für AML-Maßnahmen in den von ihm verwalteten Sektoren.

Ministerium für Inneres: Zuständig für AML-Maßnahmen bei Verbänden, sozialen Fonds, Wohltätigkeitsfonds und religiösen Institutionen.

Außenministerium: Zuständig für AML-Maßnahmen bei ausländischen Nichtregierungsorganisationen.

Ministerium für Information und Kommunikation: Zuständig für AML-Maßnahmen im Bereich Telekommunikation und internetbasierte Spiele.

Volksstaatsanwaltschaft und Volksgerichte: Koordinieren mit anderen Behörden bei der Untersuchung, Strafverfolgung und Ahndung von Geldwäscheverbrechen.

Volkskomitees auf allen Ebenen: Verantwortlich für AML-Schulungen in den Provinzen und Koordination mit staatlichen Behörden zur Umsetzung von Strategien und Plänen.

Steuerungskomitee zur Geldwäschebekämpfung: Unterstützt den Premierminister bei Strategie, Politik und Programmen zur AML-Bekämpfung, einschließlich:

Kundenannahmepolitik Verfahren zur Identifizierung, Überprüfung und Aktualisierung von Kundendaten Meldepflichtige Transaktionen Verfahren zur Überprüfung, Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen Informationssicherheit und -aufbewahrung Anwendung vorübergehender Maßnahmen bei Transaktionsverzögerungen Berichts- und Informationspflicht gegenüber SBV und anderen Behörden Fachschulungen zur AML-Bekämpfung Interne Kontrolle und Prüfung der Einhaltung von AML-Regeln



Betroffene/meldepflichtige Einheiten – Finanzinstitute

Meldepflicht besteht insbesondere:

Wenn Kunden erstmals Konten eröffnen oder Transaktionen tätigen.

Wenn Kunden kein Konto haben oder sechs Monate keine Transaktionen durchgeführt haben, oder Einzahlungen/Abhebungen/Überweisungen von mindestens VND 400 Mio. pro Tag oder entsprechendem Fremdwährungswert tätigen (mit Ausnahmen wie Zinsauszahlungen, Kreditkartenrückzahlungen, Darlehensrückzahlungen, registrierte Ratenzahlungen, Wertpapier- oder Anleihegewinne).

Wenn Zweifel an der Transaktion oder an der Beteiligung von Parteien mit Geldwäschebezug bestehen.

Wenn Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der zuvor erhobenen Kundendaten bestehen.

Relevante nichtfinanzielle Institutionen oder Einzelpersonen

Relevante nichtfinanzielle Institutionen oder Einzelpersonen Geschäftstätigkeit mit Gewinnspielen, einschließlich elektronischer Spiele mit Gewinnvergabe, Telekommunikationsnetz-basierte Spiele, internetbasierte Spiele, Casinos, Lotterie: Kunden mit Hochwerttransaktionen über VND 70 Mio. pro Tag.

Immobiliengeschäfte und Managementdienste (außer Vermietung, Untervermietung und Beratungsdienste): bei der Erbringung dieser Leistungen für Käufer, Erwerber und Eigentümer.

Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen: wenn Kunden Bartransaktionen mit einem Wert von über VND 400 Mio. pro Tag durchführen.

Rechtsdienstleistungen: wenn im Namen des Kunden Transaktionen zur Gründung, Verwaltung oder Führung von Rechtsvereinbarungen durchgeführt werden.

Dienstleistungen zur Unternehmensgründung, -führung und -verwaltung: Bereitstellung von Geschäftssitz, Adresse oder Vertretungsdiensten für Unternehmen.

Dienstleistungen zur Bereitstellung von Direktoren oder Sekretären für Dritte: sowohl für die dritte Partei als auch für den eingesetzten Direktor/Sekretär.

Gesetzliche Anforderungen an KYC

Kundenidentifizierung (Customer Due Diligence):

• Die Anwendung von Maßnahmen zur Identifizierung von Kunden hängt von der Risikobewertung im Hinblick auf Geldwäsche ab.

• Verfahren zur Risikomanagement umfassen die Klassifizierung von Kunden nach niedrigem, mittlerem und hohem Risiko.

• Die oben genannten Dienstleister/Einheiten müssen die Kundendaten regelmäßig aktualisieren, solange eine Geschäftsbeziehung besteht.

• Kunden müssen zusätzlich klassifiziert werden nach:

o Kundengruppen

o genutzten Produkten/Dienstleistungen

o Wohnsitz oder Unternehmenssitz

o geografischer Lage und weiteren Risikofaktoren

(Art. 4.2(c) – Rundschreiben 9/2023/TT-NHNN)

Hier ist die deutsche Übersetzung des Abschnitts zu Meldepflichten, Aufbewahrung, Tipping-off, Whistleblowing, Durchsetzung und Sanktionen:

Meldepflichten / Aufbewahrung

• Informationen, Dokumente und Aufzeichnungen zur Kundenidentifizierung, Ergebnisse der Analyse und Bewertung durch die meldepflichtige Einheit sowie Transaktionsberichte und andere relevante Unterlagen müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden – ab dem Abschlussdatum der Transaktion, dem Datum der Kontoschließung oder dem Meldedatum.

• Berichte über:

o Hochwertige Transaktionen ab VND 400 Mio.

o Verdächtige Transaktionen

o Elektronische Geldtransfers über VND 500 Mio. (Inland) oder über 1.000 USD (Ein- oder Auslandsüberweisungen) müssen ebenfalls mindestens fünf Jahre ab dem Transaktionsdatum gespeichert werden.

Tipping-off

Meldepflichtige Institutionen/Personen sowie deren Management oder Mitarbeiter dürfen eine betroffene Person nicht darüber informieren, dass eine verdächtige Transaktion gemeldet wurde oder gemeldet wird.

Whistleblowing (Berichtspflichten)

Das AML-Gesetz sieht nur die Meldung an folgende staatliche Stellen vor, nicht jedoch ein klassisches Whistleblowing:

• Staatsbank von Vietnam (SBV)

• Ermittlungsbehörden, Volksstaatsanwaltschaften, nationale Sicherheitsbehörden

• Staatliche Inspektionsbehörden mit AML-Prüfungsbefugnissen

Durchsetzung

• Wenn Transaktionsparteien auf der Blacklist stehen oder ein Zusammenhang mit Straftaten vermutet wird, muss die Transaktion bis zu drei Arbeitstage verzögert und sofort schriftlich sowie telefonisch an die zuständigen Behörden und die SBV gemeldet werden.

• Erfolgt innerhalb von drei Tagen keine Rückmeldung, darf die Transaktion durchgeführt werden.

• Zusätzlich müssen Konten blockiert oder Vermögenswerte beschlagnahmt werden, wenn eine Entscheidung der zuständigen Behörden vorliegt.

Sanktionen

• Natürliche Personen:

o Verwaltungsstrafen bis VND 500 Mio.

o Disziplinarmaßnahmen oder Strafen von 1 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe

o Teilweise oder vollständige Vermögenskonfiskation

o Geldstrafen bis zum Dreifachen des Verstoßbetrags

o Amts- oder Positionsverbot für 1–5 Jahre

• Juristische Personen (Unternehmen):

o Geldstrafen zwischen VND 1 Mrd. und VND 20 Mrd.

o Betriebsaussetzung für 1–3 Jahre

o Tätigkeitsverbot in bestimmten Branchen für 1–3 Jahre

o Zwangsschließung und Liquidation

Interne Verfahren und Schulungen

Gemäß Artikel 24 des AML-Gesetzes müssen meldepflichtige Einheiten/Personen interne Verfahren zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche einrichten, mit folgenden Inhalten:

• Kundenannahmepolitik

• Verfahren und Prozesse zur Kundenidentifizierung

• Richtlinien und Verfahren zum Risikomanagement

• Verfahren zur Meldung von meldepflichtigen Transaktionen

• Schritte zur Prüfung, Erkennung, Bearbeitung und Meldung verdächtiger Transaktionen; Methoden der Kontaktaufnahme mit Kunden, die verdächtige Transaktionen durchführen

• Speicherung, Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen

• Anwendung vorläufiger Maßnahmen, Grundsätze zur Handhabung von Transaktionsaufschüben

• Berichts- und Informationspflicht gegenüber der Staatsbank von Vietnam und anderen zuständigen Behörden

• Rekrutierung und Schulung von Fachpersonal für AML-Aktivitäten

• Interne Kontrolle und Prüfung der Einhaltung von AML-Richtlinien, Vorschriften, Prozessen und Verfahren; Verantwortlichkeiten jeder natürlichen Person oder Abteilung für die Umsetzung interner Regeln und Vorschriften zur AML-Bekämpfung

Sanktionen

Internationale Übereinkommen

Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche umfasst:

1. Austausch und Bereitstellung von Informationen zur Geldwäschebekämpfung

2. Feststellung und Blockierung von Vermögenswerten der Täter

3. Rechtshilfe

4. Forschung, Schulung, Informationsunterstützung, technische Hilfe, finanzielle Unterstützung und Erfahrungsaustausch im Bereich AML

5. Weitere Aspekte gemäß internationalen Abkommen, denen Vietnam beigetreten ist

Terrorismusfinanzierung (CTF)

• Das Ministerium für öffentliche Sicherheit ist verantwortlich für die Erstellung einer Liste von Organisationen und Personen im Zusammenhang mit Terrorismus und Terrorismusfinanzierung (Blacklist).

• Meldepflichtige Einheiten/Personen müssen unverzüglich den zuständigen Anti-Terror-Behörden berichten und gleichzeitig Berichte an die Staatsbank von Vietnam senden, wenn sie Transaktionen von gelisteten Organisationen/Personen feststellen oder Beweise für geldwäschenahes Verhalten zur Terrorismusfinanzierung vorliegen.

• Gleichzeitig müssen Maßnahmen zur Verzögerung von Transaktionen sowie zur Blockierung von Konten oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten angewendet werden.

Korruptionsbekämpfung

• Korruption ist in Vietnam weit verbreitet. Laut dem Korruptionswahrnehmungsindex 2024 liegt Vietnam auf Rang 88 von 180.

• Besonders betroffen sind: öffentliche Verwaltung und Sicherheit, Gesundheitswesen, Justiz und Landverwaltung.

• Die Regierung erkennt die negativen Auswirkungen von Korruption auf den Wohlstand des Landes und die Legitimität der Partei an und hat daher eines der umfassendsten und ambitioniertesten Anti-Korruptionsgesetze Asiens verabschiedet.

• Verbesserungen im Rechtsrahmen erfolgten nach der Verabschiedung des Anti-Korruptionsgesetzes durch die Nationalversammlung im Jahr 2005 (geändert 2007, 2012 und 2018) sowie durch die Nationale Strategie zur Korruptionsbekämpfung bis 2030.

Korruptionsbekämpfung in Vietnam

In den letzten zehn Jahren der Umsetzung hat sich gezeigt, dass das aktuelle Rechtsrahmenwerk angesichts der zunehmenden Komplexität von Korruptionsfällen unzureichend ist, um Korruption wirksam zu bekämpfen. Dies veranlasste die vietnamesische Regierung, das bestehende System zu überarbeiten, um die Politik vollständig effektiv und praktisch umsetzbar zu machen.

Es gibt keine gesetzliche Definition von „Bestechung“ im vietnamesischen Recht. Im Wesentlichen kann sie jedoch als Handlung des Anbietens, Versprechens, Gebens oder Empfangens von Geld oder einem anderen Wertgegenstand verstanden werden (Mindestschwelle: VND 2 Millionen, ca. 90 USD). Auch immaterielle Vorteile – wie sexuelle Gefälligkeiten, Stellenangebote oder die Annahme von Bildungsplätzen – können als Bestechung betrachtet werden, obwohl es hierzu keine klare gesetzliche Regelung gibt.

Die derzeitigen Gesetze richten sich ausschließlich gegen Personen mit Ämtern und Machtpositionen (z. B. Staatsbeamte).

Besonders hervorzuheben ist, dass der Erhalt von mindestens VND 1 Milliarde mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com wenden. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

