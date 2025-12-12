ARTICLE
12 December 2025

Geldwäschereirechtliche Aspekte der Herausgabe und Distribution von Guthaben- und Geschenkkarten

KC
Kellerhals Carrard

Contributor

Kellerhals Carrard logo
Explore Firm Details
Die Distribution von Guthabenkarten, die von einer Drittperson ausgegeben werden...
Switzerland Government, Public Sector
Cornelia Stengel,Jessica Sommer, and Lea Ruckstuhl
Cornelia Stengel’s articles from Kellerhals Carrard are most popular:
  • with Finance and Tax Executives
  • in Switzerland
  • with readers working within the Banking & Credit industries

Die Distribution von Guthabenkarten, die von einer Drittperson ausgegeben werden undin einem Dreiparteienverhältnis eingesetzt werden können (z.B. Paysafecard, Aplauz etc.),war bisher in der Schweiz eine Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich desGeldwäschereigesetzes fiel. Neuerdings beabsichtigt die FINMA dies in der Schweiz zuändern, wobei sie dazu weder anfechtbare Verfügungen erlässt noch ihr eigenesRundschreiben zu diesem Thema aktualisiert. Vielmehr hat die FINMA die SchweizerSelbstregulierungsorganisationen (SRO) angewiesen, eigene Mitteilungen zu publizieren,wonach der Vertrieb dieser Guthabenkarten dem GwG unterstehe und betroffeneDistributorinnen bis spätestens 31. Dezember 2025 ein Anschlussgesuch bei einer SROeinreichen müssten. Die Autorinnen analysieren die rechtliche Beurteilung und nehmenStellung zum Vorgehen der FINMA.

Jusletter_Stengel Sommer Ruckstuhl_GwG Guthabenkarten.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Cornelia Stengel
Cornelia Stengel
Photo of Jessica Sommer
Jessica Sommer
Photo of Lea Ruckstuhl
Lea Ruckstuhl
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More