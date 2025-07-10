GRATA International Legal Series (GILS): Горнодобывающая Промышленность

GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и практические советы по ведению бизнеса в юрисдикциях присутствия GRATA International.
Настоящее издание GILS посвящено ключевым вопросам в сфере горнодобывающей промышленности в следующих странах: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Для удобства мы подготовили наш обзор в формате "Вопрос-ответ".
Команда GRATA International состоит из юристов с большим практическим опытом работы в горнодобывающем секторе, консультирующих по вопросам прав недропользования, лицензирования, сделок, соблюдения экологических требований и регулирования.
Читайте GILS: Горнодобывающая промышленность
Вы можете посмотреть индивидуальные ответы каждой из стран по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Беларусь-Максим Лашкевич, Антон Мозоль, Таисия Пахомская;
Казахстан-Ерболат Еркебуланов, Асель Ильясова, Лейла Махметова;
Кыргызстан-Нурлан Кыштобаев, Тилек Оболбеков;
Туркменистан-Мекан Башимов, Керим Балканов;
Узбекистан-Жавохир Уринов, Юлия Пак.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.