墨西哥具有很强的投资吸引力，但是在此成立企业并非易事，需要对当地法规和政策有深入的了解。

墨西哥具有很强的投资吸引力，但是在此成立企业并非易事，需要对当地法规和政策有深入的了解。

根据我们的《2024年全球商业复杂性指数》（GBCI 2024），墨西哥在营商复杂性排名中位列第4位，延续了2022和2023年的GBCI 排位。墨西哥的营商复杂性如此高主要是因为该国的法规条例错综复杂，例如，开设银行账户以及获取工作签证的流程非常冗杂耗时。

墨西哥最近修订了税法，现在所有墨西哥公司在注册之前必须向公证人披露实益控制人的相关信息。实益控制人指参与实体结构并获益，且/或具有任何形式决策权的个人。

在墨西哥设立企业的五个步骤

五个步骤保证在墨西哥顺利完成企业注册流程:

1. 选择公司类型

在墨西哥注册企业的第一步是确定企业属于实体、分公司、办事处中的哪种类型。企业类型将影响决策全程。企业是选择派代表在当地监督注册流程，还是委任在墨西哥的专家辅助注册事宜，这也是非常重要的决定。

2. 选择公司名称

一旦确定公司类型，接下来就需要选择名称。建议在向经济部征求通过公司名称前，准备三到五个选项。提交的公司名称通常需要三个工作日到一周的时间才能获得通过或拒绝的结果。

在墨西哥，公司名称与商标无关，商标事宜需要单独处理。

此外要注意墨西哥政府部门之间并不互联，涉及到不同政府部门的注册事宜需要单独办理。

3.保证良性企业治理

墨西哥的公司若涉及外籍股东，则注册过程需要提供多份文件予以辅助。其中部分文件需要经过公证和认证或合法化（取决于文件出具国是否签署《海牙公约》）才能被墨西哥接收。

在其他国家，公证人既是见证者也负责签署文件，而在墨西哥，公证人只能由州长指派一位经验丰富的律师担任。他们负责签署并认证文件，必要情况下提供法律建议。

若派驻墨西哥辅助注册事宜的职员代表着外籍股东的意愿，则需要外籍股东或者代表职员签署授权书（PoA），且需要经过公证和认证才能在墨西哥生效。

企业在公证所有注册文件的同时，必须起草公司章程，这是所有在墨西哥的企业必须具备的文件。根据章程规范（包括相同的公共契约），公司章程也必须纳入在内。任何企业的章程都必须经过公证。一旦以上文件经过签字提交给公证人，企业注册的法律程序就完成了。这一步的时间线各不相同，取决于墨西哥公证人何时收到经过签署、公证、认证的原始文件。一旦公证人收到了所有必须的文件，签署成立企业的文件一般不会超过10天。

企业文件的所有纸质版都必须经过手写签名才可以发送给墨西哥公证人。墨西哥政府部门不接受电子签名。

值得注意的是，公证或合法化所需的时间，可能因为涉及的国家不同，而需要延长两到三周。

此处描述的各个步骤都需现场办理，不接受虚拟或线上办理。墨西哥公证人还要监督企业在其法定住所所在城市的商业公共注册处进行注册登记。这个流程以前需要一个月，现在只需一天即可完成。

4.获取税号

新注册的企业必须有税号才可以在墨西哥经营业务。税号只有墨西哥居民或公民才可以申请，因此税号申请人必须先有授权书。

只有提供了税号，企业才能完成强制注册事宜，包括在国家外商投资登记处以及墨西哥社会保障机构注册，以及申请银行账户、开具发票。

代表公司的个人必须携带公司章程亲自去税务机关申请税号。这一步可通过公证完成，但企业代表必须去公证人办公室签署税号申请表。注意并非所有的墨西哥公证人都提供此项服务；受疫情政策影响，预约最近受到限制，导致等待时间显著延长。有些交涉可能耗时两个多月。

为获得税号，企业在墨西哥必须有实体办公室，并且有授权的住所地证明。该实体地址要向墨西哥政府部门注册，用于验证公司的合法存在，并接收来自墨西哥政府部门的备忘录或通知。这是注册过程中最难的步骤之一，因为税务机关和其他政府机构接受的文件数量非常有限。税号申请过程也是一项需要亲自办理的程序，无法在线或通过虚拟方式完成。

5.开立银行账户

新成立的企业必须有墨西哥的银行账户，因为只有特定的墨西哥银行才能收缴税款。非墨西哥银行没有墨西哥税务机关接收税款所用的平台。这一步的先决条件是取得税号，开户大约需耗时六周至三个月。

开户第一步是根据银行机构的要求及内部政策进行了解你的客户（KYC）的流程。这个流程大约占上述所需时间的一半有余，有时甚至长达一个月才能完成。

墨西哥的银行机构在未提供税号的情况下无法启动开设银行账户的流程，且不接受数字签名。因此，此流程必须亲自到相关银行分行办理。

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