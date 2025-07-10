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10 July 2025

GRATA International Legal Series (GILS): Горнодобывающая Промышленность

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и пра
Worldwide Energy and Natural Resources
GRATA International
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и практические советы по ведению бизнеса в юрисдикциях присутствия GRATA International.

Настоящее издание GILS посвящено ключевым вопросам в сфере горнодобывающей промышленности в следующих странах: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Для удобства мы подготовили наш обзор в формате "Вопрос-ответ".

Команда GRATA International состоит из юристов с большим практическим опытом работы в горнодобывающем секторе, консультирующих по вопросам прав недропользования, лицензирования, сделок, соблюдения экологических требований и регулирования.

Читайте GILS: Горнодобывающая промышленность

Вы можете посмотреть индивидуальные ответы каждой из стран по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Беларусь-Максим Лашкевич, Антон Мозоль, Таисия Пахомская;

Казахстан-Ерболат Еркебуланов, Асель Ильясова, Лейла Махметова;

Кыргызстан-Нурлан Кыштобаев, Тилек Оболбеков;

Туркменистан-Мекан Башимов, Керим Балканов;

Узбекистан-Жавохир Уринов, Юлия Пак.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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