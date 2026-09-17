Full Abatement Of Penalties And Surcharges For Outstanding Tax Liabilities Continues In 2027

On September 8, the President of Mexico submitted to the House of Representatives the Federal Revenue Law Initiative for Fiscal Year 2027 (Initiative), as part of the 2027 Economic Package. Among the most significant provisions of the Initiative is Transitory Article Twenty-One, which, consistent with similar programs implemented by the current administration, provides for a tax regularization incentive enabling taxpayers to obtain a 100% reduction of penalties, surcharges, and enforcement costs related to tax credits for fiscal year 2025 and prior years.



The proposed incentive for 2027 continues the benefits included in the Federal Revenue Laws of 2025 and 2026; however, it will now also be available to taxpayers who previously benefited from penalty and surcharge reduction programs that were in effect previously.



Transitory Article Twenty-One of the Initiative sets forth, among others, the following requirements:



– Benefit: 100% reduction of penalties, surcharges, and enforcement costs.



– Eligible taxpayers: Individuals and legal entities whose total gross income for fiscal year 2025 does not exceed MXN 300 million.



– Covered liabilities: Tax credits that are final, contested, or in the process of being determined, corresponding to fiscal year 2025 and prior years, determined by the Tax Administration Service (SAT) or the National Customs Agency, as well as penalties for tax, customs, and foreign trade violations. Even if the liability consists solely of penalties, the reduction will be 90% rather than 100% as in the aforementioned cases.



– Filing and payment deadline: Interested parties may apply for this benefit no later than October 31, 2027, and must pay the amount in a single installment by December 31, 2027.



– Stay of administrative enforcement proceedings: The mere filing of the incentive application automatically stops the SAT’s collection powers and any other enforcement action, without requiring any guarantee for the liability.



However, the following taxpayers are excluded from applying for this tax benefit:



1. Those considered Large Business (grandes contribuyentes).



2. Those involved in criminal tax proceedings or who have received a final conviction for tax offenses.



3. Those listed under the new Article 49 Bis of the Federal Tax Code, and, as in previous incentive programs, those listed under Articles 69-B and 69-B Bis of the Federal Tax Code.



The advisability of applying this incentive should be considered on a case-by-case basis. It is important to mention that, as a general rule and by way of example, once all surcharges have been accrued, these benefits would reduce the applicable assessments by approximately 50%. Additionally, filing the application automatically suspends collection actions, without the need to provide collateral for the tax liability. It is advised to evaluate the feasibility of applying for this incentive at the earliest opportunity so that, if applicable, the necessary measures may be taken in a timely manner to reduce existing tax liabilities.



Foley’s Tax Practice remains at your disposal to analyze the specific details of your tax situation to determine whether you meet the requirements and to guide you through the application process.







El pasado 8 de septiembre, la Presidenta de la República presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 (en adelante, la “Iniciativa”), como parte del Paquete Económico 2027.



Entre las disposiciones más relevantes de la Iniciativa se encuentra el Transitorio Vigésimo Primero que, en seguimiento a programas similares de la presente administración, contempla un estímulo fiscal de regularización que permite a los contribuyentes obtener la reducción del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución correspondientes a créditos fiscales del ejercicio 2025 y anteriores.



El estímulo propuesto para 2027 da continuidad a los beneficios incluidos en las Leyes de Ingresos de la Federación de 2025 y 2026; no obstante, ahora también será aplicable para aquellos contribuyentes que se hubiesen beneficiado por programas de reducción de recargos y multas que estuvieron en vigor con anterioridad.



El Transitorio Vigésimo Primero de la Iniciativa contempla, entre otros, los siguientes requisitos:



– Beneficio: Reducción del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución.



– Sujetos elegibles: Personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio 2025 no excedan de 300 millones de pesos.



– Adeudos aplicables: Créditos fiscales firmes, impugnados o en proceso de determinación correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores, determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas, así como multas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. E incluso, si el adeudo consiste únicamente en multas, el beneficio no será del 100% como en los casos referidos, sino que será del 90%.



– Fecha límite de solicitud ante el SAT y pago: Los interesados podrán solicitar la aplicación de este beneficio a más tardar el 31 de octubre de 2027 y tendrán para enterarlo hasta el 31 de diciembre de 2027 en una sola exhibición.



– Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución: La sola presentación de la solicitud del estímulo suspende por sí solo las facultades de cobro del SAT y cualquier otro acto de molestia relacionado con el mismo, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.



No obstante, quedan excluidos para aplicar este beneficio fiscal los siguientes contribuyentes:



1. Los considerados grandes contribuyentes.



2. Aquellos vinculados a un procedimiento penal fiscal o que cuenten con sentencia firme condenatoria por delitos fiscales.



3. Los que se encuentren listados conforme al nuevo artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, y como en programas de estímulos previos, los que estén listados en términos de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.



La conveniencia de aplicar este estímulo deberá ser analizada caso por caso. Es importante mencionar que, en principio, y de forma ejemplificativa, cuando ya se causaron la totalidad de los recargos, estos beneficios reducirían aproximadamente el 50% de los créditos fiscales aplicables. Adicionalmente, la presentación de la solicitud suspende de forma automática los actos de cobro, sin necesidad de ofrecer garantía del interés fiscal. Aconsejamos evaluar lo antes posible la viabilidad de solicitar este estímulo para que, en su caso, se lleven a cabo las gestiones necesarias a tiempo y se reduzcan los adeudos existentes.



En la práctica fiscal de Foley, estamos a su disposición para analizar los detalles específicos de su situación fiscal y su caso, con el fin de determinar si cumple los requisitos mencionados y guiarle a lo largo del proceso.