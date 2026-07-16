Formatos para trámites relacionados con Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica

La Comisión Nacional de Energía publicó los formatos oficiales para solicitar permisos de almacenamiento de energía eléctrica en México, estableciendo tres modalidades distintas según...

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El 22 de mayo de 2026, la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) los formatos referidos en las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (los “Formatos”) publicadas el 16 de abril de 2026.

I. Modalidades de los Formatos

En línea con el artículo Octavo Transitorio de las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, se emiten los siguientes formatos:

i. CNE_ELECTRICIDAD_09: Solicitud de permiso de generación de energía eléctrica con respaldo propio.

ii. CNE_ELECTRICIDAD_10: Solicitud de permiso de generación para autoconsumo interconectado en Centrales Eléctricas cuya capacidad sea entre 0.7 y 20 megawatts (MW) con respaldo propio.

iii. CNE_ELECTRICIDAD_11: Solicitud de permiso de almacenamiento de energía eléctrica con operación bajo contrato con el Centro Nacional de Control de Energía.

II. Consideraciones relevantes para la presentación de los Formatos

Con la publicación de los formatos, los interesados podrán solicitar ante la CNE el permiso de almacenamiento de energía eléctrica.

El formato CNE_ELECTRICIDAD_10 debe ser acompañado, de la información referida en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Energía por el que se publica el formato referido en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Energía por el que se publica el formato referido en el Acuerdo diverso por el que se establecen los requisitos para obtener el permiso de generación para autoconsumo interconectado en centrales eléctricas cuya capacidad sea entre 0.7 y 20 megawatts (MW), en su apartado "Documentos Anexos", siempre que ésta no haya sido cargada a través del referido formato.

Además de los formatos, los interesados deberán incluir la información del contrato que, en su caso se celebre con el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), así como el permiso de generación de energía eléctrica que integre un Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica (“SAEE”).

III. Transitorios

Los formatos entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF.

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