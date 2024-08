ARTICLE Extinción Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito – Cambio de Competencia Juicios Ejecutivos Mercantiles Sy Santamarina y Steta S.C. More Contributor El Poder Judicial de la Ciudad de México ha decidido extinguir 24 Juzgados Civiles y 11 juzgados Familiares de Proceso Escrito...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.