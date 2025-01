Wzmożone Środki Bezpieczeństwa Finansowego – Podwyższone Ryzyko Przy AML

W ostatnich latach regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowania terroryzmu (CTF) znacząco zaostrzyły się w przypadku poszczególnych jurysdykcji. Ma to miejsce również na terenie Europy i Polski, ponieważ na naszym rodzimym rynku pojawiają się nowe regulacje, które faktycznie w przypadku podmiotów podporządkowanych – mogą utrudniać prowadzenie działalności. W tym zakresie odsyłam Cię do pełnej wersji podcastu, z którego wycinki możesz obejrzeć w tym artykule. Jeśli jednak wystarczy Ci taki fragment, jak najbardziej ten wpis jest dla Ciebie. Chodzi oczywiście o utrudnienia związane z rosnącą liczbą formalności. Instytucje finansowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne coraz częściej spotykają się z dodatkowymi wymogami dotyczącymi weryfikacji tożsamości, monitorowania transakcji i raportowania podejrzanych działań. Chociaż wzmożone środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę systemu finansowego, dostosowanie się w przypadku mniejszych firm może być problematyczne.

Rosnące wymagania wobec przedsiębiorców, jeśli chodzi o AML

Zaostrzenie wymogów dotyczących zgodności z regulacjami (compliance) w obszarze finansowym oznacza konieczność wprowadzenia bardziej zaawansowanych procedur weryfikacyjnych. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z:

Obowiązkiem dokładniejszego sprawdzania klientów, kontrahentów oraz beneficjentów rzeczywistych.

Prowadzeniem wewnętrznych rejestrów transakcji o podwyższonym ryzyku.

Raportowaniem podejrzanych działań do odpowiednich organów nadzorczych.

Błędy, niedopatrzenia lub brak odpowiedniego wdrożenia procedur AML może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, takich jak kary administracyjne czy utrata reputacji. Warto więc zastanowić się nad tym m.in. nad podstawami czyli kryteriami podwyższonego ryzyka.

Podwyższone ryzyko z perspektywy przedsiębiorcy

W tym zakresie bardzo często ryzyko pozostaje z perspektywy kryteriów zbieżne z kryterium geograficznym. Wiąże się ono z kilkoma kwestiami, mianowicie: skąd klienta pochodzi, a także czy pochodzi z kraju o podwyższonym ryzyku. Jeśli mówimy o np. terytorium Polski, UE to jest to przeważnie niskie ryzyko, ale wzrasta ono wraz z wykryciem pochodzenia poza UE. Kryterium geograficzne wiąże się też z możliwym podejrzeniem powiązania klienta z miejscami, gdzie występuje terroryzm lub też gdzie obecnie trwają działania wojenne. Potencjalne ryzyko to także jurysdykcje znane z produkcji lub przemytu narkotyków.

Jak zarządzać podwyższonym ryzykiem?

W tym zakresie biblią każdej instytucji obowiązanej lub firmy jest jej procedura AML. Przedsiębiorcy powinni na jej podstawie wprowadzić kompleksowe strategie zarządzania ryzykiem i stosować środki bezpieczeństwa finansowego w określonych sytuacjach:

Analiza ryzyka – regularne przeprowadzanie ocen w odniesieniu do klientów i stosowanie się do praktyk wynikających z przyjętej procedury AML, które pomogą zidentyfikować potencjalne zagrożenia i luki w systemach bezpieczeństwa.

Szkolenia pracowników – spełnianie w tym zakresie wymogów, a także utrzymanie wysokiej świadomości wśród kadry, zwłaszcza w działach compliance i IT.

Wdrożenie nowoczesnych technologii – korzystanie z zaawansowanych systemów analizy danych, które wspierają identyfikację podejrzanych działań i automatyzują procesy zgodności.

Współpraca z ekspertami prawnymi a w szczególności w zakresie AML – skorzystanie z usług kancelarii prawnej może pomóc w dostosowaniu procedur do zmieniających się regulacji i ograniczeniu ryzyka błędów.

